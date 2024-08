Úvodním kolem odstartoval fotbalový krajský přebor, ve kterém má letos Českobudějovicko po postupu Hluboké do divize a sestupu Jankova do 1. A třídy pět zástupců. Na úvod si vedlo výborně Roudné, které v okresním derby rozstřílelo Týn 4:0, přesvědčivou výhrou 3:0 nad Mirovicemi překvapil omlazený celek Rudolfova, naopak se nečekala domácí prohra Olešníku s nováčkem ze Strunkovic (1:3).

Malše Roudné – Olympie Týn nad Vltavou 4:0 (2:0)

Branky: 33. Vávra, 39. Kadlec, 47. Míka, 69. Vlk.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „Hosté přijeli na hřiště Malše s defenzivní taktikou, která vydržela do 33. minuty, kdy domácí Kadlec pronikl přes dva hráče do pokutového území, předložil míč Vávrovi, jenž vsítil úvodní branku zápasu. Do konce poločasu si aktéři předešlé akce role vyměnili a tentokrát Kadlec vsítil ve 39. minutě druhou branku. Do druhé půle Malše vstoupila aktivně a ve 47. minutě po centru Vávry Míka hlavou vsítil třetí branku. Na konečných 4:0 upravil po nezištné přihrávce Kadlece Vlk. Hosté hrozili ojedinělými protiútoky, z nichž nastřelili dvakrát tyč. Vítězství Malše bylo zcela zasloužené.“

Jan Meidl, trenér Týna: „Věděli jsme, že jedeme ke kvalitnímu soupeři, proto jsme se chtěli na tréninku dobře připravit. Do třicáté minuty nám naše taktika vycházela a soupeř měl problém se přes nás dostat, ale ukázala se kvalita jejich nejlepšího hráče Kadlece který byl v zápase rozdílovým. Po individuální akci připravil první gól a za pár minut po našem špatně odehraném míči z vápna s trochou štěstí sám skóroval. V druhé půli jsme chtěli soupeře potrápit a pokusit se dát kontaktní gól, po pár minutách jsme ale inkasovali potřetí a zápas byl rozhodnut. Nějaké gólové příležitosti jsme si dokázali vytvořit, ale bohužel bez gólového efektu. Soupeř dominoval na balónu a zaslouženě vyhrál.“

FK Protivín – Spartak Trhové Sviny 6:1 (3:1)

Branky: 39., 62. a 85. z pen. Vorel, 10. Bečvář, 26. Jak. Říský, 50. Kozák – 23. Horelica.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: „Špatný vstup do sezóny. Protivín nás vyprovodil půltuctem. Nicméně tak, jak se na prvních brankách podepsali oba naši stopeři, je opravdu smutné a nepochopitelné. U dvou gólů se musel červenat náš brankář. Musíme zapracovat na hře dozadu, jinak body sbírat nebudeme…“

FK Olešník – Blaník Strunkovice 1:3 (1:1)

Branky: 45. Martinec – 19. a 77. Požárek, 64. Žurek z pen.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Na první kolo se hrál velice kvalitní fotbal. Měli jsme míč více na kopačkách, ale hosté hrozili z brejků. Zápas rozhodl druhý gól Strunkovic.“

KP: Olešník - Strunkovice. 240809 arrow_left arrow_right info Zdroj: Jan Škrle 1/60 5. liga Jihočeského kraje: Olešník - Strunkovice nad Blanicí 1:3 (1:1).

SK Rudolfov – SK Mirovice 3:0 (1:0)

Branky: 12. Baščevan, 54. Vejvar, 75. Nedoma.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „Poslední dvě sezóny jsem podzim měli výrazně výsledkově lepší než jaro, proto jsem moc rád, že i tuhle sezónu začínáme vítězně. Podařilo se nám rychle vstřelit první gól, a i když jsme nastoupili s jedním z nejmladších týmů za poslední dobu, vyhráli jsme přesvědčivě 3:0. To je velký příslib do dalších zápasů i celé sezóny.“