Branky: 54. Běhoun – 30. a 68. Pecka, 17. Kadlec, 36. T. Křiváček st.

Karel Vácha, manažer Hluboké: „V utkání v Dražicích jsme naplňovali roli favorita od samého začátku a svou převahu jsme vyjádřili nejen čtyřmi vstřelenými brankami, ale i spoustou neproměněných šancí. Dva naše góly dal Pecka, po jednom přidali Křiváček starší a Kadlec. Jsme rádi, že jsme vyhráli a udrželi si bodový odstup v tabulce.“

FK Olešník – TJ Osek 9:1 (4:0)

Branky: 5. a 57. Lafata, 22. a 90. Toth, 39. Tlapa, 45. Heller, 50. Martinec, 77. Píša, 87. Kalášek – 51. Čapek.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: „Zápas s Osekem byl hlavně o tom, jak k němu my přistoupíme, poněvadž soupeř přijel v jedenácti lidech a bez svých opor. Skóre mohlo být ještě vyšší, ale i 9:1 je hezké. Diváci viděli hodně branek, všichni si zahráli, takže spokojenost. Teď ještě zvládnout derby v Týně a pak zakončíme sezonu dokopnou. Dobrým jídlem, pivíčkem a zábavou.“

Malše Roudné – Junior Strakonice 3:1 (3:0)

Branky: 14. z pen. a 38. Kadlec, 33. Vlk – 49. Krejčí.

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: „V posledním utkání před domácími fanoušky jsme se chtěli rozloučit vítězně, a to se nám také podařilo. O vítězství jsme rozhodli již v prvním poločase dvěma brankami Kadlece, když jednu dal z pokutového kopu. Třetí branku připojil po přihrávce Šrámka Vlk. Ve druhé půli Strakonice snížily Krejčím na 3:1, ale vzápětí v 58. minutě po tvrdém zákroku na Vařila tentýž hráč obdržel červenou kartu. Zbytek zápasu se odehrál v naší režii, hosté organizovaně bránili a podnikali rychlé protiútoky, další branka však už do konce utkání nepadla. Strakonice se předvedly jako ambiciózní tým, který po doplnění bude chtít jistě v příštím ročníku soutěže usilovat v krajském přeboru o ty nejvyšší příčky.“

SK Rudolfov – Jiskra Třeboň 2:0 (0:0)

Branky: 60. Štolba, 86. Prokeš.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: „Z vítězství proti čerstvému vítězi krajského poháru mám velkou radost, protože jsme ukázali, že umíme zabojovat. Nebyli jsme lepším týmem, ale dobře jsme bránili, podržel nás brankář Keřka a z rychlých protiútoků jsme rozhodli. Navíc svůj premiérový gól dal jeden z našich nejmladších hráčů Ondra Štolba, takže tentokrát jsme maximálně spokojeni.“

Olympie Týn nad Vltavou – Spartak Trhové Sviny 2:3 (1:0)

Branky: 7. Dobal, 84. Štos – 17. Tůma, 57. Horelica, 90. Macák

Roman Hřib, trenér Týna: „V podstatě hotový zápas, kdy jsme vedli 1:0, měli jsme možnosti, třikrát šli sami na bránu třikrát, ale nic. Sviny srovnaly, nám se podařilo opět odskočit na 2:1, pak v 87. minutě zaúřadoval pan rozhodčí Krčín, který si vymyslel trestňáček za vápnem a zeď postavil do vzdálenosti třinácti metrů. A bylo srovnáno… Ke konci přišla standardní situace, kterou jsme nedokázali jednoduše vyřešit a prohráli jsme. Když nedáš ze šesti šancí další góly, nemusíš vyhrát. Rozhodování při samostatných nájezdech bylo špatné, řešení nejzkušenějších hráčů v malém boxu také. Ke všemu dostal po zápase Štos červenou kartu, protože si dovolil říct panu Krčínovi pravdu, že nás říznul. Našimi nejlepšími hráči byli Dobal a Hudeček.“

Martin Písko, trenér Trhových Svinů: „Oba týmy musely řešit absence některých hráčů, což mělo vliv na úroveň zápasu. V prvním poločase byli domácí aktivnější a také šli zaslouženě do vedení. Ve druhé jsme převzali iniciativu my. V závěru se nám podařilo vyrovnat z trestného kopu. Domácí se zlobili na rozhodčího, ale podle mého názoru si to obhájí. V 93. minutě rozhodl o našem vítězství Macák.“

SK Jankov – AL-KO Semice 1:2 (0:1)

Branky: 89. Bohoněk – 19. Keclík, 43. Valach.

Martin Kročák, trenér Jankova: „Na poslední domácí zápas v této sezóně na naše hřiště zavítalo mužstvo Semic. Chtěli jsme se v domácím prostředí rozloučit bodovým ziskem a zakončit tak naše působení v krajském přeboru. Úroveň utkání odpovídala postavení týmů v tabulce a bylo vidět, že se potkala mužstva, která jsou po celou sezónu ohrožena sestupem ze soutěže. Od začátku bylo na obou stranách mnoho nepřesností a chyběla kvalita ve finální fázi i v zakončení. Úvodní gól jsme naší chybou hostím darovali, když jsme se dostali pod tlak při rozehrávce a bylo z toho vedení Semic 0:1. Do konce prvního poločasu se skóre již nezměnilo. Bohužel nám během prvních pětačtyřiceti minut chyběla větší odvaha na útočné polovině a nebyli jsme schopni si vytvořit žádnou vyloženou šanci, abychom zápas vyrovnali. Do druhého poločasu nastoupil do útoku Kočer, který měl zvýšit tlak na hostující obranu, což se mu dařilo a po dohrání stopera s brankářem se od něho míč odrazil a skončil těsně vedle pravé tyče hostující branky. Bohužel místo našeho vyrovnání přišla druhá branka Semických, kdy se po nenápadné akci prosadil Valach. Za stavu 0:2 jsme hru otevřeli a ke konci zápasu jsme si vytvořili několik zajímavých příležitostí. Konečný výsledek korigoval krásnou střelou domácí Bohoněk, který ji otřel o tyčku a nedal brankáři šanci. Upravil tak konečný účet utkání na 1:2.“