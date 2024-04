Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. První čtyřka tabulky bodovala naplno, i když lídr z Hluboké rozhodl o svém nejtěsnějším vítězství nad Strakonicemi až v samotném závěru. Rudolfov zaznamenal svou první jarní výhru nad posledním Jankovem.

Fotbalisté Oseka slaví výhru nad Týnem. | Video: Jan Škrle

TJ Osek - FK Olympie Týn nad Vltavou 1:0 (0:0)

Branka: 61. J. Hoch. ŽK: 4:4 (Carda, Balogh, Hoch, D. Říský - Maxa 2, Liška, Gutwirth). ČK: 0:1 (89. Maxa). Rozhodčí: Vican - Šťastný, Kříž st. Diváci: 60.

Osek: Pokorný - Zelenka, Carda, Němeček, Balogh (75. Kuneš) - Zhyhora, Hoch, Martin Čapek, Matěj Čapek - D. Říský (92. Florián), J. Říský.

Karel Hoch, manažer Oseka: "Moc důležitá výhra. Kromě počasí však plakal i fotbal. Z obou stran to byl spíš boj s terénem. Ten sice nebyl těžký, ale kluzký. Bylo to náročné na zpracování míče a ani na jedné straně nebyly žádé velké šance, i když soupeř trefil břevno. My měli v první půli jednu pološanci a v té druhé se po přihrávce Jakuba Říského dostal do jasné šance Honza Hoch a proměnil ji ve tři body. Celý zápas rozhodla jediná velká šance, bylo to o tom, kdo dá gól, zvítězí."

Roman Hřib, trenér Týna: "Byl to zápas, za kterého jsme měli brát tři body. V první poločase jsme měli dát tři až čtyři góly a bylo hotovo. Ale nastalo se. I ve druhé půli jsme měli jednu tutovku. Pak přišla individuální chyba a prosadil se domácí Hoch. My už jsme ve zbytku zápasu nedokázali reagovat."

TJ Hluboká nad Vltavou - Junior Strakonice 1:0 (0:0)

Branka: 93. Antoš. ŽK: 3:3 (Otepka 2, Tauber - Janoch, Bílý, Pomej). Rozhodčí: Smola - Kaštánek, Jarolím. Diváci: 150.

Strakonice: Lízal - Fajtl, Legdan, Smola - Kubeš, Janoch Pomej, Prajzler, Máška (90. Stöger), Bílý (90. Mrkvička) - Krejčí (89. Zvonek).

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Soupeř přijel s jasným cílem uhrát bezgólovou remízu a podřídil tomu taktiku, kterou velmi dobře plnil. Vypadalo to až do poslední minuty, že si opravdu bod odveze. Na naši půlku se dostával pouze sporadicky a vytvořil si za celý zapas pouze jednu gólovou příležitost. Naše převaha však končila na velmi dobře organizované obraně soupeře, nebo pak na výborném strakonickém brankáři. V poslední minutě jej však překonal Antoš, ač už jsme hráli v deseti po vyloučeni Otepky po druhé žluté kartě. Tři body jsme získali zaslouženě, i když už jsme s nimi v závěru utkání moc nepočítali."

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Hluboká byla v utkání lepší, měla podstatně větší držení balonu. My to zavřeli, hráli jsme v jiném rozestavení 5-4-1 a chtěli to zavřít před vápnem. Dařilo se nám to 90 minut. Domácí neměli jedinou vyloženou šanci, všechno to byly střely z dálky, které Lízal spolehlivě chytal. My měli největší šanci v první půli, kdy přišla z křídla zpětná přihrávka před branku a Janoch to z penalty přestřelil. Takovou šanci bychom měli proměnit, abychom mohli pomýšlet na body. Přesto jsme drželi Hlubokou po vápno, odráželi centrované míče a co prošlo, chytil Lízal. Již po čase nám tam přišel centr, který skončil v bráně. Klukům nemohu nic vytknout, na hřišti nechali všechno. Bod bychom si zasložili za bojovnost, ale je třeba přiznat, že Hluboká byla po celý zápas herně jasně lepší. Hluboká je nejlepší tým soutěže."

SK Rudolfov - SK Jankov 3:0 (1:0)

Branky: 14. a 72. Prokeš, 49. Sládek. ŽK: 3:3 (Tyrpák, Sládek, Peiger – Kočí, Prediger, Kysela). ČK: 0:1 (82. Hanzlík). Rozhodčí: Pečenka – Kollmann, Boček. Diváci: 70.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Před zápasem jsem si řekli, že dnešek ukáže, jak se budeme prezentovat na jaře. Těší mě, že jsme to zvládli. Po celé utkání tkání jsme byli lepším týmem, byli jsme více na míči a oproti minulým zápasům jsme byli efektivní v zakončení. Chtěl bych pochválit celý tým za disciplínu, přístup a touhu konečně zvítězit."

Martin Kročák, trenér Jankova: "Zajížděli na hřiště Rudolfova, kterému se také nepovedl vstup do jarní části sezóny. V týdnu jsme se na tento zápas pečlivě připravovali. Cítili jsme, že by jsme se tímto zápasem mohli odrazit k lepším výsledkům. Do základní sestavy jsme nasadili Predigera, kterého znám ze svého působení v béčku Jankova. Sliboval jsem si od něj větší důraz před brankou, chtěl jsem po něm, aby vzhledem ke své postavě a stylu hry vyhrával souboje a připravoval míče pro naše záložníky, kteří by se tak dostávali do častějšího zakončení. Během první půle se nám to celkem dařilo a měli jsme i zajímavé příležitosti na vystřelení druhé jarní branky. Bohužel ve čtrnácté minutě přišla sprcha v podobě prvního domácího gólu, kterou vstřelil Prokeš. Zbytek prvního poločasu byla hra vyrovnaná a do kabin se šlo za stavu, se kterým jsme chtěli ve druhé půli něco udělat. Do druhého poločasu nenastoupil Lovečka, který hrál s horečkou, třetí změnou v sestavě bylo střídání Hüttnera, který měl problémy s dýcháním. První střídání bylo vynucené již během prvního poločasu, a to z důvodu svalového zranění Votavy. Bohužel všechny poločasové plány a snahu o lepší výsledek nám zhatila druhá zbytečná branka domácích, která přišla ve 49. minutě opět po naší chybě. Od té doby jsme již nebyli schopni ohrozit domácího brankáře Keřku, a když se podruhé v zápase prosadil domácí Prokeš, bylo o jeho osudu rozhodnuto. V 82. minutě byl po ne příliš vhodném výroku směrem k hlavnímu rozhodčímu vyloučen Hanzlík a zápas se již jen dohrál ke konečnému a pro nás nelichotivému výsledku 0:3. Sráží nás individuální chyby a nekvalita v řešení jednotlivých situací. V nadcházejícím týdnu se budeme snažit maximálně připravit na další domácí utkání, ve kterém uděláme všechno proto, aby jsme se prosadili střelecky, nemuseli zase dotahovat nepříznivý stav a konečně získali do tabulky všechny tři body."

SK Mirovice - FK Olešník 3:8 (2:3)

Branky: 21. R. Převrátil (pen.), 39. vlastní (Nohava), 83. Dolejš – 26., 43. a 57. Lafata, 19. Toth, 47. Kalášek, 51. Vojta, 61. Martinec, 89. Knietel. ŽK: 0:1 (Vojta). ČK: 1:0 (45. Čejdík). Rozhodčí: Barva – Krčín, Pečenka. Diváci: 100.

Mirovice: Čejdík – M. Viták, Kocourek, Mařík, J. Viták (36. Peterka) – Husar, R. Převrátil (75. J. Převrátil), Vondrák (75. Král) – Dolejš, Císař (75. M. Štochl), Mašek (46. Vlas).

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Tohle se nám nepovedlo, nebo spíše druhá polovina utkání. Jakmile jsme šli do deseti, vše se sesypalo jako domeček z karet a Olešník začal na hřišti úřadovat. Z takových zápasů je třeba se ponaučit, pogratulovat soupeři, pak zapomenout a jedeme dál. Ještě máme před sebou hodně zápasů.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Zápas jsme zvládli a zaslouženě vyhráli. Rozhodlo vyloučení domácího gólmana a naše rychlé branky během deseti minut na začátku druhé půle."

FC ZVVZ Milevsko - Malše Roudné 1:3 (1:1)

Branky: 37. Volf (pen.) – 42. Kadlec (pen.), 49. Vávra, 63. Wohlgemuth. ŽK: 2:4 (Volf, Pich – Hřebejk, Vogl, Wohlgemuth, Míka). Rozhodčí: Brych – Dunovský, Němec. Diváci: 80.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "V prvním poločase se hrál oboustranně bojovný zápas s řadou nepřesných přihrávek. Po jedné z nich, kterou vystihli domácí, se sám na naši branku řítil domácí Hadàček, kterého zastavil v pokutovém území nedovolenÿm způsobem brankář Hřebejk, za což obdržel žlutou kartu a byl nařízen pokutový kop. Ten proměnil ve 37. minutě Volf a Milevsko šlo do vedení. Stejnou výhodu jsme měli i my, když ve 41. minutě proměnil pokutový kop za podražení Vogla ostrostřelec Kadlec a upravil tak poločasové skóre na 1:1. Do druhé půle jsme vstoupili lépe. Po aktivním presinku Šrámka jsme získali míč a Kadlec našel před brankou nabíhajícího Vávru, jenž ve 49. minutě vsítil vedoucí branku. Dále se hrál vyrovnaný fotbal. Byli jsme však efektivnější a v 63. minutě jsme zvýšili Wohlgemuthem z přímého kopu na 1:3. Domácí se po zbytek utkání snažili výsledek zkorigovat, ale šance, které si připravili, brankář Hřebejk spolehlivě vyřešil. Tři body jsme si za předvedený výkon ve druhé půli zasloužili."

Jiskra Třeboň - Spartak Trhové Sviny 3:1 (1:0)

Branky: 19. Vrána, 50. Průcha, 52. Matoušek – 90. Fatura. Bez karet. Rozhodčí: Kaštánek – Frček, Jeřábek. Diváci: 190.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Zavadil (72. Schneider), Pánek, Vrána – Kubata, Bicenc (72. Vranovský, 78. Divoký), Hromádka, Matoušek - Radosta, Průcha (89. Meškan).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Hned zkraje utkání měl soupeř obrovskou šanci, ale Kopecký pohromě zabránil. My si vytvořili hned několik gólových příležitostí, ale neproměnili je. V 19. minutě jsme si pomohli rohovým kopem, odražený míč si našel našel Vrána a otevřel skóre. Dál jsme dobývali jsme obranu Trhových Svinů, ale do přestávky se nám další branku vstřelit nepodařilo. Ve druhém poločase jsme však přidali dva góly v rychlém sledu, o které se postarali Průcha a Matoušek, vždy po pěkné kombinaci, takže v 52. minutě bylo prakticky po zápase. Jsem rád, že jsme branky dali tak brzy po změně stran a mohli pošetřit síly na středeční pohárové utkání s Hlubokou. Hru jsme měli pod kontrolou. V nastavení jsme dostali gól z protiútoku a zápas byl hned poté ukončen.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V Třeboni jsme odehráli slušný první poločas. Měli jsme v úvodu velkou příležitost, ale gólovou radost nám pokazil domácí brankář skvělým zákrokem. Domácí dali v prvním poločase jednu branku. Začátkem druhého padly dvě slepené branky do naší sítě a o zápase bylo rozhodnuto. Blahopřeji domácím k výhře. Byli lepším mužstvem."

FK Sokol Třebětice – FC AL-KO Semice 2:3 (2:1)

Branky: 21. F. Nehyba, 45.+4. Habr (pen.) – 37. P. Keclík, 74. J. Keclík, 88. Veleman. ŽK: 1:2 (V. Švarc – Buchtele, P. Valach). Rozhodčí: Mrosko – Leiš, Filip. Diváci: 170.

Třebětice: V. Zejda - Novák, Trávníček, Habr, Gall (42. Tříletý) - V. Švarc, M. Kelbler, R. Nehyba, P. Švarc - F. Nehyba, Cech (30. Solař).

Semice: Dvořáček – Sádlo, Listopad, Holub (13. Buchtele), Hrdlička – Micka (68. P. Valach), Blažek, J. Keclík, Šourek (70. M. Valach) – Hrala (46. Veleman), P. Keclík.

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Řekl bych, že během zápasu jsme byli o něco víc na míči než soupeř, nicméně souhra a koncovka trpěla nekvalitou. Naopak, kvalitu měly Semice, a tak si zaslouženě odvezly tři body. Po zápase jsem hráčům poděkoval za krásné skoro tři roky a své působení v Třeběticích ukončil. Mužstvo potřebuje nový impuls, aby začalo konečně bodovat. Až na tento zápas a utkání s Třeboní jsme nehráli vůbec špatně, bohužel získali jsme jen bod, a to je málo. Věřím, že kluci začnou bodovat už v následujícím kole. Moc jim to přeji a držím palce.“

Marcel Nousek, trenér Semic: „Určitě skvělá výhra, tři body zvenku a ještě z dalekých Třebětic nás moc těší. Zápas přinesl atraktivní hru z obou stran, padaly i góly. My po první půli prohrávali 1:2, ale chtěli jsme s nepříznivým vývojem po změně stran něco udělat. Zabrali jsme, soupeře jsme zatlačili a naše snaha vyústila ve vyrovnání. V závěru jsme strhli výhru na svou stranu, když po kombinaci uprostřed hřiště putoval mír nalevo na Hrdličku a jeho milimetrový pas zužitkoval hlavou Veleman. Určitě se nám už dýchá lépe, ale práce rozhodně nekončí. Nyní máme těžší los, ale musíme dál sbírat body, vyhrálo rozhodně ani zdaleka nemáme.“

TJ Dražice – FK Protivín 0:2 (0:1)

Branky: 8. Říha, 59. Hrachovec. ŽK: 2:2 (M. Stuchlík, Bareš – Hrachovec, Říha). ČK: 0:1 (51. Říha). Rozhodčí: Novotný – Votava, Kovařík. Diváci: 80.

Dražice: Počinek - Hornát, Veselý, Bareš - Sváček (83. Páša), Studenovský, J. Štecher, J. Stuchlík (65. Turek) - M. Stuchlík, Běhoun (58. Horka), Mareš.

Protivín: Váverka - Polanský, J. Vorel, Abatawa Leroy, Zach - Hrachovec, Zeman (70. J. Pícha, Daniel Bečvář, David Bečvář, Stropnický (87. Sháněl) – Říha.

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: „Podobné hodnocení už jsme v této sezoně častokrát opakovali. Nepovedl se nám vstup do zápasu, přestože jsme právě na něj hráče upozorňovali. Hned v úvodu jsme inkasovali gól a s takovou situací si prostě neumíme poradit. Ještě v prvním poločase jsme si vytvořili nějaké šance, ale neproměnili jsme je, stejně jako soupeř. Brzy po přestávce nám nahrálo vyloučení soupeře a chtěli jsme s výsledkem něco udělat, bohužel jsme ale hned chybovali a soupeř přidal druhý gól. Ve zbytku zápasu jsme dobývali jeho branku, ale bylo to z naší strany strašně stereotypní a jalové, takže Protivín už výsledek udržel.“

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Na výborně připraveném hřišti jsme začali výborně a už v 8. minutě jsme šli do vedení. Po individuální akci legendy Míry Zacha vstřelil krásný gól Martin Říha. I nadále jsme byli aktivnější, orazítkovali tyč, ale přidat druhou trefu se nám do přestávky nepodařilo. Dění po změně stran ovlivnila červenou kartou, kterou obdržel Martin Říha, po níž jsme v podstatě celý poločas hráli v oslabení. Domácí se nás snažili dlouhými auty a standardními situacemi dostat pod tlak, ale celý tým v čele s výborným Pavlem Váverkou v brance si se všemi situacemi poradil. Po hodině hry se nám podařil brejk a Patrik Hrachovec svým typickým zakončením pojistil vedení. Za zodpovědný výkon si kluci vítězství zasloužili.“