Derby týmů z Českobudějovicka v rámci 27. kola fotbalového krajského přeboru dopadlo přesně dle očekávání. Druhý celek tabulky Olešník doma jasně přehrál Rudolfov 4:0 (2:0) a potvrdil stříbrnou pozici v tabulce.

Špílmach Olešníku Robert Szó překonává z penalty gólmana Rudolfova Tomáše Teringla a dává první a zároveň vítězný gól svého týmu. | Video: Deník/ Pavel Kortus

S největší hvězdou celé soutěže Davidem Lafatou pouze na střídačce tahal domácí favorit od začátku za delší konec. Už v sedmé minutě otevřel skóre z penalty Robert Szó, po čtvrthodině hry přidal druhý gól po rohu Tomáš Vrážek a pak se spustil liják, že byl zázrak, že se utkání vůbec dohrálo.

Po změně stran v pohodě hrající Olešník přidal ještě další dvě branky, když se trefili Jakubové Toth a Píša. Domácí celek tak bral pohodové a zasloužené tři body. „Věděli jsme, že soupeř není v nějaké velké pohodě a bude to hlavně o nás,“ uvědomoval si trenér vítězného celku Roman Chlumecký. „Zároveň jsem klukům říkal, že sám se nikdo neporazí a musíme k zápasu přistoupit aktivně. Samozřejmě nám pomohla penalta a rychlý druhý gól,“ připouští.

Poté se spustil silný liják a situace nahrávala spíše přerušení zápasu. „Podle mého to na přerušení bylo,“ usmál se Chlumecký. „Klukům jsem to na hřišti nezáviděl a zaplaťpánbůh, že pak trochu přestalo pršet. Převahu jsme pořád měli, byli jsme hodně na balonu, i když se to terénem trochu zastavovalo. Chtěli jsme hlavně dohrát poločas a počkat, jaké vůbec bude počasí. Něco jsme si k tomu řekli a druhou půli jsme chtěli dohrát tak, že ještě nějaký ten gól přidáme a hlavně žádný nedostaneme, což se nám povedlo,“ zhodnotil Chlumecký utkání.

VIDEO: Čtyři Dvory uhráli s Veselím důležité tři body, vyhráno ale ještě nemají

Rudolfov předvedl v Olešníku to, na co asi momentálně má. „V první řadě jsme se potřebovali oklepat z minulého týdne z domácí porážky 0:9 s Milevskem. Síla soupeře nám k tomu ale moc nepřispěla. Zase jsme udělali strašně laciné individuální chyby, které o úvodu zápasu rozhodly. Byli jsme sice daleko kompaktnější než před týdnem, ale na kvalitu Olešníku jednoznačně nemáme. Momentálně se musíme měřit s úplně jinými týmy,“ uznal hrající trenér Rudolfova Radim Pouzar.

FK Olešník – SK Rudolfov 4:0 (2:0)

Branky: 7. Szó z pen., 15. Vrážek, 52. Toth, 83. Píša. ŽK: 1:1 (Vojta – Prokeš). Rozhodčí: M. Pečenka – Leiš, Mrosko. Diváci: 70.