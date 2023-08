Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Bez ztráty kytičky už zůstávají pouze Hluboká, která zvládla vyhecované derby v Olešníku (2:0), a také ambiciózní nováček z Roudného, jenž převálcoval Protivín 7:2. Zápas Jankov - Dražice musel být odložen kvůli podmáčenému tráníku po sobotní bouřce.

Nejlepší hráč zápasu hlubocký Tomáš Pecka tentokrát branku Olešníku z trestného kopu přestřelil. | Video: Deník/ Pavel Kortus

FK Olešník - TJ Hluboká nad Vltavou 0:2 (0:1)

Branky: 39. Kr. Kadlec, 80. T. Pecka. ŽK: 3:4 (Vojta, Miklík, Lafata – Antoš, Hrachovec, Kr. Kadlec, Kössl), ČK: 0:2 (60. Hrachovec, 88. Kössl). Diváci: 300. Rozhodčí: Šťastný – Veselý, Boček.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Oproti porážce v Roudném před týdnem jsme tentokrát odehráli o hodně lepší utkání. Škoda naší tutové šance ve dvacáté minutě. Kdybychom ji proměnili, tak by to Hluboká měla těžší. Za mě to byl spíše remízový zápas. Rozhodlo, kdo dá první gól. Dali ho hosté. My jsme se pak do nich tlačili a oni hrozili z brejků. S Hlubokou je to vždycky vyhecované derby. Mám na ně svůj názor. Někdy to je podle mě až zbytečná hecovačka za hranou a u některých hráčů soupeře trochu postrádám soudnost a pokoru. Také dostali dvě červené. Ale tak to prostě je."

Rudolf Otepka, trenér Hluboké: "„Jsme rádi, že jsme se udrželi na vítězné vlně. Olešník měl v sestavě Davida Lafatu, takže se prezentoval jako úplně jiný tým než před týdnem v Roudném. To jsou pozitivní pocity. Na druhou stranu jsme bohužel přišli o dva vyloučené a jednoho zraněného hráče. Hráli jsme dva těžké zápasy venku v Třeběticích a teď v Olešníku. Z nich máme šest bodů, takže spokojenost. Dostali jsme dvě červené karty. V případě té první si podle mého názoru rozhodčí Vencu Hrachovce připravil a on mu dal šanci, aby ji sudí využil. Řekneme si k tomu své v kabině, navenek to řešit nechci. Ale něco si řekneme, pak je to jinak, stojí nás to spoustu sil a hlavně se oslabujeme do dalších zápasů."

Malše Roudné - FK Protivín 7:2 (4:1)

Branky: 3., 12. a 45.+1 Vlk, 56. a 64. Kadlec, 28. Cepák, 87. Goretki – 8. Kozák, 63. Petr. ŽK: 4:5 (Havlíček, Vogl, Malý, Zíka – Pícha, Zb. Vorel, Štěpka, Petr, Pícha). Diváci: 300. Rozhodčí: Dimitrov – Pečenka, Švec.

Protivín: Branštýl (55. V. Pícha) - J. Pícha, Z. Vorel, Zach, Leroy Abawata - Hrachovec, Štěpka (73. Sháněl), Dan Bečvář, J. Vorel Jaromír, Kozák – Petr.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Pokračovali jsme ve výborných výkonech a soupeři vstřelili už do poločasu čtyři góly. Tři z nich dal střelecky disponovaný Martin Vlk. Ve druhé půli jsme přidali ještě další tři branky. Hosté pouze korigovali na konečných 7:2."

Miroslav Říha, trenér Protivína: „V defenzivní činnosti jsme tentokrát propadli, domácí toho náležitě využili a s chutí si zastříleli. Zápas jsme mohli zdramatizovat před koncem prvního poločasu za stavu 3:1, kdybychom proměnili pokutový kop. Místo toho jsme z protiútoku naopak gól z penalty obdrželi my. A po poločasovém výsledku 4:1 jsme již na soupeře neměli. Ten přesvědčivě a zaslouženě vyhrál. Naším nejlepším hráčem byl Petr.“

Spartak Trhové Sviny - SK Rudolfov 5:0 (3:0)

Branky: 39., 87. a 89. L. Gažák, 9. Tomek, 45. Macák. ŽK: 2:1 (Kodras, Kolář – Peiger). Diváci: 100. Rozhodčí: Kollmann – Krčín, Nedvěd.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V páteční předehrávce jsme přivítali soupeře z Rudolfova, který v úvodních dvou kolech dokázal bodovat vždy naplno. U nás se mu tak nevedlo a odjíždí s jasnou prohrou 5:0. První poločas jsem vyhráli 3:0 po brankách Tomky, Macáka a Gažáka, ale s naší hrou jsem spokojený nebyl. Chyběla nám přesnější souhra při přečíslení soupeře a finální přihrávka. V defenzivě jsme zase soupeře špatně dostupovali a nechali hrát. Hosté měli také své příležitosti, hlavně po centrech a rohových kopech. Vše však s přehledem řešil náš brankář Popovič. Druhý poločas jsme již odehráli lépe a podle našich přestav. Lukáš Gažák zkompletoval hattrick. Divák odcházel spokojen, výhru nijak moc nepřeceňujeme."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Domácí nás předčili ve všech činnostech. Byli agresivnější, hladovější po úspěchu a zaslouženě zvítězili. Věřím, že se zase vrátíme na vítěznou vlnu v dalším domácím zápase. Gratulujeme soupeři k zisku tří bodů."

FK Olympie Týn nad Vltavou - FC ZVVZ Milevsko 2:3 (1:1)

Branky: 27. Dobal, 49. Gondek – 16. (pen.), 67. a 72. (pen.) Petřík. ŽK: 6:7 (Stoklasa, Meidl, Podhradský, Gondek, Dobal, Mezera – Mich. Hejl, Mart. Hejl, Volf, Marvan, J. Hadáček, Kálal, F. Hadáček), ČK: 1:1 (90.+2 trenér Mareš – 90.+2 trenér Smrčina). Diváci: 120. Rozhodčí: Krčín – Brych, Petričák.

Milevsko: Michal Hejl – Martin Hejl (68. F. Hadáček), Vakoč, Marvan, Kotrba – Volf – Souček (61. Kálal), Bártík (55. Süsmilich, 96. Samec), Kortan – J. Hadáček (85. Pich).

Václav Mareš, trenér Týna: "Popravdě se mi tento zápas ani moc hodnotit nechce. Přesto krátce. Myslím si, že by utkání více slušela remíza. Hosté byli v první půlce lepším týmem, my naopak ve druhé, ale přesto jsme prohráli. Řekl jsem, že se k rozhodčím vyjadřovat nebudu, ale tentokrát musím. Jestli nás ještě někdy bude pískat pan rozhodčí Krčín, tak zůstanu raději doma s rodinou. Tento pán vám bere veškerou sílu a chuť dál pokračovat. Za mé chování se všem omlouvám."

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „Myslím, že jsme tentokrát byli spíše šťastnější, protože v prvních dvou zápasech jsme podle mě podali lepší výkon. Týn hrál velmi dobře a dělal nám problémy. Mysleli jsme si, že nám jejich velké hřiště bude vyhovovat, chtěli jsme si ho udělat ještě větší do délky, aby se nedostávali jejich hráči po nákopech za naši obranu, ale naopak jsme měli daleko k soupeřům v meziprostorech před obránci. Týn se nebál hrát i pod tlakem po zemi a my s tím měli problémy. Po našem zisku jsme dost často rychle míč odevzdali a nedostávali jsme se tolik do hry. Od domácích jsme se několikrát nechali zatlačit zbytečným couváním v krajích, kdy jsme špatně přebírali hráče. Z takového zápasu jsou pro nás body cenné.“

AL-KO Semice – TJ Osek 1:2 (0:1)

Branky: 87. Zborník – 33. J. Říský, 52. Němeček. ŽK: 4:3 (J. Keclík, Kačírek, Zborník, Pšenička – Černý, Brabec, Matěj Čapek). Rozhodčí: Brych – Dunovský, Petričák. Diváci: 90.

Osek: Pokorný – Němeček, Carda, D. Říský, Maroušek – Zhyhora (78. Kuneš), Brabec (70. Balogh), Hoch, Matěj Čapek – Černý (85. Zelenka), J. Říský.

Semice: Dvořáček - Sádlo, Holub, Pšenička , Hrdlička - Buchtele, J. Keclík, Zborník, Kačírek (74. Šindelář) – P. Valach (74. Hronek), Linhart

Jaroslav Vondrášek, trenér Semic: „Po celý zápas jsme sice byly lepším týmem a vytvářeli si gólové příležitosti, ale skórovat jsme dokázali až pět minut před koncem a vítězství si tak Osek již pohlídal. V tomto utkání jsme prostě neměli koncového střelce . Soupeř naopak v první půli využil naší chyby a na třetí pokus dostal míč do naši sítě. Hned v úvodu druhého poločasu pak přidal druhý. V závěru jsme vytvořili tlak, který vedl pouze ke snížení. Rozhodně jsme o všechny body přišli zbytečně. Nejlepším hráčem byl Holub.“

Karel Hoch, manažer Oseka: "Konečně jsme získali tři body a určitě to pomůže psychice celého týmu. Z obou stran to zpočátku bylo nervozní. My se dostali do hry dříve. Domácí hrozili nakopávanými míči a nebezpečnými hlavičkami. To jsme sice dost těžce, ale pokryli. K tomu nám pomohl gólman Pokorný, který zlikvidoval několik šancí soupeře. My udeřili po výborné akci Matěje Čapka, kterou zakončil Jakub Říský. Pak jsme získali herní převahu, mohli přidat další góly, ale to se nepodařilo. Do druhé půle jsme vstoupili velmi dobře, měli více ze hry a přidali i druhý gól. Lukáš Němeček to uklidil z pětadvaceti metrů přes gólmana. Pak domácí otevřeli hru a zasypávali naší šestnáctku jedním centrem za druhým. Dvacet minut jsme se prakticky nedostali zpřed naší branky. Naštěstí pro nás se soupeři podařilo z velkého tlaku pouze snížit po tečované střele. Tři body jsme se štěstím ubránili."

1/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Junior - Třeboň. 2/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 3/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 4/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 5/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 6/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 7/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 8/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 9/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 10/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 11/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 12/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 13/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 14/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 15/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 16/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 17/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 18/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 19/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 20/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 21/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 22/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 23/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 24/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 25/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 26/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 27/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 28/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 29/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 30/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 31/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 32/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 33/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 34/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 35/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 36/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 37/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 38/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 39/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 40/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0). 41/41 Zdroj: Deník/Petr Škotko Fotbalový KP: Junior Strakonice - Jiskra Třeboň 0:1 (0:0).

Junior Strakonice – Jiskra Třeboň 0:1 (0:0)

Branka: 90. Průcha. ŽK: 5:4 ( Legdan, Třeštík, Kafka, Fajtl, Smola – Hromádka, Andres, Průcha, Matoušek). Rozhodčí: Nedvěd – Dimitrov, Leiš. Diváci: 105.

Strakonice: Kozlík – Váchal, Kafka, Legdan, Fajtl, Smola – Kubeš (74. Stöger), Třeštík (70. Horník), Zahrádka, Bílý – Krejčí (87. Tipanic).

Třeboň: Kopecký - Tůma, Širhal, Pánek, Zavadil - Kubata, Matoušek (86. Bicenc), Hromádka, Vrána (46. Schneider), Vranovský (46. Andres, 90. Candra) - Průcha.

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Věděli jsme, že přijede jeden z nejlepších soupeřů této soutěže. Tomu jsme uzpůsobili taktiku, když jsme hráli 5 – 4 – 1 s tím, že chceme přecházet do rychlých brejků po stranách a vytěžit z toho něco. V první půli se nám to i dařilo, měli jsme tam dobré situace, které jsme mohli lépe vyřešit, ale bohužel jsme je neproměnili. Třeboň jsme prakticky kromě hlavičky v závěru poločasu do ničeho nepustili. Druhá půle pokračovala ve stejném duchu. My zodpovědně bránili, Třeboň nás dobývala. Soupeř byl lepší na míči, ale šance si nevytvářel, jen z dálky napálili tyč. Když jsme si mysleli, že to přečkáme, tak přišla standardka, nákop od střídaček a špatně jsme to odbránili. Míč měl letět z vápna pryč, ale my si dávali přednost. Bylo tam několik volných hráčů a ti to tam natlačili. Ale jede se dál, nyní máme dálkovou do Třebětic. Jejich tým odehrál tři solidní zápasy, takže nás asi čeká další těžký zápas.“

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V obou poločasech jsme drželi víc míč a dobývali obranu soupeře, který se uchýlil k velkému bránění a snažil se nás nepustit do tempa. Hra tak byla pomalá a rozkouskovaná, což vyhovovalo spíše domácím. Hned v úvodu utkání podklouzli naši dva hráči a Strakonice měly gólovou šanci, ale naštěstí pro nás jí nevyužili. My si vytvořili několik příležitostí, ty však skončily v rukavicích brankáře nebo mimo branku. V závěru poločasu po kombinaci v křídelním prostoru přišel pěkný centr a Průcha zakončoval hlavou jen těsně vedle. Po přestávce jsme poslali na hřiště dva nové hráče a chtěli změnit hru. Bohužel se nám nedařila finální přihrávka ve zhuštěném prostoru. Nakonec se povedla až poslední akce a po trefě Průchy v 90. minutě jsme si odvezli všechny body. Tým zaslouží pochvalu.“

SK Mirovice – Sokol Třebětice 4:3 (3:1)

Branky: 6., 28. a 78. M. Štochl, 37. Císař – 8. a 75. P. Švarc, 71. (pen.) O. Černoch. ŽK: 4:2 (Peterka, Janota, Císař, J. Štochl – O. Černoch, R. Nehyba). Rozhodčí: Kaštánek – Smola, Němec. Diváci: 200.

Třebětice: Pokorný – V. Novák, O. Černoch, Trávníček, Tříletý – P. Švarc, Habr (67. D. Kelbler), R. Nehyba, F. Nehyba, V. Švarc – M. Kelbler

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Už se budu potřetí opakovat, odehráli jsme herně velmi dobré utkání, bohužel z něho opět nemáme ani bod. Stejně jako v předchozích zápasech si necháme dát lacinou branku, která znamená vítězství soupeře. Kdyby ty góly padly aspoň po nějakém tlaku soupeře, ale to ne. My mu to vždy krásně umožníme. Strašně snadno branky dostáváme a děláme drobné chyby, jež však mají fatální důsledek. V Mirovicích po naší trefě na 1:1 jsme domácí zatlačili a kvalitní kombinací je přehrávali. Během deseti minut jsme si vytvořili tři jasné šance, bohužel jsme je neproměnili a v době našeho největšího tlaku jsme dvakrát inkasovali. Druhý poločas dějství jsme se opět tlačili dopředu a podařilo se nám vyrovnat, ale to bychom nebyli my, kdybychom zase soupeři po pár minutách neumožnili vzít si vedení zpět. Ten samozřejmě nabídkou nepohrdl a bere tři body.“

SK Jankov - TJ Dražice odloženo kvůli nezpůsobilému terénu.