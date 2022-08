Co se týče minulé sezony, tak jsme soutěž chtěli vyhrát. Nepodařilo se to, trochu jsem byl i zklamaný, ale dodatečný postup to napravil. Je pravda, že některé zápasy jsme si prohráli sami a zbytečně ztratili body. Když bych měl vyzdvihnout ty, které se nám povedly, tak musím určitě zmínit oba souboje s béčkem Roudného. U nich jsme prohráli, doma zvítězili, ale kvalitou byly oba duely minimálně na úrovni I. A třídy. A co se nepovedlo? Určitě zápas v Trhových Svinech. A také domácí střetnutí s Kamenným Újezdem a Chvalšinami. Zejména posledně zmiňovaný mač měl úroveň horšího okresního přeboru.

Dostali jste nabídku postoupit administrativní cestou, kterou jste využili. Proč?

Do Dolňáku podle mě vyšší soutěž patří. Máme vynikající podmínky pro fotbal díky obci a partnerům klubu. Hráčský kádr na slušné úrovni a také perfektní lidi, co se točí kolem fotbalu. Tak proč to nevzít…

Trenér fotbalistů Dolního Dvořiště Štefan Bršťák.Zdroj: Adéla BršťákováJak jste se na premiérovou sezonu v I. A třídě připravovali a co všechno jsme absolvovali?

Přípravu jsme začali 11. července s tím, že jsme trénovali třikrát týdně. Do konce července jsme do toho vložili duel s Jankovem, v němž jsme zvítězili 8:3. První týden v srpnu dostali kluci volno, následně jsme v poháru jihočeského fotbalového svazu vyřadili po výsledku 7:0 Bavorovice a teď i Třeboň, kterou jsme porazili 3:2. V generálce jsme si připsali výhru 5:1 nad Větřním a nyní už nás čeká první mistrák s Netolicemi.

Došlo k nějakým změnám v hráčském kádru?

Vrátil se Smolen z Rakouska, měli jsme rozjednaného i Stropka, který tam však ještě zůstal a rádi bychom jej přivítali v zimní pauze. Kádr je jinak stejný, nebyl důvod do něho sahat. Klukům věřím, těší se a myslím, že každý z nich na vyšší soutěž má.

Kdo by měl patřit mezi hlavní opory?

Máme výbornou partu a měli by si navzájem pomáhat, to by měla být naše hlavní přednost. Ale pokud bych měl přece jen někoho zmínit, tak brankáře Jirkala, dále Štiftera, obranu by měl kočírovat Krenauer a v ofenzivě budeme spoléhat na Urazila, Zemana či Kubíka.

Jaké máte ambice v I. A třídě? V čem bude podle vás největší rozdíl mezi I. B a I. A třídou?

Ambice jsou jednoduché. Rychle se zachránit a hrát klidný střed. Co bude nad rámec, to bude třešnička na dortu. V I. B třídě jsme měli čtyři těžké soupeře, tady jich bude určitě víc, takže rozdíl tam asi bude.

Jak se těšíte na derby v Kaplicí, které je na programu už ve čtvrtém kole v pátek 9. září?

Na derby se těší každý. Známe se mezi sebou všichni, jak hráči, tak my z vedení. Bude to velké a měli by všichni dorazit.