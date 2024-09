Branky: 37. Zach – 41. Neužil. ČK: 1:0 (33. Baščevan).

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „Velmi brzy jsme po přísné červené kartě šli do deseti, ale i přesto jsme vstřelili první branku. Věřím, že kdybychom vedení udrželi do poločasové přestávky, udrželi bychom ho až do konce. Ve druhém poločase jsme vsadili na pevný obranný blok a rychlé brejky, ze kterých už jsem ale další branku nepřidali, a doma tak dva body ztratili. Přesto chci klukům za odmakaný výkon poděkovat.“

FK Olešník – FK Protivín 2:2 (2:0)

Branky: 10. a 44. Toth – 79. a 90.+5 Rauscher.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Jak zhodnotit zápas, když dostaneš gól na 2:2 v devadesáté páté minutě po rohovém kopu? Je to fotbal, ale dělba bodů byla dle průběhu asi zasloužená. V prvním poločase jsme dali dvě branky po pěkných akcích, soupeř trefil dvakrát tyč a jednou nás podržel gólman. Škoda, že jsme po přestávce nepřidali z vyložené šance gól na 3:0, poněvadž by bylo dle mého rozhodnuto. Naším nuceným střídáním jsme se dostali pod tlak a hosté srovnali. Musíme pracovat dál. V úterý nás čeká dohrávka v Roudném a v neděli Strakonice. Nic lehkého.“

ZVVZ Milevsko – Malše Roudné 0:0

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „Do Milevska jsme jeli s cílem uhrát vzadu nulu a tím pádem neprohrát. Vzhledem k tomu, že nám chyběli oba stabilní útočníci, zaměřili jsme se především na defenzivu, i když v úvodu utkání jsme měli několik brankových příležitosti a nastřelili břevno a tyč. Soupeř si také v prvním poločase vytvořil několik gólových situací, ale žádnou nevyužil. Poločas skončil 0:0. Ve druhé půli se opět hrál pro diváky zajímavý zápas s několika šancemi na obou stranách, ale branka nepadla, a tak utkání skončilo spravedlivou remízou.“

Jiskra Třeboň – Olympie Týn nad Vltavou 0:3 (0:3)

Branky: 5. a 25. Dobal, 35. Brom.

Jan Meidl, trenér Týna: „Od začátku jsme měli výborný vstup do zápasu a podařilo se nám jít brzy do vedení. Hned po pár minutách jsem mohli navýšit, ale Dobal trefil brankáře. Zhruba v patnácté minutě naše obrana udělala chybu, ale soupeř ji nedokázal potrestat. Do poločasu se nám podařilo přidat další dva góly. Druhou půli jsme hráli disciplinovaně a výsledek jsme si pohlídali. Zápas měl velké tempo a hráči si zaslouží pochvalu za nasazení.“

TJ Osek – Spartak Trhové Sviny 4:0 (3:0)

Branky: 32. a 63. Zhyhora, 27. Němeček, 45. Hoch z pen.

Martin Písko, trenér Trhových Svinů: „Do dvacáté sedmé minuty jsme Osek do ničeho nepustili, bohužel jsme neproměnili šance, které jsme měli, a tak soupeř trestal. Ze tří šancí v prvním poločase proměnil všechny. Druhá půle už byla z naší strany v křeči. Osek vyhrál zaslouženě.“