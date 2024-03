Jihočeský fotbal funguje na velmi dobré úrovni. To je asi hlavní poznatek z aktuální situace. Žádné odhlášené mužstvo v krajských soutěžích, atraktivní krajský pohár, zvyšující se členská základna. To jsou bezpochyby pozitiva, za kterými stojí právě současné vedení jihočeského fotbalu.

Před rokem jsme se touto dobou bavili o reorganizaci soutěží, která se měla týkat hlavně zeštíhlení České fotbalové ligy a zrušení prvních B tříd. Toto téma ale hodně utichlo. V jakém stadiu je teď?

S odchodem Zdeňka Psotky z pozice technického ředitele FAČR v létě minulého roku jednání o reorganizaci skutečně utichla. Jeho schválený nástupce Erich Brabec se nějaký čas seznamoval se svou funkcí. Ale od té doby už jsme měli tři pracovní komise, na kterých jsme toto téma diskutovali. I šířeji, než když se v původním záměru řešily jen názvy soutěží nebo snížení jejich počtu v jednotlivých úrovních řídících složek.

K čemu jste dospěli?

Debata se točila hodně kolem toho, jestli nezměnit velikosti okrsků nebo třeba žup, protože provoz na těchto úrovních je hodně drahý. Docílit toho, aby byl co nejefektivnější. Osobně si ale myslím, že změna řízení a sdílení komisí je těžko průchodné politicky. Na druhou stranu původně navrhovaná reorganizace, která se týkala zeštíhlení a tím pádem i zkvalitnění soutěží, zase těžko projde u klubů. Předpokládám, že v nejbližších dvou třech letech k žádným systémovým změnám nedojde. Možná spíše samovolně v některých okresech, kde si to prostě vynutí malý počet klubů a hráčů.

Sám jste ale tehdy tvrdil, že reorganizace soutěží je nezbytná. Stojíte si za tímto názorem?

Jsem přesvědčený, že bychom měli situaci začít řešit včas a koukat na to, co bude za nějakých pět až deset let. Mít nějakou vizi a k té to směřovat. Podle ní soutěže upravit. Na druhou stranu narážíme na velkou roztříštěnost názorů. Každý zastává svoji úroveň a není ochota ke kompromisům. Všichni řeší jenom co je tady a teď.

Jak je na tom po uplynulém roce členská základna v dospělých i mládežnických kategoriích? Poklesla, nebo zůstává na stejné úrovni?

Přesné statistiky za uplynulý rok jsme dostali teprve minulý týden. V rámci republiky došlo k nárůstu členské základny o nějakých čtrnáct tisíc. Týká se to ale hlavně dětí ve věku od sedmi do devíti let. U nás v Jihočeském kraji byl nárůst 822 hráčů. Od roku 2024 se ale zvedají členské příspěvky a je pravděpodobné, že v klubech nepřihlásí všechny hráče, jako tomu bylo dosud. Dojde k regulaci a je předpoklad, že to půjde o nějakých deset až dvanáct procent dolů.

Závěr minulé sezony přinesl skandál s ovlivněním zápasu krajského přeboru Jankov – Semice ze strany rozhodčích. Jaké jste z tohoto případu vyvodili důsledky?

Případ jsme předali disciplinární komisi a ta ho posunula komisi etické. A od ní nám zrovna nám přišlo vyrozumění, že projednávání případu bylo zastaveno. Všichni tři rozhodčí, kteří se zápasu zúčastnili, byli vyloučeni ze všech soutěží do konce kalendářního roku. Dva z nich ale vystoupili z FAČR, jediný Míra Vítek chce pokračovat a interně s ním řešíme, jak to bude dál.

Dá se podobným případům vůbec nějak předcházet?

Na každém školení jsou rozhodčí důsledně upozorňováni a varováni, aby se nic podobného nedělo. A pokud už k nějaké takové situaci dojde, tak aby vše nahlásili příslušným orgánům. Ale podobné věci jsou na osobní zodpovědnosti všech účastníků zápasů. Nejen rozhodčích. Každý by měl vědět, jak se chovat.

Byl to nejsložitější moment za dobu vašeho působení v čele jihočeského fotbalu?

Nevím, jestli nejsložitější, ale určitě nejnepříjemnější. Nejvíce mě zklamalo, že se něco takového vůbec na úrovni krajského přeboru stalo. Pořád chci, abychom fotbal dělali co nejlépe. Sport a především fotbal mám rád a něco takového mě opravdu ranilo.

Béčko Dynama zažilo pro změnu na začátku nové sezony České ligy v Praze na Admiře penaltu, jakou svět neviděl. V této souvislosti se hodně hovořilo o sázení na fotbal a ani vás to rozhodně nenechalo chladným. Je to podle vás stále ožehavý problém?

Sázení problém je, to bezpochyby. Česká republika má podle přehledů třetí největší počet podezřelých a nekalých fotbalových utkání na světě. Nejčastěji to bývá ze strany asijských sázkovek. Primárně se tak ale děje na úrovni utkání České fotbalové ligy a divize. Málokdy v případě krajských přeborů. V rámci jižních Čech se na přebor sázet nedá. Naštěstí, musím říct. V některých jiných krajích to lze a přináší to problémy.

Loni se v polovině sezony odhlásilo z krajského přeboru Sezimovo Ústí. Letos jste podobný problém řešit nemuseli?

Letos je z tohoto pohledu průběh soutěží v pořádku. A ani nemám žádné indicie, že by ještě k něčemu podobnému mohlo dojít. Ještě před sezonou se dva kluby nepřihlásily do svých soutěží a šly níž. V průběhu sezony ale k ničemu takovému nedošlo.

V rámci projektu Hledáme nové rozhodčí pískaly zápasy známé osobnosti ze světa sportu. Projevilo se to na zájmu o tuto roli?

Bylo to určitě zajímavé. Třeba bývalí ligoví hráči předvedli, že po krátkém školení dokáží odřídit zápasy nižších soutěží. Kampaň byla směřována hlavně na končící hráče, které jsme chtěli dostat mezi rozhodčí a pomoci tak fotbalu. Ale nemělo to takový efekt, že by se nám najednou přihlásilo třicet nových rozhodčích. Pár jednotlivců se ale zapojilo a ohlas měla tato akce velmi dobrý.

Jak jste na tom aktuálně s rozhodčími v kraji?

Velmi podobně jako před rokem. Samozřejmě by bylo ideální, kdybychom měli plný stav sto třiceti sudích, kteří by pravidelně pískali. Ideální stav ale v životě většinou nefunguje. S počty, jaké máme, jsme schopni naše soutěže zhruba z devadesáti procent odřídit. Bylo by to ještě lepší, ale Řídící komise pro Čechy si bere naše rozhodčí na pískání všech svých mládežnických soutěží, které se hrají u nás v kraji. Navíc předčasně nevytahujeme mladé kluky z okresů, ale necháváme je tam vypískat. V okresech je nejméně rozhodčích i peněz, je to tam nejsložitější.

Podařilo se vám výrazně pozvednout krajský pohár Samson Cup. Kolik se letos zúčastnilo týmů a bude se hrát finále opět na ligovém stadionu Dynama na Střeleckém ostrově?

Pohár s finálovým zápasem na Střeleckém ostrově hrajeme už třetím rokem a chytilo se to. Pro kluby je to zajímavý model a letos se přihlásilo jednadvacet týmů. Vítěz každého zápasu získává od pivovaru Samson sud piva, nejlepší hráč navíc multipuck. Máme předběžnou dohodu, že se finále bude hrát opět na Dynamu po skončení jeho sezony, abychom mu neničili hřiště. Do semifinále se dostal tým z českokrumlovského okresního přeboru Křemže. Fandím jim, to by byl pohádkový příběh, kdyby to dotáhli až na Střelecký ostrov.

Jak moc je pro krajský fotbal důležité udržení Dynama v nejvyšší soutěži?

Je to důležité. Pořád je to největší klub v kraji, a pokud by tady první liga nebyla, mělo by to negativní dopad nejen na mládež Dynama, ale i celkově na mládež v kraji jako takovou. Dopad by to bezpochyby mělo. Je to cítit zase hlavně u mládeže. Jižní Čechy jsou pro všechny daleko, a když chceme v mládežnických kategoriích kvalitní konfrontaci, musíme většinou cestovat někam blíž Praze. Sem nikdo jezdit nechce. Má to návaznost na klubové licence, akademie i peníze z dotací.

Souhlasíte, že především mládežnická akademie Dynama spolupracuje s dalšími kluby v kraji mnohem lépe, než tomu bývalo v minulosti?

Sedlo si to časem i lidmi, kteří v akademii jsou. Dříve tam více převažovaly osobní ambice, které stály proti dlouhodobé strategii a výchově hráčů. Dohody mezi kluby jsou a mají nastavená pravidla. Funguje to a dává to stabilitu celému jihočeskému fotbalu. Podobně by to mělo být i v každém okrese, kde by měl být jeden klub jako lídr a vycházet s ostatními. Ale tam už tak zdaleka neplatí. Obecně jsme ale pro, aby mladí kluci zůstávali ve svých klubech a nemuseli dojíždět někam dál než dvacet kilometrů na tréninky. Aby měli ve svých klubech dostatečně erudované trenéři, kteří by se postarali o jejich vývoj. K přechodu mezi kluby v kraji by mělo docházet až v dorostu, kdy odcházejí na střední školy.

Ve světě i u nás je stále populárnější ženský fotbal? Jak jsme na tom s dívčím fotbalem u nás v kraji?

Ženský fotbal podporujeme. Před třemi roky byla v krajském výboru zřízena komise žen. Obecně ale čekám větší podporu této složky ze strany FAČR. Máme svoji soutěž dívek v okrese České Budějovice v kategorii U13, funguje i krajský výběr U15, který hraje mezikrajskou soutěž. Pořádáme tréninkové kempy. Snažíme se ženský fotbal podporovat, víme, že ve světě zažívá boom. Ale je i na klubech, aby se pokusily ženskou složku více rozvíjet.

Futsal nejen na jihu Čech vystoupil na okresní a krajské úrovni z FAČR. Co říkáte tomuto kroku?

O tom nevím. Žádná taková informace se ke mně nedostala.

Kdy vám vyprší předsednický mandát a budete kandidovat i na příští období, pokud to není předčasná otázka?

Mandát mi vyprší za rok. V březnu 2025 by se měla uskutečnit volební valná hromada. Předčasná otázka to určitě není, ale zatím jsem ji ještě nedostal. Odpověď zní ano. Asi bych chtěl pokračovat, pokud najdu tým lidí, kteří budou na stejné vlně a budou ochotni si vzít na starost některé projekty, abychom si práci rozdělili. Budeme rádi, když se v klubech objeví noví zájemci, kteří by byli ochotni věnovat práci pro krajský svaz svůj čas. Určitě to není tak, že lpím na tom, abych byl i nadále předsedou. Ale pokud mám odpovědět na přímou otázku, tak odpověď zní ano, chtěl bych pokračovat.

Letos oslavíte šestačtyřicáté narozeniny. Stále ještě budete aktivně hrát za Planou?

Na jaře ještě ano a pak už skončím. Bude to můj poslední půlrok aktivního fotbalu. Budu taková branec v záloze, kdyby nás bylo málo. Někdy půjdu na lavičku a pak si třeba na dvacet minut zahrát. Na tréninky ale chodit budu, jinak bych měl brzy sto dvacet kilo… Pokud tedy bude čas, protože nám dorůstá druhý syn a času je čím dál tím méně. Plus je třeba říct, že moje výkonnost už je dost zoufalá (úsměv).

V jakém stavu je váš areál v Plané, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí?

Dokončujeme hlavní budovu s kabinami, které je z pětadevadesáti procent hotová. Je třeba dokončit jenom pár drobností. Čekáme, až nám na hřišti vyroste tráva. Zaseli jsme v říjnu, ale to byl spíš takový pokus, co kdyby. Budeme muset ještě dosívat. Jaro ještě odehrajeme v Kamenném Újezdu, kterému děkujeme za azyl. Naše hlavní hřiště bychom chtěli otevřít v létě, možná až na podzim. Podle nejlepšího scénáře bychom na něm chtěli odehrát poslední zápas sezony, už se samozřejmě domů všichni těšíme.