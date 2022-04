Zvýšený zájem ze strany Ukrajinců registruje i předseda fotbalového oddílu Malše Roudné Libor Šolc. V poslední době se mu přihlásila čtveřice ukrajinských fotbalistů. „Jeden posílil áčko mužů a již nastoupil k soutěžnímu utkání před týdnem proti Strunkovicím,“ vypráví roudenský šéf o Alexandru Lebeděnkovi, který hrál ve své domovině druhou ligu.

Dále přišel do roudenského klubu z Ukrajiny jeden mladší dorostenec a dva kluci do přípravky. „Stav hráčské základny ve výkonnostním fotbale uvadá a fotbalisté z Ukrajiny mohou být pro řadu klubů v kraji určitě přínosem. A nejen pokud jde o kvantitu, ale i kvalitu. Alespoň ukrajinští kluci, kteří přišli k nám do Roudného, kvalitu mají,“ říká Libor Šolc.

Pokud jde o zmíněného Lebeděnka, toho do TJ Malše přivedl jeho krajan Artem Parakhnenko, který posílil roudenský dorost už před rokem. Do Českých Budějovic se přistěhoval za rodiči, kteří zde žijí už tři roky.

„S Alexandrem se znám už déle, hráli jsme spolu na Ukrajině. Kluci v Roudném ho rovněž přijali mezi sebe dobře a snažíme si pomáhat,“ říká Parakhnenko.

Ukrajinský mladík vypráví, jak ho kamarád kontaktoval bezprostředně poté, co přijel k příbuzným do Čech. „Když vypukla válka, Alexandr byl zrovna na soustředění v Turecku. Nikdo z týmu už se domů nevrátil a všichni se rozjeli po Evropě,“ popisuje Artem příběh Lebeděnka.

Zpočátku komunikoval Artem Parakhnenko s českými spoluhráči anglicky, dnes už je ale schopen bavit se s kamarády v češtině o nejrůznějších tématech.

V létě plánoval Artem Parakhnenko relaxovat doma na Ukrajině, nyní ví, že to zřejmě nebude možné.

„Je hrozné, co se u nás děje a přeji si, aby to všechno co nejdřív skončilo. Češi mi moc pomohli a cítím se mezi nimi dobře. Zázemí tady máte lepší, ale fotbalová kvalita je tu podobná jako u nás,“ říká mladý ukrajinský fotbalista.