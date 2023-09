Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval dalším kolem. Na čele zůstává bez ztráty jediného bodu suverénní duo Hluboká - Roudné. Jankov překvapil vítězstvím v Milevsko, přestože prohrával už 0:2. Na první letošní body stále čekají v Semicích a Dražicích.

Fotbalový krajský přebor: Hluboká - Mirovice 3:0. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Sokol Třebětice – Junior Strakonice 5:1 (2:1)

Branky: 60. a 90. R. Nehyba, 9. V. Habr, 35. F. Nehyba, 78. V. Švarc – 1. Bílý. ŽK: 3:2 (V. Habr, V. Švarc, Tříletý - trenér Šroub 2). ČK: 0:1 (63. trenér Šroub). Rozhodčí: Pečenka – Barva, Novotný. Diváci: 280.

Třebětice: V. Zejda – Gall (25. V. Novák), O. Černoch, Trávníček, Tříletý – V. Švarc, V. Habr (75. Solař), R. Nehyba, F. Nehyba, Chvátal ‚81. P. Švarc) – M. Kelbler.

Strakonice: Kozlík – Váchal, Fajtl, Legdan, Smola – Kubeš (Horník), Kafka (65. Prajzler), Zahrádka, Stöger (65. Třeštík) – Bílý – Krejčí.

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Po třech porážkách jsme chtěli už konečně zabodovat. V předchozích zápasech jsme hráli velmi dobře, bohužel bez bodového efektu. Začali jsme však hrůzostrašně. Hned v první minutě jsme udělali hrubou chybu a Strakonice šly do vedení. Než jsme se trochu vzpamatovali, chvilku to trvalo. Sice jsme už 9. minutě vyrovnali, Strakonicím však patřila úvodní patnáctiminutovka. Poté už jsme otěže utkání převzali my, soupeře přitlačili na jeho polovinu a do přestávky se nám podařilo otočit skóre. Vstup do druhého dějství byl z naší strany trochu vlažnější a hosté v reakci na vývoj trochu vysunul hru. Chvilku nám trvalo, než jsme se srovnali a vrátili se do našich kolejí. Až do konce jsme pak byli víc na míči a vytvářeli si šance, které se nám i podařilo proměnit, a to nás postupně uklidnilo. Strakonice však neustále hrozily z brejkových situací. My jsme ještě nastřelili tyč a břevno, soupeř už za rozhodnutého stavu také tyč. Myslím, že naše vítězství bylo naprosto zasloužené.“

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Trochu jsem měl strach z daleké cesty, ale začali jsme dobře a hned z prvního útoku šli do vedení, kdy skóroval na zadní tyči Bílý po pěkné akci Stögera. Bohužel to vypadalo dobře jen pár minut, kdy jsme na zadní tyči nepohlídali po standardce hráče, i když jsem upozorňoval, že tam hrají signál. Bohužel jsme se tomu nevěnovali a bylo vyrovnáno. Pak přišla hloupá penalta. Bylo to na hraně vápna, pomezní to zamával uvnitř. Následně jsme měli obrovskou šanci, kdy si výborně naběhl Zahrádka, trefil míč z voleje, ale gólman to zázračně chytil. Druhý poločas jsme začali dobře, zatlačili soupeře před jeho bránu, měli stoprocentní šanci hlavou, ale domácí to opět vykopli z brankové čáry. Pak přišel vymyšlený faul na vápně a z trestňáku jsme dostali na 3:1. Už jsem to nevydržel a byl jsem poprvé v kariéře vyloučen. Přesto jsme s tím chtěli něco udělat, prostřídali to, ale přišly další dva góly do rozhozené obrany. Je to debakl, nedá se nic dělat. Byl to pro nás krutý výlet."

TJ Osek – TJ Spartak Trhové Sviny 5:2 (3:1)

Branky: 32. (PK) Hoch, 40., 72. a 92. Hosnedl, 72. Černý – 17. L. Macák, 56. J. Macák. ŽK: 1:2 (Černý – L. Macák, Popovič). Diváci: 150. Rozhodčí: Kaštánek – Nedvěd, Petričák.

Osek: Pokorný – Němeček, Balogh, Carda, Kuneš – Zhyhora (63. Brabec), J. Říský, Hoch, Matěj Čapek (76. Křížek) – Hosnedl, Černý (83. Zelenka).

Karel Hoch, manažer Oseka: "Konečně jsme se trochu dali dohromady. Ale začátek zápasu vůbec nebyl lehký. Soupeř začal dobře, byl fotbalový. Sice jsme chtěli hosty přehrávat fotbalově, ale brzy jsme inkasovali gól po nešťastné situaci. Do poločasu se nám však podařilo stav otočit. Nejprve srovnal z penalty Honza Hoch a dvěma slepenými góly těsně před přestávkou jsme utekli na 3:1. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, ale z ojedinělé situace jsme inkasovali hloupý gól. Musím však pochválit našeho gólmana Pokorného, který vytlačil penaltu soupeře na tyč. To nás vrátilo do hry a závěr se stal one man show Sebastiana Hosnedla, který dvěma góly po brejcích rozhodl zápas. Zasloužil si aplaus na otevřené scéně. Oboustranně to byl velice dobrý fotbal, fanoušci si přišli na své. Hrálo se tvrdě, ale ne zákeřně. Poslední čtvrthodinku si zahrál i Zdeněk Křížek, ale nešel do brány. Zlobil soupeře v útoku."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Soupeř dal do zápasu vice bojovnosti a srdíčka. A když domácí tým přidal i fotbalovou kvalitu, tak si odvážíme potupnou prohru 2:5. Tentokrát jsme se prezentovali bez potřebné kvality a kolektivní souhry."

TJ Dražice - Malše Roudné 0:4 (0:3)

Branky: 18. a 88. Kadlec, 4. Navrátil, 45. Míka. Rozhodčí: Vican - Vican, Ondřej. ŽK: 2:0 (Svojše, Veselý). Diváků: 120.

Dražice: Počinek – Sváček, Veselý, Hornát, Páša – J. Stuchlík (58. Běhoun), Bareš, J. Štecher, Studenovský – Svojše (65. Žamboch), Mareš (89. Hořejší).

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu TJ Dražice: „Musíme přiznat, že se u nás představil velice kvalitní soupeř, který je ve všech činnostech úplně jinde a dokázal trestat naše chyby. My jsme mu bohužel znovu usnadnili úlohu brzkým inkasovaným gólem, který určil další ráz zápasu. V prvním poločase se hrálo prakticky jen na jedné polovině hřiště. Ve druhé půli hosté polevili a opticky už se hra srovnala, bohužel jsme se ale neprosadili k výrazným šancím a Roudné naopak přidalo další gól. Od výraznější porážky nás při několika dalších vyložených šancích soupeře podržel brankář Počinek. My se teď musíme soustředit na další zápasy.“

Ladialav Bernát, asistent trenéra Roudného: "O výsledku jsme rozhodli třemi góly již v prvním poločase. Ve druhém jsme se přizpůsobili hře domácích a vytěžili z řady šancí pouze jeden gól na konečných 0:4."

TJ Hluboká nad Vltavou - SK Mirovice 3:0 (1:0)

Branky: 26. Tauber, 76. Rubick, 84. Kadlec. ŽK: 4:1 (Krejčí, Tauber, Křiváček, Kolafa – Císař). Diváci: 150. Rozhodčí: Boček – Kollmann, Herzog.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Do utkání s nováčkem soutěže jsme velmi dobře vstoupili a od začátku jsme měli velkou převahu. Mirovičtí se snažili o rychlé brejky, ale ty se jim úplně nedařily, i když po jednom z nich a následném faulu před naší šestnáctkou zahrávali přímý kop, který skvělým zákrokem vytáhl brankář Dan Konečný na roh a výrazně nás podržel. Poté jsme pokračovali v obléhání soupeřovy branky a Tomáš Tauber dal na 1:0. Utkání jsme měli pod kontrolou, ale po přestávce soupeř hru vyrovnal. V 75. minutě jsme však gólem Jirky Rubicka šli do vedení 2:0 a zápas jsme pak dohrávali před brankou Mirovických. Třetí gól přidal po skvělé akci Kryštof Kadlec a chvíli před koncem vykopl soupeř z prázdné branky míč po střele našeho dorostence Radka Dohnala. S výsledkem i s předvedeno hrou jsme byli spokojeni a sto padesát diváků si užilo pohledné utkání."

SK Rudolfov - FK Olympie Týn nad Vltavou 2:0 (2:0)

Branky: 9. Šindelář, 32. Tlamsa. ŽK: 1:2 (Šindelář – Račák, Maxa). Diváci: 100. Rozhodčí: Smola – Kaštánek, Hanzlíková.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Utkali jsme se s velmi kvalitním týmem, kterým Týn bezesporu je. Ale oproti minulému zápasu jsme byli kvalitnější v koncovce a vstřelili v prvním poločase dvě důležité branky. I když měli hosté ve druhé půli tlak, tak jsme jako tým pracovali důsledně a dovedli duel do vítězného konce."

Václav Mareš, trenér Týna: "Byl to pro nás smolný zápas. Myslím, že jsme nebyli horším mužstvem, ale neproměnili jsme vyložené šance. Především v prvním poločase jsme si jich vytvořili dost na to, abychom alespoň jednu využili. Ale to, co jsme nedali, je trestuhodné. Nemohli jsme pomýšlet nad lepším výsledkem. Z Rudolfova jsme si měli něco odvézt. Myslím si, že domácí nebyli v nejlepším rozpoložení, jenže na rozdíl od nás byli v koncovce efektivnější a o to víc mě prohra mrzí. Máme v tabulce po čtyřech kolech tři body a mohu říct, že takový začátek jsme si určitě nepředstavovali."

FK Protivín - FK Olešník 1:5 (1:4)

Branky: 15. vlastní (Cihla) – 7. a 53. Lafata, 22. a 31. Martinec, 41. Toth. ŽK: 0:0. Diváci: 150. Rozhodčí: Němec – Brych, Dunovský.

Protivín: Váverka - J. Pícha (46. Štěpka), Kulík, Z. Vorel, Zach - Leroy Abawata, Dan Bečvář (70. Sháněl), J. Vorel, Říha (46. Hrachovec), Kozák - Petr

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Do třicáté minuty viděli diváci pěkný fotbal. Šance se střídaly na obou stranách, ale jako vždy ve vzájemných zápasech jsou hráči Olešníku efektivnější. Ve 31. minutě jsme naší nekoncentrovaností při standardní situaci darovali hostům trefu na 1:3, která nám zlomila vaz. Od této chvíle jsme vypadli úplně z role a soupeř zkušeně dovedl zápas do vítězného konce. Fotbal se rozhoduje v šestnáctkách a tam jsme bohužel nedůrazní a nezodpovědní.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Po gólech na obou stranách v začátku utkání bylo důležité, že jsme přežili dvě velké šance domácích. Pak jsme po pěkných akcích vstřelili během deseti minut tři branky. Druhou půli už jsme si pohlídali i díky předešlé zkušenosti z Protivína z minulé sezony. S výsledkem i hrou jsem byl spokojený."

FC ZVVZ Milevsko - SK Jankov 2:4 (2:2)

Branky: 15. Hadáček, 20. Kortan – 29. a 78. Votava, 45.+1 Hájek, 85. Jirkovský. ŽK: 0:5 (Skála, Jirkovský, Hájek, Borovka, Hüttner). Diváci: 100. Rozhodčí: Kollmann – Boček, Jeřábek.

Milevsko: Neužil – Pich (81. Hejl), Vakoč, Marvan, Kotrba – Souček (68. Kálal), Volf, Süsmelich (60. Bártík), F. Hadáček – J. Hadáček, Kortan (89. Samec).

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: Tenhle zapas jsme si prohráli v hlavě. Říkám si, že se mi to snad zdá. V posledních čtrnácti dnech jsme přišli o dva důležité hráče, což je pro nás velká škoda, ale začátek zápasu ukázal, že máme kádr dostatečně široký a kvalitní. Prvních 25 minut jsme hráli asi nejlepší fotbal v sezoně a pak se stane něco, co si nedovedu vysvětlit. Asi nám vlezlo do hlavy, že je to až moc snadné, a začali jsme vymýšlet, kdo dá hezčí nahrávku na gól. Co jsme byli pak schopni naší nezodpovědností vymyslet při bránění, je až hrůzostrašné. Říkali jsme si, že oni budou jen nakopávat a hrát na brejky. Měli jsme být zodpovědnější v zajišťování a místo toho jsem předvedli tohle. Jsem hrozně naštvanej za takový přístup, navíc celou práci v tréninku takovým výkonem hodíme do koše. Poněkolikáté si pouštíme, jak se máme zajišťovat, a místo toho hrajeme nesmyslně jeden na jednoho. Nakonec se i přes takovou chybu dokážeme vrátit v dobrém počtu, přesto dostáváme góly do prázdné brány v situaci, kdy jsme snad šesti na dva. Pokud se bude podobný přístup opakovat, tak budeme muset do sestavy víc sáhnout, protože tohle už znova vidět nechci."

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Chybělo nám několik hráčů ze základní sestavy a měli jsme z utkání trochu obavu. Kluci se toho ale zhostili výborně. Plnili, na čem jsme se domluvili, a přineslo to ovoce. Zkoušíme hrát jinak, než byli v Jankově v minulosti zvyklí, a chvilku bude trvat, než si to sedne. Utkání v Milevsku se mi hodnotí dobře, i když jsme ve dvacáté minutě prohrávali 0:2 a nevypadalo to vůbec dobře. Kluci se však nevzdali, pomohl nám kontaktní gól a začali jsme vystrkovat růžky. Krátce před poločasem Pavel Hájek vyrovnal. Ve druhé půli nás domácí zatlačili, měli tak sedmdesátiprocentní držení míče, ale žádné šance si nevypracovali. My jsme naopak byli nebezpečnější a dali dva góly. I když jsme se hlavně bránili, tak takticky jsme utkání zvládli výborně. Nemáme tým na to, abychom hráli otevřený fotbal. Výhra v Milevsku se rozhodně cení, jsem spokojený, ale zůstáváme při zemi, ještě nás čeká spousta zápasů."

Jiskra Třeboň – FC AL-KO Semice 2:1 (1:1)

Branky: 35. a 61. Průcha – 28. Pohnán. ŽK: 4:4 (Schneider, Kubata, Pánek, Průcha – Sádlo, Pšenička, Blažek, P. Keclík). Rozhodčí: Novotný – Dimitrov, Mráz. Diváci: 180.

Třeboň: Kopecký - Schneider (90. Meškán), Pánek, Širhal, Zavadil - Kubata, Matoušek (88. Vranovský), Hromádka, Radosta (81. Vrána), Činčura (64. Andres) - Průcha (90. Bicenc).

Semice: Dvořáček - Sádlo (77. Linhart), Listopad, Hrdlička, Pšenička - Forman, J. Keclík, Pohnán (71. Holub), P. Keclík, Blažek - Veleman (46. Hrala).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Věděli jsme, že Semice budou nepříjemný soupeř, který má výškovou převahu a hrozil hlavně ve vzdušných soubojích. V prvním poločase jsme více drželi míč, hosté hráli ve středním bloku a čekali na brejky. Vytvořili jsme si několik příležitostí, ale finální situace jsme řešili zbrkle. Ve 28. minutě přišel vysoký balon, po nedohodě v obraně propadl a Semice tak vstřelily branku. Chtěli jsme hrát stále stejně, držet míč a vytvářet si šance. Ve 35. minutě rozjel akci Kubata přihrávkou na Radostu, ten zavezl míč a našel Průchu, který se nemýlil. V první půli jsme měli několik šancí, ale do přestávky další gól nepadl. Do druhého poločasu jsme šli z odhodláním otočit výsledek. To se nám povedlo po standardní situaci opět Průchou. Závěr jsme si pohlídali a znovu vyhráli o branku. Nemůžeme čekat každý týden gólovou smršť, i když by to bylo hezké. Jsem rád, že jsme zakončili anglický týden vítězstvím. Chválím celý tým.“

Jaroslav Vondrášek, trenér Semic: "Rozhodně jsme nebyli horším týmem, bod jsme si zasloužili a domácí se museli bát o výhru do posledních vteřin. Bohužel, jsme stále bez bodu a jako trenér za to nesu plnou zodpovědnost. V týdnu musíme dále pokračovat v kvalitní prípravě, abychom již okusili vítězství."