Hodně slavnostní závěr sezony zažijí v sobotu fotbalisté SK Čtyři Dvory. Jejich poslední mistrovský duel ve skupině A 1. A třídy proti českobudějovické Lokomotivě totiž bude součástí projektu pivovaru Gambrinus Kopeme za fotbal. Začátek atraktivního duelu bude tradiční v 10:15.

Kuriózní druhý gól Karla Jinderleho ze Čtyř Dvorů do sítě Chýnova. | Video: Deník/ Petr Hřídel

Čtyřdvorským se podařilo splnit podmínky projektu plzeňského pivovaru v kategorii Vesnické derby. „Díky tomu budou mít hráči při zápase profesionální servis. Dostanou do kabiny ovoce, iontové nápoje, míče a také speciální dresy, které klubu zůstanou,“ informuje Milan Randl z SK Čtyři Dvory.

Spokojeni ale budou určitě nejen hráči, ale i všichni návštěvníci zápasu. „Od Gambrinusu jsme dostali čtyři sudy piva, které vytočíme za nějakou rozumnou cenu. Zápasem bude provázet moderátor, budou probíhat dovednostní soutěže, k dispozici bude nafukovací hřiště,“ vypočítává Randl.

Jeho tým i Lokomotiva jsou už před posledním kolem v soutěži zachráněné, takže nehrozí nějaký vyhrocený duel. „Bude to svátek fotbalu. Chtěli bychom pozvat co nejvíc příznivců tohoto sportu a je jedno, jakému klubu fandí. Určitě se budou dobře bavit,“ zve Randl sportovní příznivce do areálu na českobudějovickém sídlišti.