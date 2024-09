Malše Roudné – FK Protivín 2:3 (2:0)

Branky: 2. Vařil, 4. Kadlec – 48. Kozák, 63. Vorel, 79. J. Říský.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „Naši hráči vstoupili do utkání aktivně a již ve čtvrté minutě vedli po brankách Vařila a Kadlece 2:0. Do poločasu se hrál vyrovnaný zápas, ale další branka už nepadla. Do druhého poločasu lépe vstoupili hosté a ve 48. minutě snížili brankou Kozáka na 2:1. Od té doby převzali iniciativu, byli důraznější v osobních soubojích a zaslouženě otočili utkání ve svůj prospěch. Nejprve vyrovnal Jaromír Vorel a jedenáct minut před koncem dal Říský na konečných 2:3.

FC Semice – SK Rudolfov 3:4 (0:2)

Branky: 65. Kapinus, 76. Listopad, 90. Blažek – 35. a 47. Zach, 40. Prokeš, 71. Peiger.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „Odehráli jsme velmi kvalitní první poločas. Byli jsme lepším týmem a zaslouženě jsme vedli o dvě branky. Druhý poločas byl brankově divoký, ale myslím si, že jsme si vítězství zasloužili. Mám radost, že od začátku a v průběhu utkání naskočilo celkem pět hráčů, kteří ještě loni hráli za dorost. Celý tým zaslouží pochvalu za předvedený výkon.“

Olympie Týn nad Vltavou – FK Olešník 1:2 (0:1)

Branky: 84. Stoklasa – 21. Vojta, 86. Nohava.

Ladislav Dobal, záložník Týna: „První poločas byl z naší strany naprosto tragický. Soupeře jsme nechali hrát, nestíhali jsme se posouvat a pokrývat nebezpečné prostory na naší polovině. Olešník měl jasně navrch a šel zaslouženě po dobře zahraném rohovém kopu do vedení. Navíc měl několik střel zpoza vápna, které se nám někdy i s velkou dávkou štěstí podařilo na poslední chvíli zblokovat nebo alespoň ztečovat na roh. Pokusili jsme se střídáním a změnou rozestavení s naší hrou něco udělat, ovšem obraz hry byl až do konce poločasu stejný, Olešník byl jasně lepší a hvizd rozhodčího a byl pro nás vysvobození. Druhá půle byla z naší strany o poznání lepší. Začali jsme soupeře napadat na jeho polovině ve větším počtu a i tak zkušené a fotbalové mužstvo, jako je Olešník, s tím začalo mít problémy. Myslím si, že za snahu a nasazení ve druhém poločase jsme se zaslouženě dočkali vyrovnání, když Lukáš Stoklasa nádherně zakroutil balón ke vzdálenější tyči. V tu chvíli asi každý z nás věřil, že můžeme přidat ještě jeden gól a zápas úplně otočit ve svůj prospěch. Ovšem to trvalo pouze chviličku, jelikož hned z rozehrávky se míč dostal na kopačky záložníka hostů, který se s balonem prokličkoval až před vápno, kde za záchranou brzdu zatáhl jeden z obránců a následný přímý kop poslal Pavel Nohava přes zeď do brány. To byla pro nás ledová sprcha a do konce utkání už jsme se na nic nezmohli. Soupeř až do konce zkušeně tahal čas a svou výhru si pohlídal. Nejlepší hráč: Lukáš Stoklasa.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Derby v Týně jsme zvládli vítězně. V prvním poločase jsme byli jasně lepší a plnili jsme to, co jsme si řekli. Ve druhém poločase domácí přeskupili své řady, hráli jednoduše nákopy dopředu a měli jsme s tím problém. Týn vyrovnal šest minut před koncem. Ale nezabalili jsme to a po pěkné akci po levé straně a následném přímém kopu jsme dali vítězný gól. Pro domácí to bylo nejspíš kruté, ale dle mého názoru jsme byli minimálně o ten gól lepší.“

Spartak Trhové Sviny – ZVVZ Milevsko 0:3 (0:0)

Branky: 48. a 58. Hadáček, 69. Kortan. ČK 1:0 (36 Madar).

Martin Písko, trenér Trhových Svinů: „Milevsko bylo lepší na balonu, ale celý první poločas jsme odolávali jeho tlaku a do větší šance ho nepustili. Naopak jsme sami ohrozili soupeřovu branku, mohli dát dva góly, jenž jako po celý podzim nás trápila koncovka. Zápas hodně ovlivnilo vyloučení našeho hráče ve 36. minutě, hrát v deseti proti takovému celku, jakým je Milevsko, bylo hodně těžké. Inkasovali jsme tři góly a soupeř vyhrál zaslouženě.“