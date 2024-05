Za nevlídného počasí šli sice hosté do vedení hned ve čtvrté minutě po trestném kopu Tomáše Pecky, ale pak už se gólově prosadit nedokázali a proti poctivě bojujícímu soupeři to neměli vůbec jednoduché. „Věděli jsme, že to na Rudolfově bude těžké. Ale z naší strany to tentokrát byla velká bída. Fotbal dneska utrpěl. Asi to tady tak bývá a ani počasí tomu nenahrálo,“ nebyl přes vítězství příliš spokojen trenér Hluboké Rudolf Otepka.