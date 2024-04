Atraktivní českobudějovické derby zůstalo v prosluněném sobotním dopoledni před solidní diváckou kulisou u Malého jezu svou úrovní malinko za očekáváním. Tři body nakonec zůstaly doma. Fotbalová Slavia České Budějovice porazila v 16. kole skupiny B 1. A třídy Čtyři Dvory 1:0 gólem exligového matadora Ivo Táborského.

Gólman Slavie Daniel Havlíček udržel v derby proti Čtyřem Dvorům čisté konto. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Domácí kouč Radek Procházka byl spokojený víc s výsledkem, ale s poctivým výkonem svého týmu. „Bylo to derby, které je vždycky víc sledované, a přišlo také dost lidí. Vyhecované to ale nijak přehnaně nebylo. To byl podzimní zápas ve Čtyráku mnohem víc,“ připustí.

Hlavním povoláním kustod prvoligového Dynama neměl k dispozici kompletní kádr. „Někteří hráči nám chyběli, máme hodně mladé mužstvo, ale na to se vymlouvat nebudu. Jsem spokojen. Kluci plnili to, co jsme si řekli, makali a máme tři body, což je pro nás hlavní,“ řekl k utkání.

V první půli byli sešívaní lepší, ale ve druhé spíše jen bránili nejtěsnější náskok. „Chtěli jsme dát druhý gól, který by utkání asi definitivně rozhodl. To se nám bohužel nepovedlo. V první půli jsme byli lepší my, ve druhé soupeř. My jsme ale byli šťastnější a 1:0 jsme vyhráli,“ řekl.

Hostující Čtyři Dvory do přestávky nepředvedly vůbec nic. Jenže po změně stran se karta zcela obrátila a hrálo se prakticky jen na branku domácího gólmana Daniela Havlíčka. „Byl to zápas dvou poločasů,“ přikývne čtyřdvorský trenér Martin Wohlgemuth. „V prvním poločase jsme byli tragičtí. Hráli jsme špatně, nedali jsme si dvě nahrávky po sobě, ztráceli jsme míče. O přestávce jsme si vysvětlili, jak bychom měli hrát. Nohama i srdcem,“ usměje se.

Jeho přestávkový apel padl na úrodnou půdu. „Ve druhé půli se to otočilo, měli jsme více ze hry, ale bohužel jsme tam nic nedotlačili,“ posteskne si bývalý výborný stoper českobudějovického Dynama. „Několikrát jsem měl pocit, že bychom mohli kopat penaltu. Ale na to se nebudeme vymlouvat. Penalta je, až když ji odpíská rozhodčí. Kluci měli dát gól ze hry,“ má jasno.

Ztráta bodů v derby ho ale mrzí. „Body potřebujeme. V tabulce jsme jedenáctí a každopádně bychom se chtěli posunout výš,“ má Wohlgemuth zcela jasno.

Slavia České Budějovice – SK Čtyři Dvory 1:0 (1:0)

Branka: 30. Táborský. ŽK 2:1 (Veselý, Pancíř – Janeček). Diváci: 150. Rozhodčí: Herzog – Valeš, Juráň.