Fotbalový krajský přebor měl o státním svátku na programu vložené kolo. Všechny tři vedoucí celky tabulky bodovaly naplno, Roudné uštědřilo Trhovým Svinům krutý debakl 11:0, nejlepší střelec soutěže Viktor Kadlec se blýskl pěti góly. Jankov v záchranářském duelu prohrál vlastním gólem v nastaveném čase s Týnem.

Klíčový moment zápasu, hlubocký gólman Daniel Konečný chytá penaltu domácímu Štěpánu Prokešovi. | Video: Deník/ Pavel Kortus

SK Rudolfov – TJ Hluboká nad Vltavou 0:1 (0:1)

Branka: 4. T. Pecka.

Jan Šindelář, místopředseda Rudolfova: „Věděli jsme, jakou má Hluboká sílu, a chtěli jsme hrát z obranného bloku, což se nám také dařilo. Jedinou chybou bylo, že jsme dostali tak rychlý gól ze zbytečného trestného kopu. Zápas určitě mohl skončit remízou. Je škoda, že jsme ve druhé půli neproměnili penaltu. Na druhou stranu je třeba přiznat, že na našem menším hřišti to proti nám měla Hluboká těžší. Hostím dělalo problémy, jak jsme hráli z bloku na naší polovině. Nějaké šance jsme tam ve druhé půli měli, ale už nebyla síla dotáhnout to do gólu.“

Rudolf Otepka, trenér Hluboké: „Věděli jsme, že to na Rudolfově bude těžké. Ale z naší strany to tentokrát byla velká bída. Fotbal dneska utrpěl. Asi to tady tak bývá a ani počasí tomu nenahrálo. Zaplaťpánbůh, že jsme urvali tři body. Ve druhé půli soupeř kopal penaltu, podržel nás gólman. Ale nabídli jsme ji domácím úplně zbytečnými chybami. Místo, abychom přidali druhý a třetí gól, tak se pak bohužel přetahujeme o vítězství až do devadesáté minuty. Jenom nevím, proč má takováhle soutěž anglický týden. Je to amatérský fotbal a není kam spěchat. Času na dohrání soutěže je dost. Nevím, kam se chvátá.“

FK Olešník – Jiskra Třeboň 3:0 (2:0)

Branky: 22. Beko, 33. Szó z pen., 89. Toth.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Podali jsme velmi dobrý výkon a vyhráli zaslouženě. Ale je třeba se připravit na sobotu, kdy nás čeká v rozjetém anglickém týdnu další nepříjemný soupeř Milevsko.“

Malše Roudné – Spartak Trhové Sviny 11:0 (4:0)

Branky: 22., 35., 47., 56. a 76. Kadlec, 9. a 41. Vlk, 63. a 71. Benda, 9. Vlk, 88. Zach.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „Od začátku jsme byli lepším týmem. V prvním poločase se střelecky dvěma brankami prosadili Vlk a Kadlec, další gól přidal nádhernou střelou z přímého kopu z dvaceti metrů Míka. Druhá půle byla opět v naší režii, kdy jsme vytáhli skóre na konečných 11:0. O branky se podělili třemi góly Kadlec, dva dal Benda a jeden vsítil Martin Zach. Hráči přistoupili k utkání zodpovědně a výsledek se dostavil.“

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: „Od 77. minuty svítil na světelné tabuli stav 1:0 pro domácí, ale pouze proto, že na ní nebyl prostor pro dvouciferné výsledky… Domácí byli ve všech směrech lepší a odvážíme si potupný debakl 0:11. Máme velkou marodku, ale i v kompletní sestavě bychom na slušný výsledek proti výborně připraveným domácím hráčů nedosáhli.“

SK Jankov – Olympie Týn nad Vltavou 2:3 (1:0)

Branky: 25. a 88. Borovka – 68. Meidl z pen., 73. Štos, 90. vlastní (Sklář).

Martin Kročák, trenér Jankova: „Byl to pro nás další důležitý zápas, ve kterém jsme chtěli konečně bodovat a od začátku jsme tomu šli naproti, abychom konečně zlomili naši nelichotivou bilanci, která nás provází celou jarní část sezóny. Od první minuty jsme většinu času drželi míč na našich kopačkách a trpělivě jsme si vytvářeli brankové příležitosti. Hosté hrozili pouze z nakopávaných míčů, které naše obranná řada zachytávala. Z naší aktivity a napadání soupeřovy obrany vznikla nepřesná rozehrávka hostujícího stopera, kterou ve 25. minutě potrestal Borovka a šli jsme do vedení 1:0, což se nám v jarní části sezóny povedlo poprvé. Bohužel ve 43. minutě jsme byli nuceni střídat Bohoňka, který po nešťastném odrazu míče utrpěl zranění v oblasti obličeje, které si vyžádalo osmnáct stehů. První poločas tak skončil naším zaslouženým vedením 1:0. Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit stejně aktivně jako do začátku utkání, ale to se nám bohužel nedařilo kvůli vystřídání Maxy a Housky z hostujícího týmu, kdy druhý jmenovaný dělal naší obraně problémy hlavně při vysokých balonech, uplatňoval své fyzické parametry a vytvářel tím brankové příležitosti. Po jedné z průnikových přihrávek se před našeho obránce Kyselu dostal hostující hráč, kterého právě Kysela fauloval v pokutovém území, a byla z toho penalta. Tu v 68. minutě proměnil Meidl. Za dalších pět minut hosté skóre otočili, když dorážku z malého vápna neudržel brankář Komárek a z poločasového vedení bylo najednou skóre 1:2 pro tým z Týna. Hosté po vstřelení druhého gólu začali bránit a jejich pasivitu podruhé v zápase potrestal po hezké individuální akci Borovka, který střelou zpoza bránícího hráče vyrovnal na 2:2. Vše směřovalo k remíze, ale po zbytečném zahrání míče hlavou domácího Skláře na roh a po následném rozehráním rohu do našeho pokutového území si právě Sklář srazil míč do vlastní branky. Hosté tak otočili skóre v 95. minutě ve svůj prospěch na konečných 2:3. Byl to pro nás smolný zápas, ale konečně se nám povedlo vstřelit branky a doufám, že v dalším domácím utkání konečně získáme i potřebné body do tabulky.“

Roman Hřib, trenér Týna: „Zápas na krásném hřišti začal držením balonu domácích v prvních jednotkách minut, my jsme se posouvali a čekali na možné brejky. První hned Vaníček zakončil střelou do tyče. Pak jsme udělali při výstavbě chybu my a Jankov nás potrestal. Postupně jsme si vytvořili tlak a nějaké možnosti, ale bez gólového efektu. Do druhé půle jsme změnili rozestavení a měli jsme v podstatě plošný tlak, při kterém jsme postupně zápas otočili. Množství zakončení bylo obrovské, trefili jsme tyče, břevna a nechali vyniknout i domácího gólmana Komárka. Těsně před koncem nám propadla situace za vápnem a Jankov srovnal. Nicméně tlak pokračoval, byli jsme aktivní a dokázali otočit opět v nastavení, když Mezera trefil z rohu zasloužené vítězství. Nejlepšími hráči byli Brom a Mravec.“