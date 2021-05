"Koupil jsem si kolo, strašně mě to baví," přikyvuje Jiří Hrbáč. "Třeba můj spoluhráč a kamarád Michal Mašát jezdí amatérské triatlony," zmiňuje jeden případ, kterých v ČR budou stovky. Možná tisíce. "Já na kole už loni jezdil snad obden, strašně mě to chytlo." Bývalý reprezentant ČR a fotbalista Slavie Praha (nebo třeba také Dynama ČB) Karel Vácha zase upozornil na problém, který mohou mít kluby, a nejen fotbalové, v srpnu. "My vůbec nevíme, kdo a jak se vrátí," říká přímo za hlubocký klub, který nastupuje v I. A třídě.

"Ti starší hráči už asi nezačnou, budou kopat jen pro radost. Neorganizovaně. Pro fotbal a další kolektivní sporty to není dobrá zpráva." A mladíci? Nebude to právě mladá krev, která zachrání české fotbalové soutěže? "Budou i takoví, kteří budou pokračovat," nabízí svůj pohled Radim Pouzar. Sám hraje KP v dresu Rudolfova. A také trénuje děti. "Na dětech je nejvíc vidět, jak se do soutěží strašně těšily. Lítají venku, uzavření jejich soutěží bylo strašně dlouhé a necitlivé. My dospělí to bereme jinak, a protože už je nám přes pětatřicet, tak vyhlížíme konec kariéry." Karel Vácha nicméně zmínil i to, co pálí trenéry ve všech krajích. "Mladí se do fotbalu, obzvlášť na nižší úrovni, moc nehrnou."

Sezona mezi amatéry definitivně skončila. Proběhne vůbec v klubech tradiční dokopná? "No jasně, my se přerušením soutěží prakticky zachránili," směje se rudolfovský fotbalista Radim Pouzar. "Občerstvení už bylo, chlebíčky chybět nebudou," dodává se širokým úsměvem na tváři.