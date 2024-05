Poctivě bojovali, ale nakonec alespoň na jeden bod nedosáhli. Omlazený tým fotbalistů Rudolfova ve vloženém kole krajského přeboru lídra soutěže z Hluboké pořádně potrápil, ale nakonec podlehl 0:1.

Rudolfovský Filip Peiger se pořádně opřel do gólmana Hluboké Daniela Konečného. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jedinou a tím pádem i rozhodující branku dal už ve čtvrté minutě z trestného kopu hostující Tomáš Pecka. „Ze zbytečného trestného kopu,“ upřesní hrající místopředseda rudolfovského klubu Jan Šindelář. „Věděli jsme, jakou má Hluboká sílu, a chtěli jsme hrát z obranného bloku, což se nám také dařilo. Jedinou chybou bylo, že jsme dostali tak rychlý gól,“ posteskne si. „To byla velká škoda. Jinak se do nás soupeř těžko dostával a my jsme bojovali jako už dlouho ne. Za to zaslouží celý mančaft velkou pochvalu,“ ocenil zkušený záložník.

Zatímco do přestávky drželi míč na svých kopačkách téměř výhradně hosté, i když se do šancí moc nedostávali, ve druhé se hra zcela vyrovnala. Vyrovnat mohli domácí i skóre. Největší možnost měli z penalty, kterou ale Štěpánu Prokešovi gólman Daniel Konečný chytil. „Zápas určitě mohl skončit remízou. Neproměněné penalty je škoda,“ připustí Šindelář. „Na druhou stranu je třeba přiznat, že na našem menším hřišti to proti nám měla Hluboká těžší. Hostím dělalo problémy, jak jsme hráli z bloku na naší polovině. Nějaké šance jsme tam ve druhé půli měli, ale už nebyla síla dotáhnout to do gólu,“ uznává.

Kádr Rudolfova prochází prospěšnou omlazovací kůrou. „Povedlo se nám kluky nastartovat a doplnilo nás pět dorostenců, což byl náš cíl, protože po podzimu jsme měli celkem nahráno. Máme tak možnost zapracovat mladíky, kteří by to měli převzít po nás,“ usměje se.

Směrem k záchraně v soutěži ale na Perštátě ještě úplně vyhráno nemají. „Sledujeme, jak si vedou jihočeské kluby v divizi, protože podle toho se bude odvíjet počet sestupujících z krajského přeboru. Potřebujeme ještě udělat tři body, které by nám měly definitivně stačit k záchraně. Teď jedeme do Dražic a určitě se pokusíme nějaký bod urvat,“ slibuje.

Suverénní lídr krajského přeboru z Hluboké se na výhru na Rudolfově hodně nadřel

SK Rudolfov – TJ Hluboká nad Vltavou 0:1 (0:1)

Branka: 4. T. Pecka. ŽK: 3:1 (Prokeš, Mrkáček, Pouzar – Rubick). Rozhodčí: Brych – Frček, Petričák. Diváci: 110.