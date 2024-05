V duelu prvního celku tabulky krajského přeboru s posledním potvrdili fotbalisté Hluboké roli vysokého favorita, Jankovu nastříleli šest branek a v případě sobotního vítězství v Roudném už mohou slavit postup do divize. Rudolfov doma utrpěl krutý debakl 0:9 s Milevskem.

Krajský přebor: Junior Strakonice - Trhové Sviny 5:0 (3:0). | Foto: Jan Malířský

TJ Hluboká nad Vltavou – SK Jankov 6:0 (3:0)

Branky: 15., 24. T. Křiváček ml., 30. Rubick, 60. Tauber z pen., 63. T. Křiváček st., 89. Dědina.

Karel Vácha, manažer Hluboké: „V utkání jsme potvrdili roli favorita a zaslouženě vyhráli 6:0, když jsme mohli dát i podstatně víc gólů, kdybychom proměňovali vyložené brankové příležitosti.“

Petr Maxa, vedoucí týmu Jankova: „Do utkání jsme vstupovali s nějakými taktickými plány, které se nám ale nedařilo naplňovat. Chtěli jsme hodně zahušťovat prostory a tím co nejvíce znepříjemnit kombinační hru soupeře na útočné polovině. Co nejdéle jsme chtěli držet čisté konto, aby Hluboká znervózněla, ale to se nám nepovedlo. Od úvodu jsme byli pod velkým tlakem, což jsme čekali, ale nepodařilo se nám eliminovat kombinaci soupeře u naší šestnáctky. Domácí byli na míči hodně kvalitní a i díky našim taktickým chybám se poměrně rychle prosadili. Kvalitní hrou na malém prostoru a díky individuální kvalitě jeden na jednoho si domácí vytvářeli šance, tři z nich během prvního poločasu dokázali využít a další zhruba tři jsme se štěstím přestáli. Po přestávce tlak pokračoval. Zprvu nás několikrát výrazně podržel Kuba Skála v brance, ale nakonec stejně znovu třikrát inkasoval. Hráli jsme po většinu zápasu bez míče, pouze jsme běhali a posouvali se. A když jsme se k míči dostali, během krátké chvíle jsme o něj přišli. Na druhou stranu si kluci zahráli proti „diviznímu“ týmu a viděli jeho kvalitu z první ruky. I takovéto zápasy naše mladé hráče můžou v budoucnu posunout. Hluboké gratuluji k vítězství i k průběhu celé sezóny, po zásluze je jednou nohou v divizi. Já jen doufám, že se náš kádr dá do zbývajících zápasů nějak do kupy a pokusíme se urvat nějaký ten bod.“

FC AL-KO Semice – FK Olešník 1:4 (1:1)

Branky: 28. Keclík – 61. a 90. Miklík, 24. Martinec, 67. Lafata.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Zápas jsme zvládli, i když jsme měli dost citelné absence, čehož si vážíme. Utkání jsme měli pod kontrolou a rozhodli jsme po příchodu na hřiště Davida Lafaty, kdy jsme začali dominovat. Domácí hráli sympaticky a věřím, že se v krajském přeboru zachrání.“

FK Třebětice – Malše Roudné 0:3 (0:1)

Branky: 70. a 71. Míka, 69. Šrámek.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „V prvním poločase s námi hráli domácí vyrovnané utkání a do kabin se šlo za bezbrankového stavu 0:0. Stejný průběh mělo i prvních dvacet minut druhé půle. V 69. minutě ale po centru Kadlece Šrámek hlavou vstřelil naši první branku, o minutu později po Šrámkově přihrávce Míka zvýšil na 0:2 a krátce poté upravil na konečných 0:3 po přihrávce Kadlece opět Míka. V zápase nás podržel brankář Hřebejk, který domácím vychytal několik vyložených šancí.“

SK Rudolfov – ZVVZ Milevsko 0:9 (0:5)

Branky: 4., 10., 63. a 86. Hadáček, 32., 46. a 76. Petřík, 13. Souček, 19. Kortan.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „Vstup do zápasu se nám nepovedl, po dvaceti minutách jsme prohrávali už 0:4 a a v podobném duchu se odehrál i zbytek utkání. Výsledek vypadá hrozivě, ale úplně neodpovídá tomu, co se na hřišti odehrálo. Někdy se to tak ve fotbale stane. Ale neskládáme zbraně, za týden nás čeká další zápas.“

SK Mirovice – Olympie Týn nad Vltavou 3:2 (1:0)

Branky: 41. Převrátil, 48. Štochl, 89. vlastní (Meidl) – 69. Štos, 77. Gutwirth.

Roman Hřib, trenér Týna: „V podmínkách, které nejsou na jakýkoliv krajský fotbal, jsme viděli tomu odpovídající zápas. V první půli jsme měli dvě možnosti po akci z pravé strany a po přihrávkách přes celou bránu, chybělo jen málo… Stejně tak se nám nepovedlo vyřešit dvě možná zakončení z malého vápna. Domácí měli krásnou střelu z dálky, která skončila na břevně. Do kabin jsme dostali gól na 1:0 a v začátku druhé půle hned druhý. Změnili jsme rozestavení a povedlo se nám srovnat na 2:2, dokonce jsme pak měli dvě další šance, ale nedali jsme a naopak jsme si v poslední minutě dali po špatné komunikaci vlastní branku. Věděli jsme, že jsme měli na výhru, bohužel se to nepovedlo, porazili jsme se sami. I takový je fotbal…“

Junior Strakonice – Spartak Trhové Sviny 5:0 (3:0)

Branky: 13. a 39. Bílý, 32. a 79. Krejčí, 51. Zahrádka.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: „Pro zápas ve Strakonicích jsme měli i s pomocí kluků z béčka k dispozici jen dvanáct hráčů. Do utkání museli zasáhnout i doléčení marodi bez tréninku a herní praxe. Na našem výkonu to bylo znát a i výsledek tomu odpovídá. Prohráli jsme 0:5.“