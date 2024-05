Vedoucí tři celky krajského fotbalového přeboru Hluboká, Olešník i Roudné své zápasy bez větších potíží vyhrály. Poslední Jankov inkasoval přět gólů v Třeboni. Přinášíme ohlasy zástupců Českobudějovicka v nejvyšší krajské soutěži.

Fotbalový KP: Junior Strakonice - Olešník 0:2 (0:1). | Foto: Jan Malířský

TJ Hluboká – Spartak Trhové Sviny 4:0 (2:0)

Branky: 31. z pen., 34. z pen. a 72. Tauber, 61. Píša.

Karel Vácha, manažer Hluboké: „Utkání s Trhovými Sviny jsme zvládli na výbornou. Soupeř, který nepřijel pouze bránit, na nás však nestačil a my jsme díky hattricku Taubera a jedné trefy Píši zvítězili 4:0.“

Martin Písko, trenér Trhových Svinů: „Zápas rozhodly dvě penalty v průběhu tří minut v prvním poločase. Pak už Hluboká hrála v klidu a my se těžko dostávali do hry. Malá pochvala týmu za bojovnost, ale výsledek mluví za vše. Hluboká zaslouženě vyhrála.“

Junior Strakonice – FK Olešník 0:2 (0:1)

Branky: 24. Kalášek, 84. Martinec.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „První poločas jsme odehráli velmi slušně a zaslouženě jsme šli do vedení. Věděli jsme, že potřebujeme dát druhý gól a bude klid. Strakonice na jaře doma ještě neprohrály a hrozily hlavně z levé strany. Zaslouženě jsme si odvezli tři body.“

TJ Osek – Malše Roudné 2:4 (2:3)

Branky: 22. D. Říský, 27. Hosnedl – 20., 42. a 74. Vlk, 4. Kadlec.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „Začátek zápasu jsme zvládli lépe než domácí a ve dvacáté minutě jsme po brankách Kadlece a Vlka vedli 2:0. Soupeř však dokázal po gólech Davida Říského a Hosnedla za sedm minut skóre srovnat. Dále se hrál fotbal s řadou nepřesností na obou stranách. Po chybě domácí obrany jsme krátce před poločasem Vlkem do vedení. Do druhé půle nastoupil Osek se snahou o vyrovnání, avšak dobře chytající Hřebejk v naší bráně všechny pokusy o vyrovnání zlikvidoval, a naopak v 74. minutě náš nejlepší hráč v utkání Vlk upravil svojí třetí brankou skóre utkání na konečných 4:2 v náš prospěch.“

SK Rudolfov – FK Protivín 1:3 (0:1)

Branky: 85. Prokeš – 2. Hrachovec, 49. Zeman, 73. Vorel z pen.

Jan Šindelář, místopředseda Rudolfova: „Čekali jsme, že doma trochu zrehabilitujeme po vysoké porážce v Roudném, ale bohužel to bylo z naší strany špatné. Neplnili jsme to, co jsme si řekli. Hned na začátku jsme dostali hrozně laciný gól po sérii chyb. Do poločasu jsme si vytvořili jedinou šanci, když Pouzar střelou zpoza vápna trefil tyč. Jinak jsme neměli žádnou jinou možnost, ani jsme si nevytvořili větší tlak. Protivín hrál dobře, výborně takticky, má kvalitní mužstvo. My jsme mu to ale hodně usnadnili. Hlavně nebojovností, měli jsme hlavy dole. O přestávce jsme si k tomu v kabině řekli své. Chtěli jsme dát rychlý gól a vyrovnat, ale naopak jsme ho sami inkasovali. Třetí gól jsme dostali z hloupé penalty a bylo rozhodnuto. V závěru zaznamenal alespoň drobnou korekci skóre hlavou dobře hrající Prokeš. Tři body si jednoznačně zasloužili hosté.“

FK Třebětice – Olympie Týn nad Vltavou 1:1 (1:0)

Branky: 33. Švarc – 90. Mezera.

Roman Hřib, trenér Týna: „První poločas se nám nepovedl. Neměli jsme dobrý pohyb, chyběla nám agresivita a prohrávali jsme souboje. Domácí měli šance, které skvěle pochytal Milda Kubík v brance. Přesto nám jedna situace propadla a soupeř vedl. Nám se do půle bohužel nepodařilo z našich možností srovnat. Druhá půle už byla lepší, zlepšili jsme aktivitu a drželi balon, nastřelili jsme tyč, kde jsme měli lépe komunikovat a měl být gól. Pak se po nejasnostech na hřišti nechal vysypat Láďa Dobal po dvou žlutých… Ale byli jsme pořád silnější a střídající Mezera v nastavení srovnal. První půle, byla domácích, druhá naše, bod z úzkého, ale pěkného hřiště bereme. Naším nejlepším hráčem byl brankář Kubík.“

Jiskra Třeboň – SK Jankov 5:0 (1:0)

Branky: 39., 83. a 89. Radosta, 72. Candra, 77. Matoušek.

Martin Kročák, trenér Jankova: „Věděli jsme, že nás čeká velmi náročné utkání, ve kterém nebudeme mít příliš příležitostí na vstřelení branky a většinu zápasu budeme hrát v obranném bloku. K tomu bylo přizpůsobeno i naše rozestavení, kdy jsme hráli na pět záložníků a jednoho klasického útočníka. V úvodních minutách se nám dařilo zachytávat nebezpečné náběhy Třeboňských, kdy po zisku míče hráli dlouhé míče mezi naše obránce a stopery. Bohužel přišla šance, kterou domácí hezky vykombinovali a šli do vedení 1:0. Aby toho nebylo málo, byli jsme nuceni během prvního poločasu vinou zranění dvakrát střídat, a tím se nám rozpadla středová řada. Z náznaků našich šancí jsme nebyli schopni dohrát situace do zakončení, ze kterého bychom ohrozili domácího brankáře. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit hlavně se zabezpečenou obranou a chtěli jsme se vyvarovat individuálních chyb, kterých jsme se v minulých zápasech dopouštěli. Domácí hned od začátku druhé půle tlačili, posílali neustále míče za naše obránce a byla pouze otázka času, kdy některou šanci využijí. Nakonec se jim povedlo překonat našeho brankáře Skálu celkem čtyřikrát, a tak zápas skončil výsledkem 5:0. Ve stavu, v jakém jsme do Třeboně jeli, bych chtěl klukům poděkovat za bojovnost a domácím pogratulovat k zaslouženému vítězství.“