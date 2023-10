Dramatickou podívanou nabídlo utkání sedmého kola fotbalové 1. A třídy, ve kterém Čtyři Dvory remízovaly s Chýnovem 2:2.

Parádní vyrovnávací gól čtyřdvorského Petra Dvořáka v utkání s Chýnovem (2:2). | Video: Deník/ Pavel Kortus

První poločas byl vyrovnaný se šancemi na obou stranách. Jedinou využil domácí záložník Čermák. "V první půli jsme měli více příležitostí než soupeř a jednu jsme využili," říká domácí trenér Martin Wohlgemuth.

Po změně stran ale byli lepší hosté. Přesto mohly Čtyři Dvory zvýšit na 2:0, jenže autor prvního gólu Čermák neproměnil penaltu. "Ta to mohla rozhodnout," přikývne kouč. "Hosté ale byli ve druhém poločase lepší," uzná bývalý stoper ligového Dynama. "Hráli dobře kombinačně a góly dali zaslouženě, i když o jejich penaltě se asi dalo polemizovat," namítne.

Zdroj: Deník/ Petr Hřídel

Z penalty vyrovnal brankář Průša a vedoucí branku Chýnova dal pět minut před koncem Hruška. Naštěstí pro domácí dokázal bleskově odpovědět báječnou střelou z vápna do horního rohu branky Dvořák. "To byl krásný gól. Kdybychom proměnili penaltu i my a vedli 2:0, tak by to asi vypadalo jinak. Ale na kdyby se nehraje. Vzhledem k průběhu zápasu nakonec bod bereme," uznal Wohlgemuth.

Celkově panuje na českobudějovickém sídlišti se vstupem do sezony střízlivá spokojenost. Třináct bodů z úvodních sedmi kol není špatný vklad. "Máme problémy v obraně, kde nám kvůli zdravotním problémům chybí čtyři hráči. Je to škoda, ale to je fotbal. Musí hrát zase jiní hráči," bere složitou situaci zkušený matador s nadhledem.

SK Čtyři Dvory - FC Chýnov 2:2 (1:0)

Branky: 25. J. Čermák, 86. Dvořák - 75. Průša z pen., 85. Hruška. ŽK: 1:1 (Žižka - Průša). Rozhodčí: Kříž - Boček, Herzog. Diváci: 60.