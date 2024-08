Olympie Týn nad Vltavou – FK Protivín 1:1 (1:0)

Branky: 19. Vaníček – 58. Bečvář, ČK 1:0 (86. Podhradský).

Jan Meidl, trenér Týna: „Na soupeře jsme se připravovali s podobnou taktikou jako na Roudné, ale po dvou zbytečných ztrátách uprostřed hřiště se právě hosté dostali do nadějných příležitostí. Pak jsme se dokázali dostávat do hry i my. Po dvou dobře zahraných rohových kopech, které gólem ještě neskončily, se nám povedla krásná akce, kdy Dobal krásnou přihrávkou vyslal Vaníčka, jenž utekl obraně, obešel i brankáře a šli jsme do vedení. Po pár minutách jsme si vytvořili i další příležitosti, kdy jsme mohli skóre navýšit. Hlavně Dobal, který bohužel pro nás trefil jen břevno. Ve druhé půli byli opět trochu více na balonu hosté a po našem špatném důrazu před vápnem soupeř vyrovnal. Do konce zápasu byly zajímavé šance na obou stranách, ale bez gólu. Myslím si, že remíza byla zasloužená. Naším nejlepším hráčem byl František Vaníček.“

Sokol Sezimovo Ústí – Malše Roudné 1:4 (1:3)

Branky: 41. Neužil z pen. - 8., 22. a 89. Kadlec, 14. Míka.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „O konečném výsledku jsme rozhodli již v prvním poločase třemi brankami. V osmé minutě se ukázkovými nůžkami trefil Kadlec, druhou branku přidal ve čtrnácté minutě po rohu Wohlgemutha hlavou Míka a třetí branku přidal ve 21. minutě po samostatné akci opět Kadlec. Domácí korigovali z penalty ve 38. minutě Neužilem nařízené za faul Vařila v pokutovém území. Ve druhém poločase se domácí snažili s výsledkem něco udělat, ale naše obrana pracovala spolehlivě a naopak ještě dvě minuty před koncem Kadlec svůj výborný výkon potvrdil hattrickem na konečných 1:4. Domácí zaslouží pochvalu za to, že i za nepříznivého stavu hráli útočný fotbal a snažili se o korigování výsledku.“

FC Semice – FK Olešník 1:3 (0:1)

Branky: 82. Valach – 22. Beko, 66. Vrážek, 90.+2 Martinec.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Jeli jsme do Semic s tím, že chceme hrát aktivně a odvézt si tři body. Nebylo to jednoduché, kluci zápas odmakali a naše vítězství bylo zasloužené. Za týden chceme na tento výkon navázat.“

TJ Dražice – SK Rudolfov 0:2 (0:1)

Branky: 24. Zach, 67. Prokeš.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „Na velmi dobře připraveném hřišti v Dražicích jsme si chtěli sáhnout na první venkovní výhru, což se nám podařilo. Je pravdou, že první dobré šance si vytvořili domácí, ale když je neproměnili, povedlo se nám skórovat a ve druhé půli přidat pojistku. Pokud vydařený úvod sezóny potvrdíme ještě příští týden doma se Strunkovicemi, budu velmi spokojený.“

Spartak Trhové Sviny – Junior Strakonice 0:4 (0:3)

Branky: 28. a 35. Krejčí, 19. Uher z pen., 61. Bálek.

Jan Gažák, předseda Rudolfova: „Na dobře hrající Strakonice jsme v domácím zápase nestačili a byla z toho vysoká prohra 0:4. V utkání jsme měli pouze dvě příležitosti ke vstřelení branky, ale bohužel pro nás obě střely zastavila branková konstrukce. Soupeř vyhrál zaslouženě.“