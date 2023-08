Domácí trenér Roman Chlumecký jen těžko kousal porážku od rivala, který na hřišti i vedle něj nepůsobil zrovna jako parta gentlemanů. „Oproti porážce v Roudném před týdnem jsme tentokrát odehráli o hodně lepší utkání. Škoda naší tutové šance ve dvacáté minutě. Kdybychom ji proměnili, tak by to Hluboká měla těžší. Za mě to byl spíše remízový zápas. Rozhodlo, kdo dá první gól. Dali ho hosté. My jsme se pak do nich tlačili a oni hrozili z brejků,“ zhodnotil zápas.

Derby bylo plné emocí a především z hlubocké střídačky i od hráčů létaly hromy blesky směrem k rozhodčím i soupeři. „Zatím to jinak neumíme,“ s úsměvem pokrčí Otepka rameny. „Když se naučíme hrát tak, aby to bylo klidnější, tak to bude lepší,“ připustí. Dvě červené karty svých svěřenců moc komentovat nechtěl. „V případě té první si podle mého názoru rozhodčí Vencu Hrachovce připravil a on mu dal šanci, aby ji sudí využil. Řekneme si k tomu své v kabině, na venek to řešit nechci. Ale něco si řekneme, pak je to jinak, stojí nás to spoustu sil a hlavně se oslabujeme do dalších zápasů,“ nebyl bývalý výborný ligový fotbalista příliš spokojen s morálkou svých svěřenců.

Olešníku nepomohla ani přesilovka, kterou hrál od šedesáté minuty. „Hluboká se postavila do obranného bloku a bylo těžké se tam dostat. Centry pochytal gólman. Pak už to bylo těžké. Fotbalisté jsou to výborní, takže věděli, kde mají stát a kdy vystoupit,“ uznal Chlumecký kvalitu soupeře.

Zmínil se i o atmosféře zápase. „S Hlubokou je to vždycky vyhecované derby. Mám na ně svůj názor. Někdy to je podle mě až zbytečná hecovačka za hranou a u některých hráčů soupeře trochu postrádám soudnost a pokoru. Také dostali dvě červené. Ale tak to prostě je,“ mávne rukou.

O Hluboké se mluví jako o jednom z aspirantů na postup do divize. To však Otepka rázně smete ze stolu. „Nemáme žádné cíle. Soutěž bude daleko vyrovnanější než loni a my půjdeme zápas od zápasu. Uvidíme, co z toho nakonec bude,“ nechce být konkrétní.