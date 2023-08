OBRAZEM: Čtyři Dvory na úvod sezony v derby obraly o všechny body Lokomotivu

V úmorném vedru sobotního dopoledne to ale zase až tak jasné nebylo. Ve hře byl zápas vyrovnaný, jenže v koncovce byli výrazně produktivnější hosté. „Ve velkém vedru nám patřila první půlhodina, potom začali mít navrch spíše domácí. Ve druhé půli byly šance na obou stranách,“ hodně střízlivě hodnotil zápas trenér vítězného celku Martin Wohlgemuth.

Tři body ze hřiště protivníka na úvod sezony mu ale samozřejmě udělaly radost. „Výhra nás těší, to každopádně. Ale máme ve hře určité momenty, které musíme odstranit. Jako třeba hraní v chůzi, nakopávání míče do protihráčů před sebou a podobně,“ usměje se. „Ale jinak to kluci zvládli opravdu dobře. Dopředu byli výborní a dozadu to také zvládli,“ pochválil své ovečky dobře naložený bývalý ligový stoper.

Na sezonu byl měly být Čtyři Dvory dobře připraveny. „Kluci měsíc poctivě trénovali, na to si nemohu stěžovat. Nějaké velké absence jsme v přípravě neměli. Byly nějaké výjimky, ale s tím se musí počítat, protože kluci mají svá zaměstnání, která je živí,“ nemůže si Wohlgemuth stěžovat na přístup svého týmu.

Na druhé straně panovalo pochopitelně o to větší zklamání, protože Lokomotiva nebyla výrazně horší a prohra o tři góly pro ni byla dost krutá. „Spokojeni samozřejmě být nemůžeme. První gól jsme dostali poté, kdy si hostující hráč zpracoval míč rukou. To ale nic nemění na tom, že jsme hráli špatně,“ neskrýval trenér Lokomotivy Pavel Tauber. „Soupeř nás šestkrát překopl a dal z toho tři góly. My jsme si vytvořili šance, ale vůbec jsme z nich netrefili branku. Čtyrák vyhrál zaslouženě,“ sportovně uznal.

Na závěr sezony vyhrála Lokotka ve Čtyřech Dvorech vysoko 5:0, teď po dvou měsících stejnému soupeři podlehla doma 0:3. „Přišlo nám hodně nových kluků a mužstvo ještě není sehrané. Měli jsme v sestavě oproti jaru sedm nových hráčů. Ale je třeba také zdůraznit, že Čtyrák hrál o hodně lépe než v tom posledním utkání u nich. Má dobrý tým a prohráli jsme s lepším soupeřem. Musíme bojovat dál. Nechtěli bychom mít problémy se záchranou. Střed tabulky by se nám líbil, ale neděláme si iluze. Soutěž bude hodně vyrovnaná,“ míní.

Tradiční klub ze Suchého Vrbného spoléhá především na vlastní odchovance. „Na tréninky nám chodí dvacet lidí, s čímž jsme absolutně spokojeni. Musíme naše dorostence zapracovávat do týmu, protože dorostenecký fotbal je přece jen jiný než dospělý. Nemáme špatné mužstvo, takže uvidíme,“ nechce předbíhat. „Některé naše hráče z dorostu nám vybraly kluby z kraje, které nevychovávají vlastní hráče, ale kupují si je. Proto to také ve fotbale v našem kraji takhle vypadá,“ mrzí zkušeného kouče. „Ale na druhou stranu, pokud je kluk šikovný, tak ať jde hrát vyšší soutěž. To je jasné,“ naznačuje, že svým hráčům v cestě za lepším nebrání.