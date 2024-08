Branky: 12., 31. a 38. Kadlec, 39. Benda, 84. Navrátil.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „Za úmorného vedra jsme se snažili hned od začátku zatlačit soupeře na jeho polovinu a přimět ho aktivním presinkem k chybě. Podařilo se to poprvé ve dvanácté minutě dvojici Benda – Kadlec, kdy Kadlec po nezištné přihrávce od Bendy skóroval do prázdné branky na 1:0. Hosté se snažili důsledně bránit, ale ostrostřelec Kadlec ve 31. minutě střelou zpoza vápna trefil přesně a zvýšil na 2:0. Tentýž hráč po samostatné akci ve 38. minutě vsítil třetí branku. Poločasové skóre na 4:0 uzavřel po přihrávce Kadlece Benda. Druhý poločas se odehrál v režii domácích. Hosté bránili a dovolili domácím skórovat pouze jednou, když v 84. minutě Navrátil prostřelil vše, co mu stálo v cestě a upravil na konečných 5:0. Hosté přijeli do Roudného s obrannou taktikou, ale domácí díky dobré koncovce a individualitám v mužstvu se s tím dokázali vypořádat.“

SK Rudolfov – Blaník Strakonice 1:2 (1:2)

Branky: 30. Šindelář – 20. Žurek, 34. Koloušek.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „Viděli jsme velmi kvalitní utkání, ve kterém my jsme neproměnili své šance a Strunkovice ano, proto si odvážejí tři body. Řekl, bych že dnešní zápas rozhodlo několik výborných individuálních výkonů na straně hostí.“

FK Olešník – Spartak Trhové Sviny 2:1 (1:1)

Branky: 9. Vojta, 75. Řepa – 36. Macák.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Chtěli jsme navázat na výkon z minulého zápasu a potvrdit ho tříbodovým ziskem. To se nám povedlo, ale musím říct, že výkon nebyl dle našich představ. Podržel nás gólman a zápasu by spíše slušela remíza. Teď nás čeká derby v Týně, což nebude nic jednoduchého.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: „V Olešníku jsme bojovali o první letošní body. Ano, domácí podle očekávání měli po celé utkání míč více na svých kopačkách, ale naše mužstvo si zase vytvořilo více brankových příležitostí. Nicméně fotbal je o brankách, ty dali domácí dvě, a tak berou tři body za výsledek 2:1. Mrzí nás to, měli jsme bodovat. Výborně zahráli v útoku Horelica a na stoperu Brůha.“

Junior Strakonice – Olympie Týn nad Vltavou 3:0 (1:0)

Branky: 43. a 90. Uher, 49. Krejčí.

Vladimír Dobal, záložník Týna: „První poločas se ve Strakonicích vyvíjel podobně jako před čtrnácti dny v Roudném. Hráli jsme v bloku, dobře se posouvali a soupeře jsme kromě jediné šance, když domácí hráč nastřelil břevno, do žádné velké příležitosti nepustili. Pak jsme ovšem těsně před půlí nechali domácí odcentrovat a Uher hlavou z malého vápna otevřel skóre utkání. Hned vzápětí jsme mohli po ztrátě míče a brejku domácích inkasovat ještě jednou, ale brankář Kubík šanci zneškodnil. Na začátku druhé půle sudí odpískal faul na hranici vápna, Krejčí tečovanou střelou o zeď dal na 2:0 a bylo v podstatě rozhodnuto. Snažili jsme se o vstřelení kontaktního gólu, ale kromě pár střel zpoza vápna jsme si žádnou stoprocentní šanci nevytvořili. Gól na 3:0 padl až v samotném závěru a udělal tečku za zápasem. Bohužel ani ve druhém venkovním utkání jsme nezískali ani bod a nevstřelili ani gól. Nejlepší hráč: Nikdo.“