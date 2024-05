Branky: 51. a 82. Kadlec.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „V prvním poločase se hrál z obou stran opatrný fotbal a obrany obou mužstev pracovaly bez chyb. Ve druhém poločase se hra otevřela a naše mužstvo z toho vytěžilo v 51. minutě Kadlecem vedoucí branku, kdy z hranice šestnáctky úhlopříčnou střelou přesně trefil horní roh hlubocké branky. Po obdržené brance Hluboká hru otevřela a v její obraně se objevily mezery, které naše mužstvo využilo Vlkem, jenž šel dvakrát sám na brankáře Konečného, ale své šance neproměnil. Dále se hrál vyrovnaný fotbal až do 82. minuty, kdy opět Viktor Kadlec svým typickým způsobem přešel přes tři bránící hráče a vsítil naši druhou branku. Hosté hráli od 48. minuty bez vyloučeného Hrachovce, který obdržel po druhé žluté červenou kartu. Souboj nejlepší obrany s nejlepším útokem soutěže vyzněl vítězně pro náš tým. Vzhledem k počtu vypracovaných vyložených šancí bylo naše vítězství zcela zasloužené.“

Karel Vácha, manažer Hluboké: „V prvním poločase se hrálo vyrovnané utkání odpovídající úrovni předních celků krajského přeboru, které bylo bohužel do jisté míry ovlivněno nešťastným karetním mariášem rozhodčího pana Šťastného. Nicméně Roudenští zaslouženě vyhráli, když dokázali využít svou čtyřicetiminutovou přesilovou hru jedenáct na deset, a to díky nejlepšímu střelci soutěže Viktoru Kadlecovi, který opět podal výborný výkon a vstřelil obě branky.“

FK Olešník – SK Rudolfov 4:0 (2:0)

Branky: 7. Szó z pen., 15. Vrážek, 52. Toth, 83. Píša.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Věděli jsme, že soupeř není v nějaké velké pohodě a bude to hlavně o nás. Zároveň jsem klukům říkal, že sám se nikdo neporazí a musíme k zápasu přistoupit aktivně. Samozřejmě nám pomohla penalta a rychlý druhý gól. Pak se spustil liják a podle mého to bylo na přerušení utkání. Klukům jsem to na hřišti nezáviděl a zaplaťpánbůh, že pak trochu přestalo pršet. Převahu jsme pořád měli, byli jsme hodně na balonu, i když se to terénem trochu zastavovalo. Chtěli jsme hlavně dohrát poločas a počkat, jaké vůbec bude počasí. Něco jsme si k tomu řekli a druhou půli jsme chtěli dohrát tak, že ještě nějaký ten gól přidáme a hlavně žádný nedostaneme, což se nám povedlo.“

Radim Pouzar, hrající trenér Rudolfova: „V první řadě jsme se potřebovali oklepat z minulého týdne z domácí porážky 0:9 s Milevskem. Síla soupeře nám k tomu ale moc nepřispěla. Zase jsme udělali strašně laciné individuální chyby, které o úvodu zápasu rozhodly. Byli jsme sice daleko kompaktnější než před týdnem, ale na kvalitu Olešníku jednoznačně nemáme. Momentálně se musíme měřit s úplně jinými týmy.“

Olympie Týn nad Vltavou – Junior Strakonice 0:7 (0:4)

Branky: 10. Janoch, 12. Krejčí, 27. vlastní (Maxa), 44. Bílý, 48. Zahrádka, 73. Míčka, 79. Máška.

Roman Hřib, trenér Týna: „V prvních pěti minutách zápasu jsme měli dvě velké šance Štosem a Vaníčkem, ale stav se nezměnil. Naopak v deváté minutě po běžeckém souboji Gutwitrh fauloval, šel ven a bylo po zápase. K tomu přišlo další vyloučení gólmana Kadlece. Těšili jsme se na hezký fotbal na krásně připraveném hřišti, bohužel se to pak jen dohrávalo. Ale i v podčíslení jsme si vytvořili asi pět šancí, ale nespadlo nám tam nic. Pak jsme pustili do zápasu i další mladé kluky, aby získali aspoň nějaké zkušenosti. Dostali jsme doma nálož, budeme bojovat o body příště se Semicemi.“

Spartak Trhové Sviny – AL-KO Semice 1:4 (1:2)

Branky: 2. Macák – 65. a 85. Valach, 38. Micka, 45. Blažek.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: „Domácí utkání se Semicemi jsme nezvládli. Sice jsme z první akce dali branku, ale potom to bylo z naši strany špatné. Máme problém zodpovědně bránit, celkově nám to, jak se říká, nelepí. Pak je z toho prohra 1:4. Máme ještě tři kola. Věřím, že se kabina probere a dokáže nějaký zápas vyhrát.“

SK Jankov – SK Mirovice 1:5 (1:1)

Branky: 9. Borovka – 6., 50. a 87. Štochl, 56. Převrátil, 70. Král.

Martin Kročák, trenér Jankova: „Do zápasu vinou zranění nemohl nastoupit Kočí, jenž by nám určitě pomohl při bránění standardních situací, které mají Mirovice kvalitní díky urostlým hráčům. Nepovedlo se nám zachytit začátek utkání, kdy jsme za naši pasivitu byli potrestáni úvodním gólem, na který jsme díky Borovkovi dokázali rychle zareagovat a do konce první půle bylo na obou stranách několik zajímavých gólových příležitostí. Do druhé půle jsme chtěli nastoupit aktivně a konečně se pokusit bodovat, ale při druhém gólu hostů nás opět srazila individuální chyba na polovině hřiště. Po zbytečném faulu před naším velkým vápnem se krásně ze standardní situace trefil hostující Převrátil a bylo prakticky po zápase. V posledních patnácti minutách jsme si vytvořili několik vyložených šancí, kdy jsme ve třech případech šli prakticky sami na hostujícího brankáře, ale nebyli jsme schopni vstřelit branku. Podobné situace si vytvořili i hosté, ale ti je díky své kvalitě dokázali proměnit a tak je konečný výsledek 1:5.“