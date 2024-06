Branka: 76. Škoda.

Karel Vácha, manažer Hluboké: „Poslední utkání naší úspěšné sezony jsme zvládli na výbornou a získali jsme tři body za vítězství 1:0, když náš gól vstřelil Martin Škoda čtvrt hodiny před koncem. V průběhu zápasu jsme neproměnili devět gólových příležitostí proti jediné ze strany soupeře. Získali jsme v sezoně neuvěřitelných 82 bodů, asi nejvíce ze všech krajských přeborů v republice. A dostali jsme pouhých jedenáct gólů za celou sezonu, což je také unikátní.“

AL-KO Semice – Malše Roudné 2:3 (2:0)

Branky: 13. a 45. Keclík – 50. Vávra, 55. L. Wohlgemuth, 90. Kadlec.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „Do zápasu jsme vstoupili nesoustředěně, nedostupovali jsme včas hráče ve středu pole a soupeř toho dokázal využít k vytvoření brankových příležitostí, které dvakrát proměnil Pavel Keclík. Přesto jsme si i my v prvním poločase vytvořili řadu brankových příležitostí, ale Vařil, Vlk, Šrámek a ani ostrostřelec Kadlec je nedokázali proměnit. Do druhé půli jsme vystřídali mladíka Vařila za technicky vyspělého Wohlgemutha, který dokázal svými přesnými přihrávkami mužstvo rozhýbat. Dokázali jsme výsledek zápasu otočit na konečných 3:2 pro nás. Nejprve Kadlec v padesáté minutě nezištně přihrál Vávrovi, o pět minut později Wohlgemuth střelou z hranice pokutového území vyrovnal na 2:2 a v třetí minutě nastavení Wohlgemuth posadil míč z rohového kopu na hlavu Kadlece, který vsítil vítězný gól. Za předvedený výkon ve druhém poločase a snahu s nepříznivým výsledkem něco udělat, lze našim hráčům jenom poděkovat. Na druhou stranu soupeř si za svůj předvedený výkon zasloužil alespoň bod, ale takový už je fotbal. Po zápase jsme z vítězství měli ještě větší radost, když jsme se dozvěděli, že výhrou v utkání jsme se posunuli na druhou příčku v tabulce, což pro nás jako nováčka považujeme za velký úspěch.“

Olympie Týn nad Vltavou – FK Olešník 1:1 (1:1)

Branky: 6. Mezera – 45. Szó.

Roman Hřib, trenér Týna: „Do zápasu s Olešníken jsme mohli jít ve větším klidu díky výhře Krumlova v divizi a naší jistotě záchrany, přesto se hrál fotbal v dobrém tempu. Hosté měli větší držení balonu, ale my jsme byli nebezpeční a opět jsme chodili z brejků sami na bránu. V první půli dal vedoucí gól Mezera, který pak šel ještě taky sám na gólmana, ale stejně jako Gutwirth neproměnil. Gól jsme dostali ze situace, kdy jsme před poločasem drželi balon, gólman Kubík nevyhodnotil dobře situaci a dali jsme Olešníku dárek. Jinak ale chytal skvěle, zalepil spousty centrovaných balonů. Konec poločasu byl díky některým rozhodnutím sudího hodně nervózní, ale zvládli jsme to emočně. Ve druhé půli byl obraz podobný, jen jsme chodili častěji sami na gólmana, měli jsme celkem osm vyložených šancí, soupeř dvě. Měli jsme Olešník porazit a dokonce i výraznějším způsobem. Přesto musím kluky velmi pochválit za skvělé výkony, které jsme předvedli, a po pěti prohrách v řadě jsme získali bod. Škoda, že ne tři.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „K derby do Týna jsme jeli s tím, že chceme vyhrát a udržet se na druhém místě v tabulce. Zápas jsme ale neodehráli dobře. Byl to jeden z nejhorších výkonu celého mančaftu za poslední dobu. Mrzí to, ale i to je fotbal. Teď je třeba si odpočinout a v červenci na to znovu vlítneme…“

Spartak Trhové Sviny – SK Jankov 6:0 (2:0)

Branky: 33. a 61. Hruška, 57. a 80. Kolář, 31. Pavel, 76. Macák.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: „Do posledního zápasu sezóny dostalo mužstvo dva úkoly. Vyhrát a vzadu udržet nulu. Povedlo se, vyhráli jsme 6:0, takže spokojenost a pochvala pro celé mužstvo. V utkání jsme měli měli výrazně navrch a jeho průběh pod kontrolou. Soupeř měl pouhé dvě střely na bránu, které zneškodnil spolehlivý brankář Vrábek. Zápas měl skončit daleko větším rozdílem, šancí jsme na to měli plno.“

Martin Kročák, trenér Jankova: „V úvodu zápasu se vyčkávalo, kdo z obou soupeřů udělá chybu. Ta naše první přišla po půlhodině hry a byla potrestána vedoucím gólem domácích. Během dalších dvou minut bylo skóre již 2:0. V první půli jsme si prakticky nic nevytvořili. Od začátku utkání jsme chtěli rozehrávat míče z hloubky hřiště, abychom se vyhnuli hlavičkovým soubojům, protože jsme věděli, že domácí mají v obraně vysoké a silné hráče, přes které se budeme tímto způsobem těžko prosazovat. Do druhé půle jsme chtěli být odvážnější, neměli jsme ve Svinech co ztratit a během deseti minut druhého poločasu jsme hráli převážně na polovině domácích, ale gól jsme nedali. A jak je naším zvykem, opět jsme díky naší chybě, která přišla ve středu hřiště, dostali třetí banku a během dalších pěti minut bylo skóre už 4:0. Po těchto hrůzostrašných chybách jsme úplně přestali hrát a na hřišti byli jen domácí, kteří hráli s chutí a vytvářeli si další šance. Ty buď chytil Skála, a nebo je domácí svojí nekvalitou nezakončili. V poslední třetině druhé půle jsme si vytvořili dvě vyloženě příležitosti, kdy jsme šli sami na branku, ale bohužel jsme domácího brankáře nedokázali nepřekonat. Skóre zápasu se nakonec zastavilo na výsledku 6:0, a z toho mohu říct, že pět branek jsme Svineckým připravili sami díky našim strašným chybám. Domácí byli opět nad naše síly a zaslouženě zůstaly všechny body ve Svinech. Byl to poslední zápas v nepovedeném ročníku a všichni budeme doufat, že se nám příští sezónu bude v nižší soutěži dařit o něco lépe.“

FK Třebětice – SK Rudolfov 0:0

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „Jaro se nám výsledkově moc nepodařilo, proto jsem rád, že jsme celou sezónu nezakončili prohrou. Víc než k právě skončené sezóně už ale koukáme k té příští. Věřím, že proto, aby byla úspěšná, jsme položili základ právě na jaře. Zapracovali jsme spoustu mladých hráčů dorosteneckého věku, a v příští sezóně tak nejspíš dokončíme hlavní generační obměnu našeho A týmu. Všem hráčům, trenérům a členům realizačního týmu chci za jejich přístup v uplynulé sezóně moc poděkovat.“