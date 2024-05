Branky: 44. a 80. M. Otepka, 40. Píša

Roman Hřib, trenér Týna: „Dobře jsme začali a prvních třicet minut patřilo nám, drželi jsme se více na balonu a měli jsme šance. Štos šel sám na gólmana Konečného, ale ten ho vychytal. Po rohu netrefil z dobré pozice Dobal. Obraz hry se změnil po hrubici Maxy, jeho rozehrávku zachytil Píša a svůj nájezd proměnil. Ke konci poločasu navýšil z rohu nepokrytý Otepka. Do druhé půle jsme šli se záměrem dát kontaktní gól, který měl v šedesáté minutě na noze Houska. Šel také sám na branku, ale ani on nedal. Deset minut před koncem navýšil opět z rohu Otepka na konečných 0:3. Myslím, že jsme viděli pěkný zápas, měli jsme stejně možností jako soupeř, rozhodla efektivita. Nicméně jsme hráli se silným soupeřem dobré utkání, nejenom stav skóre je pro nás výsledek.“

Karel Vácha, manažer Hluboké: „Zvládli jsme utkání, kterého jsem se já osobně trochu bát. Bylo to derby, které je vždycky nevyzpytatelné. Soupeř nám to malinko ulehčil, když nám nahrál na první gól. Využili jsme toho, přidali další dva góly ze standardek a pak už jsme měli utkání pod kontrolou. Zaslouženě jsme brali tři body.“

FK Olešník – ZVVZ Milevsko 3:0 (2:0)

Branky: 18. a 70. Toth, 26. Vojta.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Nabitý anglický týden jsme zakončili vítězstvím. Nebylo to jednoduché, poněvadž Milevsko hrálo velmi takticky a má v kádru plno šikovných kluků. Cením si další nuly vzadu.“

Malše Roudné – Jiskra Třeboň 5:1 (3:0)

Branky: 9., 50. a 55. Kadlec, 15. Vlk, 34. Zachař – 78. Hromádka.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „Do utkání jsme vstoupili výborně a v patnácté minutě jsme po brankách Kadlece a Vlka vedli 2:0. Hosté mohli snížit z pokutového kopu ve 23. minutě, ale brankář Hřebejk třeboňského exekutora Hromádku vychytal a naopak jsme udeřili my Zachařem po dobře rozehrané standardní situaci na 3:0, čímž jsme uzavřeli poločasové skóre. Do druhé půle hosté vstoupili z úmyslem vstřelit kontaktní branku, ale to jim znemožnil ostrostřelec Kadlec dvěma góly a skóre navýšil na 5:0. Hosté se zmohli pouze na zkorigování výsledku vstřelením čestného úspěchu na konečných 5:1.“

TJ Dražice – SK Rudolfov 0:3 (0:0)

Branky: 64. a 84. Sládek, 67. Prokeš.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „Zápas byl velmi důležitý pro obě strany. Po vyrovnaném prvním poločase dle mého názoru domácí ve druhé půli trochu fyzicky odešli, nám se podařilo dát tři góly a přesvědčivě vyhrát. Chtěl bych za to našim klukům moc poděkovat, protože teď už sezónu můžeme dohrát opravdu v klidu a zapojovat co nejvíce mladých hráčů.“

Spartak Trhové Sviny – SK Mirovice 2:1 (2:1)

Branky: 10. vlastní (Převrátil), 39. L. Gažák – 32. Převrátil.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: „Hrál se oboustranně útočný fotbal. Hosté ohrožovali naši branku hlavně z rohových kopů a střelami za velkým vápnem, které ale vždy našly připraveného našeho brankáře Vrábka. Jednou nám pomohla konstrukce branky. První branku zápasu dalo naše mužstvo, i když se jednalo o vlastní gól. Centr ze strany usměrnil za záda vlastního brankáře mirovický obránce. Hosté vyrovnali umístěnou střelou k tyči. Po rohu jsme odvrátili míč pouze za velké vápno a dali hostujícímu hráči dostatek času k přesné střele. Krátce před poločasem jsme si vedení vzali zpět po pěkné křídelní akci Horelici, který našel na zadní tyči volného Gažáka, a ten neměl problém míč uklidit do prázdné branky. Ve druhém poločase již branku ani jedno mužstvo nepřidalo, i když naše velká šance Gažáka po gólu, jak se říká, volala. V poslední minutě to přehnal s důrazem Gažák, který zasáhl hostujícího hráče při napadání rozehry ramenem do hlavy a byl po zásluze vyloučen. Lukáše to moc mrzí, nebyl to úmysl. Moc se omlouvá a přeje brzké uzdravení. Tak jako celé naše mužstvo!“

SK Jankov – FK Třebětice 0:4 (0:2)

Branky: 30. a 69. Nehyba, 12. Švarc, 60. Havlík.

Martin Kročák, trenér Jankova: „Zápas se mi těžko hodnotí. Chtěli jsme navázat na solidní vystoupení z předchozího zápasu, kdy nám body utekly až v nastavení. Bohužel se nám nepovedlo zachytit tempo utkání a hostující tým si hned od začátku připravoval brankové příležitosti, kdy nás po jedné ze střel zachránila branková konstrukce. Jak je naším zvykem, opět jsme se nevyvarovali individuálních chyb, po kterých jsme inkasovali dvě branky a bylo prakticky po zápase. Příliš nám nepomohlo zranění Lovičky a pak stopera Kočího, když oba odstoupili ze zápasu již během první půle. Ve druhém poločase jsme chtěli aspoň zkorigovat výsledek a se zápasem ještě něco udělat, ale bohužel se nám to nepovedlo. S přibývajícím časem nám docházely síly a hosté přidali ještě další dvě branky. V zápase jsme neměli prakticky žádné příležitosti na vstřelení branky, kromě jedné vyložené šance z první půle a tří střel ze střední vzdálenosti, které jsme vyprodukovali ve druhé půli. Působili jsme unaveně a nováček soutěže si tak zaslouženě odvezl tři body.“