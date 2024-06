Branky: 86. Stráský, 89. Škoda.

Karel Vácha, manažer Hluboké: „S Protivínem to bylo těžké utkání, ve kterém jsme si šance připravili, ale nepodařilo se nám je proměňovat. Až v závěru rozhodl Zbyňa Stráský, který byl nejlepším hráčem na hřišti, a pojistku přidal Martin Škoda o čtyři minuty později. Jsme spokojeni, protože jsme zvládli poslední krok k jistotě prvenství v krajském přeboru i přes absenci několika hráčů naší základní sestavy. Další navíc nastoupili i přes zranění se sebezapřením. Chtěl bych jak hráčům, tak trenérům a celému realizačnímu týmu poděkovat za dosavadní výsledky, které nám již dvě kola před koncem zajistili vítězství v soutěži. Nyní však máme před sebou novou výzvu, jíž je možnost postupu do divize, kterou bychom rádi hráli v příští sezóně a uděláme vše pro to, abychom ji zajistili jak po sportovní, tak po finanční stránce.“

Spartak Trhové Sviny – FK Olešník 1:4 (0:2)

Branky: 74. Hruška – 44. a 60. Martinec, 13. Turek, 50. Vojta.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: „Zase jsme tak nějak slepili sestavu, ale proti druhému celku tabulky jsme nestačili. Musím však naše hráče pochválit, hlavně za první poločas. Soupeř byl více ve hře, ale našich příležitostí ke vstřelení branky bylo také dost. Olešnický gólman byl skvělý a naše šance vychytal, nebo jsme o kousek minuli jeho branku. V konečném kontextu zápasu je výhra hostí v poměru 1:4 zasloužená.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Předem bych chtěl poděkovat soupeři, že nám vyšel vstříc se změnou termínu zápasu. Vyhráli jsme zaslouženě, i když domácí nehráli špatně a výsledek 1:4 je pro ně až moc krutý. V určité fázi utkání nás podržel gólman a rozhodla efektivita v zakončení.“

SK Mirovice – Malše Roudné 3:5 (1:2)

Branky: 19. a 79. Císař, 77. Král – 3. a 88. Míka, 39. vlastní (Štochl), 62. Šrámek, 73. Kadlec.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „Utkání jsme začali aktivně a již ve třetí minutě Míka vstřelil vedoucí branku. Domácí v devatenácté minutě srovnali z rohu Císařem. V 39. minutě jsme šli do vedení, když po dobře zahraném rohu si do vlastní sítě míč srazil Jakub Štochl. Ve druhé půli jsme zvýšili v 63. Šrámkem a v 73. minutě Kadlecem na 1:4 a zdálo se být rozhodnuto. Domácí však zvýšili obrátky a Králem v 77. a znovu v 79. minutě Císařem snížili až na rozdíl jediné branky. My jsme ale drama nepřipustili a opět Míka v 88. minutě upravil stav na konečných 3:5. Mirovice předvedly bojovný výkon a přispěly tak k divácky atraktivnímu utkání.“

TJ Osek – SK Rudolfov 3:2 (2:2)

Branky: 25. a 70. Hosnedl, 33. Hocha – 10. vlastní (Balogh), 34. Pouzar.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „Z Oseku jsme měli odvézt minimálně bod, skoro bych řekl že tři body, protože v prvním poločase jsme neproměnili několik vyložených šancí a skórovat jsme měli i ve druhé půli. Nakonec rozhodující gól dali domácí a my už jsme skóre nesrovnali. Vyčítat to můžeme jen sami sobě.“

AL-KO Semice – Olympie Týn nad Vltavou 3:2 (0:1)

Branky: 67. z pen., a 84. Keclík, 69. Blažek – 32. Šos, 55. Dobal.

Roman Hřib, trenér Týna: „V prvním poločase jsme se dobře bránili a ke konci jsme se dostali i do vedení, ve druhém jsme dokázali přidat další branku, ale pak jsme z několika důvodů nezvládli zápas dohrát do bodového zisku.“

Junior Strakonice – SK Jankov 3:0 (2:0)

Branky: 16. Krejčí, 31. Fajtl, 75. Janoch.

Martin Kročák, trenér Jankova: „Strakonice za sebou měly sérii čtyř výher, ale pro nás se jednalo o existenční zápas, ve kterém jsme potřebovali bezpodmínečně bodovat. Od začátku zápasu se vyčkávalo, kdo udělá chybu, a moc vyložených šancí neprocházelo. Nehrálo se příliš ve vysokém tempu. V šestnácté minutě se po hezké kombinační akci domácích k zakončení dostal domácí Krejčí a poslal míč za našeho brankáře Skálu. Bohužel se nám opět nepovedlo udržet nerozhodný stav a v 31. minutě po několika odrazech na našem velkém vápně zvýšil na 2:0 Fajtl. Během prvního poločasu jsme nebyli příliš odvážní směrem k domácí brance, a tak se šlo do kabin za stavu 2:0. Během přestávky jsme udělali několik změn v rozestavení, kdy jsme chtěli být více aktivní po stranách hřiště. To se nám na začátku druhé půle povedlo a měli jsme několik slibných příležitostí, které jsme však nedokázali zakončit a zkorigovat tak výsledek. Bohužel nás srazila opět chyba v rozehrávce, kterou potrestal z dorážky Janoch a stav utkání byl 3:0. V 74. minutě musel předvést parádní zákrok domácí brankář Lízal, kterého protáhl Troup po hezkém obstřelu domácí obrany. Do konce zápasu se na obou stranách již žádný ze střelců nedokázal prosadit, a tak si ze hřiště Na Křemelce odvážíme porážku 0:3 a stále čekáme na první jarní body, které se pokusíme získat v posledním domácím zápase, kdy v Jankově přivítáme tým ze Semic.“