Ve šlágru kola krajského přeboru prohráli fotbalisté Roudného před čtyřmi stovkami diváků ve Strakonicích 2:3 a pustili svého rivala do čela tabulky. Za Olešník si opět zahrál Bořek Dočkal a dvěma góly se podepsal pod výhru svého týmu 4:1 nad Sezimovým Ústím. Rudolfov opět potvrdil výbornou jarní formu, porazil Trhové Sviny a už je druhý. Naopak ve Svinech na první letošní body stále čekají…

SK Rudolfov – Spartak Trhové Sviny 4:2 (1:1)

Branky: 45. Sládek, 55. Peiger, 69. Pouzar, 90. Baščevan – 29. Macák, 78. Hruška.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „Jsem moc rád, že jsme utkání zvládli, protože se vítězství nerodilo vůbec snadno. Hosté se dostali do vedení a díky fyzickým parametrům jejich hráčů a zároveň poctivé obraně jsme se nemohli dostat k vyrovnání. To se podařilo těsně před pauzou, což považuji za zlomový okamžik utkání. Ve druhé půli už jsme měli šancí mnohem víc a podle mého názoru jsme vyhráli zaslouženě. Nicméně smekám i před poctivým výkonem Svinů a přeju jim, aby se odlepili ode dna tabulky, kam podle mě nepatří.“

Martin Písko, trenér Trhových Svinů: „Chtěli jsme na Rudolfově bodovat, bohužel se nám to nepovedlo. První poločas jsme nehráli špatně, vedli jsme 1:0, ale bohužel jsme začali bránit výsledek, což se nám vymstilo. Dostat v posledních vteřinách gól do šatny nám asi utkvělo v hlavě a druhý poločas už si domácí zkušeně pohlídali. Stále nám dělá problém odbourat individuální chyby, které soupeři trestají.“

FK Olešník - Sokol Sezimovo Ústí 4:1 (3:1)

Branky: 22. a 89. Dočkal, 9. Vojta, 45. Lafata – 43. Škarda.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Zápas se Sokolem jsme zvládli a vyhráli zaslouženě. Hosté chtěli hrát fotbal, což nám vyhovuje. Hlavně první poločas jsme odehráli velmi dobře, i když hosté nehráli vůbec špatně. Mají tam mladé, běhavé a šikovné kluky. Potrápili nás, ale jak už jsme řekl, vyhráli jsme zaslouženě. Bořek Dočkal s Davidem Lafatou nepotřebují nijak moc koučovat. Oni si to odehrají sami, stačí to jen nějak rozestavit. Jsme rádi, že se Bořek u nás v Olešníku zapsal i do střelecké listiny. “

5. liga: Olešník - Sezimovo Ústí. 240906 arrow_left arrow_right info Zdroj: Jan Škrle 1/100 Fotbalová 5. liga: FK Olešník - Sokol Sezimovo Ústí 4:1 (3:1).

Junior Strakonice – Malše Roudné 3:2 (1:0)

Branky: 39. Pomej, 53. Krejčí, 57. Bálek – 47. Kadlec, 90. Vávra.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „Před solidní návštěvou 380 diváků se hrál oboustranně útočný fotbal, z něhož domácí vytěžili ve 38. minutě branku, kdy Lukáš Pomeje využil nedůrazný odkop našeho týmu a střelou zpoza pokutového území vsítil vedoucí branku domácích, čímž uzavřel poločasové skóre. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe, když ve 46. minutě Kadlec unikl domácí obraně a vyrovnal na 1:1. Dále se hrál vyrovnaný fotbal, ale domácí byli efektivnější. Nejprve Krejčí v 53. minutě přímo z rohu zvýšil na 2:1 a v 58. minutě Lukáš Bálek po samostatné akci prostřelil brankáře Hřebejka na 3:1. Po této brance jsme zatlačili domácí do defenzivy, ze které jsme ale vytěžili pouze v 90. minutě snížení Vávrou po centru Navrátila na 3:2 a v nastaveném čase nastřelenou tyč.“

ZVVZ Milevsko – Olympie Týn nad Vltavou 4:2 (1:0)

Branky: 37. a 83. J. Hadáček, 69. a 72. F. Hadáček – 79. Mravec, 86. Mezera.

Jan Meidl, trenér Týna: „Od začátku zápasu bylo Milevsko běhavějším a důraznějším týmem. Zaslouženě šlo v první půli do vedení. Ve druhé polovině jsme zkusili změnit hru a i se nám to chvílemi dařilo, ale soupeř nás pak trestal z brejků. Milevsko vyhrálo zaslouženě. Naším nejlepším hráčem byl Martin Procházka.“