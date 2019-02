Jižní Čechy - Krajská fotbalová I. B třída mužů pokračovala 25. kolem.

Ve skupině A si další porážku připsal Klikov, kterému se v poslední době vůbec nedaří a z druhé příčky se postupně propadl až na šestou. Zranění v nebývalé míře nadále kosí Suchdol, který doma podlehl postupující Nové Vsi.



Ve skupině B si nečekaně vysokou porážku v Dolním Bukovsku připsali třebětičtí fotbalisté. V okresní derby se z vítězství nad Bystřicí radoval slavonický celek. Jinak je jasné, že se všechny celky z Jindřichohradecka zachránily a černý Petr zůstane na Táborsku, takže v závěrečném kole už půjde jen o prestiž a třeba také o to, zda za suverénním Lišovem udrží lomnický tým plný mladíků druhou příčku před dotírajícími Chotovinami a Slavonicemi.

I. B třída sk. A

Klikov – Loučovice 0:3 (0:2)

Václav Bednář, člen výboru Blesku Klikov (6. místo): „V poslední době se nám nedaří začátky utkání a bylo tomu i tentokrát, kdy jsme v 8. minutě soupeři doslova nabídli vedoucí trefu. Nemohli jsme se dostat do tempa, vázla přihrávka a nebyla chuť vůbec hrát. Ve 34. minutě neproměnil šanci Maxa a hned z protiútoku hosté skórovali podruhé. Po změně stran už to bylo z naší strany jen trápení a Loučovice v 57. minutě z přísně nařízené penalty zvýšily na 0:3. Potom měly ještě několik šancí, ale brankář Wollner byl vždy připraven. V závěrečné desetiminutovce jsme měli dvě velké šance, ale Maxa trefil tyč a další jeho střelu brankář vyrazil. Hosté vyhráli zaslouženě a naše trápení pokračuje.“



Suchdol – Nová Ves 2:5 (1:3)

Rostislav Maxa, trenér Sokola Suchdol (8.): „Představil se u nás kvalitní a velmi zkušený tým Nové Vsi, který potvrdil, že postupuje zaslouženě. My se sice ve 4. minutě dostali po pěkné akci Jakuba Záruby do vedení, ale hosté dobře kombinovali a měli smrtící brejky, po nichž také brzy otočili skóre. V 21. minutě Kamiš nádherným lobem z pětadvaceti metrů vyrovnal, ale Nová Ves si po dalším bleskurychlém kontru vzala náskok zpět. Zkraje druhé půle jsme měli podle našeho názoru kopat penaltu po zákroku na Zárubu, ale nestalo se tak a místo toho jsme chvíli poté inkasovali počtvrté. Na obou stranách se následně urodilo ještě několik příležitostí, ale zatímco my ani jednu nezužitkovali, hosté ano, a to opět po rychlém úniku. I přes porážku kluky musím pochválit, co je však horší, přišli jsme o další dva zraněné hráče. Takhle početnou marodku snad nepamatuji.“

I. B třída sk. D

Malšice – Lomnice 1:1 (0:0)

Vladimír Vrána, trenér Tatranu Lomnice (2.): „Zápas se dá hodnotit snadno. Hráli jsme profesorsky, bez momentů překvapení, což domácím vyhovovalo. Remíza odpovídá dění na hřišti. Byl to náš nejhorší jarní výkon.“



Slavonice – Nová Bystřice 3:1 (0:0)

Ladislav Burghard, trenér Sokola Slavonice (4.): „První poločas vypadal tak, že kluci už jen dohrávají sezonu. Náš výkon byl ospalý, nevytvořili jsme si žádnou šanci a Bystřice byla lepším týmem. Hned po obrátce jsme dostali gól a teprve to nás probudilo. Přidali jsme v nasazení i na pohybu a odměnou bylo po hodině hry vyrovnání veterána Martina Jahody. Pak jsme Vojtu Balíka, který při absenci jednoho ze stoperů zaskakoval vzadu, vysunuli a hned to bylo znát, protože připravil další dva góly. Nejprve asistoval u trefy Martina Bodláka a v závěru i u gólu benjamínka Marhouna. Tradiční střelci tentokrát spali, ale zase prosadili jiní. Všichni tři se trefili na jaře poprvé. Bystřice mě překvapila, hrála pěkný kombinační fotbal. Remíza by asi byla spravedlivější. My měli, stejně jako minule v Třeběticích, víc štěstí.“





Jozef Košťál, trenér Jiskry Nová Bystřice (10.): „V první půli se hrál vyrovnaný fotbal se šancemi na obou stranách. Hned ve druhé minutě nám vyšel náběh za obranu, ale ze samostatného úniku jsme šanci neproměnili. V 6. minutě jsme zase stříleli nad branku. Pak se vyznamenal brankář Rešl, který likvidoval šance domácích. Další příležitosti si vytvořili Bobál a Havel, ale gólem také neskončily. Brzy po obrátce jsme se zásluhou Kaiseršota dostali do vedení, které nám vydrželo do 60. minuty, kdy domácí srovnali. Od té doby nám začal docházet dech, čehož Slavoničtí využili a ještě dvakrát skórovali.“



Dolní Bukovsko – Třebětice 4:0 (2:0)

Vojtěch Novák, hrající asistent trenéra Sokola Třebětice (5.): „Zápas v Bukovsku nás čekal netradičně už v pátek. V úvodu jsme se soupeřem drželi krok, ale do žádné větší příležitosti jsme se nedostali, a tak po půlhodině udeřil soupeř po rohovém kopu a o deset minut později jsme ještě inkasovali druhý gól do šatny. Druhá půle nabídla stejný obrázek. My si opět moc šancí nepřipravili, a tak zase úřadovali domácí, kteří v 69. minutě po naší špatné rozehrávce zvýšili na 3:0. V samotném závěru ještě Bukovsko proměnilo samostatný únik.“



Kardašova Řečice – Třeboň B 3:2 (0:1)

Roman Kačur, trenér FK Kardašova Řečice (7.): „Z mého pohledu to byl zápas dvou rozdílných poločasů. Nám se tem první nepovedl. Do utkání jsme vstoupili velmi pasivně, bez potřebného pohybu a tím i bez kombinace. Naopak hosté využívali našich ztrát pro rychlé brejky. Jeden se jim podařilo přesně zakončit a po brance Čábely jsme prohrávali. Tak skončil i poločas. Do toho druhého jsme šli s tím, že budeme chtít hrát více kombinačně, v pohybu a že s výsledkem něco uděláme. To se nám podařilo jak herně, tak výsledkově. V 52. minutě jsme díky výborně zahranému přímému kopu Janečkem vyrovnali. Pak jsme soupeře zatlačili. Měli jsme několik šancí a kopali spoustu rohů, ovšem gól se nám nedařilo vstřelit. Hostům začaly docházet síly a hra se změnila v dobývání jejich branky. Bohužel, jak se to někdy stává, z ojedinělé situace po zaváhání střídajícího brankáře Houdka jsme inkasovali lacinou branku. To nás ovšem ještě více nakoplo. Kluci se opět vrhli do hry a bylo vidět, že tenhle zápas rozhodně neodevzdají. Po šesti minutách se nám opět podařilo vyrovnat, tentokrát po pěkné rychlé akci kapitána Madara. Ani to nám ovšem nestačilo a naše úsilí bylo nakonec korunováno v nastaveném čase, kdy Jan Klokner vsítil vítěznou branku. Myslím si, že tomuhle zápasu nechybělo vůbec nic a všichni naši příznivci si ho museli užít. Určitě byl důstojným rozloučením s domácími fanoušky a také s Tomášem Trepkou, naší dlouholetou brankářskou jedničkou, kterému ještě jednou přejeme jen to nejlepší a mnoho úspěchů ve fotbalovém i osobním životě.“





Roman Cigáň, trenér Jiskry Třeboň B (9.): „Hrál se skutečně pěkný kombinační fotbal. My si tentokrát sice pohlídali začátek, ale zase nám utekl konec a rozhodující gól z kategorie hloupých jsme inkasovali na konci prodloužení, když po centru a hlavičkovém souboji ve vápně následně míč spadl jednomu z domácích hráčů na temeno a odrazil se do sítě. To nás samozřejmě velice mrzí, protože bod jsme měli na dosah. Jinak však mužstvu nelze příliš věcí vyčítat. Kluci se snažili, poctivě makali a předváděli slušný fotbal.“