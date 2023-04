Fotbalisté Týna nad Vltavou přivezli v krajském přeboru z Oseku bod za bezbrankovou remízu.

Fotbalový krajský přebor: Osek - Týn nad Vltavou 0:0 | Foto: Deník/ Jan Škrle

"Utkání proti silnému soupeři nebylo vůbec jednoduché. Věděli jsme, že se domácím daří, protože vyhráli všechny jarní zápasy, a my jsme chtěli napravit domácí blamáž s Prachaticemi. Myslím si, že první poločas jsme odehráli výborně, hráli jsme organizovaně a domácím jsme nedali žádný prostor. My jsme si šance vytvořili, ale ani z malého vápna jsme nebyli schopni vstřelit branku. Koncovka nás trápí delší dobu, sice se tomu věnujeme, ale v zápase to nedokážeme prodat. Ve druhém poločase to bylo spíše defenzivní z obou stran a s minimem šancí, a přesto se domácí do jedné příležitosti v závěru zápasu dostali. Ale neproměnili, proto zápas skončil remízou. Bod z Oseku beru. Mrzí mě zranění Lukáše Mravce. Chtěl bych po dlouhé době pochválit trojici rozhodčích," zhodnotil zápas trenér týnské Olympie Václav Mareš

Nejlepšími hráči hostí byli Josef Brom a Jakub Hudeček.