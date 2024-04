Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Největší pozornost poutal duel dvou prvních dvou celků tabulky, ve kterém Hluboká v derby porazila Olešník 2:0 a na čele tabulky má už devítibodový náskok. V důležitém duelu z pohledu boje o záchranu Dražice doma přetlačily Jankov.

Strakonický Junior v minulém kole porazil v derby 3:1 Osek (na snímku), tentokrát padl v Třeboni 0:3. | Foto: Jan Škrle

SK Rudolfov - Spartak Trhové Sviny 2:3 (2:1)

Branky: 15. Peiger, 33. Pouzar (pen.) – 21. Novotný, 81. Kodras, 90. Hruška, ŽK: 1:0 (Pouzar). Rozhodčí: Smola – Kaštánek, Nedvěd. Diváci: 100.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Utkání dvou rozdílných poločasů. I když jsme si vstřelili kuriózní vlastní branku, poločas jsme vyhráli 2:1. Druhá půle ale patřila jednoznačně hostím. Dokázali vstřelit dvě branky po naší nezodpovědnosti a zvítězili 3:2."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V páteční předehrávce se v prvním poločase hrál vyrovnaný souboj. Domácí mužstvo své tři šance přetavilo ve dva góly. Třetí poločasový gól vsítil kuriózně také domácí hráč do vlastní branky. Nám v poslední třetině hřiště chyběl potřebný klid, přesnost a také odvaha v řešení finální fáze. Do druhého poločasu jsme provedli změnu v rozestavení a byli jsme lepším mužstvem. Povedlo se nám v 81. minutě vyrovnat a v poslední minutě zápasu otočit výsledek v náš prospěch v poměru 3:2. Jak říká přísloví, zajíci se počítají až po honu."

TJ Hluboká nad Vltavou - FK Olešník 2:0 (1:0)

Branky: 45. Rubick (pen.), 73. Hrachovec, ŽK: 3:1 (Kössl, Píša, Tauber – Heller, ČK: 0:1 (87. Beko). Rozhodčí: Kollmann – Boček, Kříž. Diváci: 250.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání jsme zvládli po taktické stránce velice dobře. Hrál se opatrný, přesto celkem slušný fotbal, ve kterém soupeř přece jen několikrát zaváhal, my jsme jeho chyb využili a zaslouženě vyhráli. Naše góly vstřelil Rubick z penalty po faulu na Pecku a Hrachovec nádhernou střelou z pětadvaceti metrů. Ke konci utkání soupeř malinko přitvrdil a tak po červené kartě dohrával v deseti lidech. S výkonem a především se třemi body jsme velice spokojeni."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Zápas na Hluboké jsme neodehráli vůbec špatně. Bohužel jsme domácím darovali v pětačtyřicáté minutě penaltu po naší chybě. Druhý poločas si domácí zkušeně pohlídali, i když jsme se prostřídáním snažili s výsledkem něco udělat. Musíme pracovat dál a zabrat výsledkově už v sobotu, kdy nás čeká nepříjemný Protivín."

FK Protivín - Malše Roudné 3:1 (2:0)

Branky: 10. Petr, 29. Stropnický, 90. Zeman – 56. Kadlec. ŽK: 6:4 (Váverka, J. Vorel, Nedvěd, Petr, Říha, Sháněl – Vogl, Kadlec, Zachař, Navrátil). Diváci: 150. Rozhodčí: Brych – Němec, Smola.

Protivín: Váverka - Polanský, J. Vorel, Zach, Nedvěd - Zeman, Daniel Bečvář, Abatawa Leroy, Petr (25. Stropnický, 52.Sháněl), Hrachovec (75. Hornát) - Říha.

Miroslav Říha, trenér Protivína: „V prvním poločase jsme ukázali fotbalovou kvalitu a ve druhém zodpovědný, týmový výkon, za který jsme si zasloužili vítězství. Zápas se rozhodl v první půli, kdy si oba týmy vytvořily minimálně čtyři gólové příležitosti. Tentokrát se nám povedlo být efektivnější a do kabin jsme šli s dvoubrankovým náskokem. Do vedení jsme se dostali v 10. minutě po gólu Adama Petra, druhý vstřelil při své premiéře a dvou minutách na hřišti David Stropnický. Po změně stran a dvojím nuceném střídání jsme se soustředili hlavně na zodpovědnou defenzivu. V 56. minutě se hostům přesto podařilo snížit po individuální akci Kadlecem, ale kromě pár nebezpečných standardních situací jsme již soupeře k ničemu nepustili. V nastavení se výborně hrajícímu Tomášovi Zemanovi podařilo stanovit konečný výsledek.“

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Za slunečného počasí na nás domácí zvolili taktiku, která jim v konečném součtu přinesla tři body. Jiż od úvodu utkání byli důraznější v osobních soubojích a z dobře organizované obrany, kde kralovali Zach s kapitánem Vorlem, přecházeli do rychlých brejků, které proměnili Petr a Stropnickÿ v dvoubrankové vedení. My jsme dopaltili na neproměňování šanci, kdy v úvodu utkání za stavu 0:0 Vlk po nezištné přihrávce od Kadlece sám před brankářem nedal gól, a taktéž Vávra nikým neatakován z deseti metrů netrefil branku. Druhý poločas jsme začali náporem a snažili se zápas otočit, ale výsledkem byla pouze branka Kadlece v 56. minutě. Celý druhý poločas obrana domácích odolávala našemu náporu a naopak v nastaveném čase z brejku vstřelil Zeman třetí branku. Vítězství si domácí pro svoji bojovnost a větší vůli po vítězství zcela zasloužili."

TJ Dražice - SK Jankov 1:0 (1:0)

Branka: 9. Běhoun. ŽK: 4:4 (Sváček, J. Štecher, M. Stuchlík, Horka – Jirkovský, Kočí, Votava, Borovka), ČK: 0:1 (76. Kočí). Rozhodčí: Nedvěd – Novotný, Kollárik. Diváci: 120.

Ladislav Táborský, trenér Jankova: "Po naší chybě se domácí dostali do vedení a pak se hrál z obou stran nepříliš pohledný fotbal. V závěru jsme dostali červenou kartu, i v deseti jsme to zkoušeli otevřít, čímž se soupeř dostal do šancí, ale skóre už se nezměnilo. Nebyl to zrovna hezký zápas, Dražicím gratuluji ke třem bodům."

FC ZVVZ Milevsko - FK Olympie Týna nad Vltavou 2:0 (1:0)

Branky: 26. Hušek, 84. J. Hadáček. ŽK: 1:2 (Petřík – Maxa, Dobal). Rozhodčí: M. Vican – R. Šťastný, Frček. Diváci: 150.

Milevsko: Michal Hejl – Pich, Volf, Vakoč, Přibyl – Süsmelich (61. Marvan), Bártík (51. Kálal) – Souček, Hušek (88. Zvonař), Kortan (75. Martin Hejl) – Petřík (63. J. Hadáček).

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „Zápas nebyl z naší strany moc pro oko diváka, ale oproti těm předchozím jsme se zaměřili na hru v bloku od půlky hřiště, abychom neinkasovali laciné branky jako v minulých duelech. Věděli jsme o síle v rychlém přechodu do útoku a dlouhých míčích za obranu. Proto jsme soupeři nechali prostor pro kombinaci na jeho polovině a nutili jsme jej hrát do našeho bloku. Až na jednu šanci, kdy nás podržel brankář Hejl, jsme pracovali v obraně dobře. Bohužel nám vázl přechod, často jsme kazili druhou, třetí nahrávku, a tím jsme se připravovali o šance. Chtěli jsme zápas zvládnout hlavně za tři body, proto to z naší strany bylo spíš o poctivosti při hře dozadu a bojovnosti.“

Roman Hřib, trenér Týna: "Zápas na absolutně nepřipraveném hřišti se nám výsledkově nepovedl a prohráli jsme 0:2. Herně nás domácí nechali hrát a nevyvíjeli žádnou aktivitu. V první půli jsme měli jednu výraznou šanci po centru Meidla z levé strany, kde se dostal do zakončení Dobal, ale gólmana neprostřelil. Pak měl Dobal ještě tresňáček z vápna, trefil blokujícího hráče mimo zeď. Ve druhé půli jsme měli velkou šanci Štosem, gólman těsně vytáhl a dobíhající Maxa trefil břevno. Hlavně nám chyběla přesnost v předfinální fázi, tam jsme měli nejvíce ztrát. Naším nejlepším hráčem byl Vláďa Dobal."

TJ Osek - FC AL-KO Semice 1:1 (1:0)

Branky: 20. Jak. Říský – 83. Zborník, ŽK: 1:1 (Jak. Říský – Zborník). Rozhodčí: Leiš – Jarolím, Valeš. Diváci: 140.

Osek: Pokorný - Balogh, Carda, Němeček, Matěj Čapek - Brabec, Hoch, J. Říský, Hosnedl (86. Černý) - Zhyhora, D. Říský.

Semice: Dvořáček – Listopad, Holub, Hrdlička – Micka (46. Sádlo), J. Keclík, Zborník, Šourek (65. Buchtele) – Hrala (67. M. Valach), Blažek (46. Veleman), J. Keclík.

Karel Hoch, manažer Oseka: "Hrál se důležitý zápas o šest bodů. Tomu i odpovídal začátek, který byl plný nervozity a nepřesností z obou stran. Nikdo nechtěl udělat chybu, která by rozhodla utkání. Nám se po několika neproměněných šancích povedlo vstřelit gól Jakubem Říským po dorážce. Měli jsme i další možnosti. V prvním poločase jsme soupeře k ničemu nepustili, neměl jedinou střelu na branku. Bohužel se ve druhém poločase obraz hry zcela obrátil. Hosté byli aktivní, my naopak zalezli a čekali v bloku. Bohužel, deset minut před koncem nás soupeř potrestal vyrovnávacím gólem za naši pasivní hru. V závěru se to mohlo překlopit na tu či onu stranu, oba týmy měly šance, ale gólově se již nic nestalo. Závěr byl hodně nervozní."

Marcel Nousek, trenér Semic: „Nám úplně nevyšel první poločas. Naše hra nebyla dobrá a dlouho jsme se nemohli dostat do patřičného rytmu. Místo abychom kombinovali po zemi, přizpůsobili jsme se soupeři, který nakopával dlouhé balony. Po dvaceti minutách jsme navíc po standardce inkasovali. Ve druhé půli jsme však Osek zatlačili a přišly i naše šance, domácí hrozili jen z brejků po zmiňovaných nákopech. V 82. minutě jsme naštěstí aspoň vyrovnali, ale víc už jsme nestihli. Bod zvenku však bereme.“

Jiskra Třeboň - Junior Strakonice 3:0 (1:0)

Branky: 45.+2. Matoušek, 64. Kubata, 76. Průcha. ŽK: 1:2 (Průcha – Míčka, Smola). Rozhodčí: Barva – Pravda, Tauber. Diváci: 100.

Třeboň: Kopecký - Zavadil, Pánek, Andres, Vrána (80. Vranovský) – Kubata, Bicenc ml., Hromádka, Matoušek (70. Divoký), Radosta - Průcha (81. Meškan).

Strakonice: Winter – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Máška, Janoch, Zahrádka (22. Pomeje), Prajzler – Míčka (83. Vondrák) – Krejčí (90. Linhart).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Na utkání jsme byli dobře připravený. Od začátku jsme diktovali tempo, ale nedařilo se nám do dobře organizované obrany dostávat tak, jak bychom si představovali. Pomohli jsme si až dobře kopnutou standardkou v nastavení prvního poločasu, kdy míč do sítě dotlačil kapitán Matoušek. Po změně stran pojistil náskok v 64. minutě druhou trefou Kubata a o deset minut později pečetil naše vítězství Průcha. Strakonice hrály dobře, ale udělaly chyby, které jsme potrestali. Chválím celý tým. Obrana udržela třetí nulu. Musím vyzdvihnout výkon rozhodčích, kteří si na hřišti nastolili pořádek a respekt hned v úvodu a zápas se nesl v duchu fair play.“

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Odjížděli jsme hodně oslabeni. Nebyl Bílý, který je pro nás klíčovým hráčem do ofenzivy. Dopředu chyběl i Váchal. Dostali příležitost kluci z lavičky a ve 22. minutě se navíc zranil kapitán Zahrádka. Byl to tak pro nás velice složitý zápas. Ale v Třeboni jsme nezanechali špatný dojem. První půli jsme hráli dobře v bloku, bránili a Třeboň se prakticky nedostala do žádné šance. Spoléhali jsme na standardky a brejky. V nastavení první půle jsme však po standardce inkasovali, což nás trochu nalomilo. Do druhé půle jsme vstoupili celkem dobře, chtěli to zkusit otevřít, ale přišly fatální chyby v obraně. Dva góly ve druhé půli jsme domácím prakticky darovali. Kdyby nás vykombinovali, tak mě to nemrzí, ale domácím jsme to dali jak na zlatém podnosu. Výsledek vypadá jednoznačně, ale naše hra i přes oslabení sestavy nebyla špatná."

FK Sokol Třebětice - SK Mirovice 3:3 (1:2)

Branky: 45.+1. P. Švarc, 56. Habr, 88. F. Nehyba – 3. vlastní (V. Novák), 7. Kocourek, 71. Císař. ŽK: 2:4 (Gall, M. Kelbler – R. Převrátil 2, Viták, J. Převrátil), ČK: 0:1 (90. R. Převrátil). Rozhodčí: Pečenka – Krčín, Mrosko. Diváci: 250.

Třebětice: V. Zejda – V. Novák (29. Gall), Trávníček, Černoch, P. Švarc - V. Švarc, Habr, F. Nehyba, R. Nehyba, Solař - M. Kelbler.

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Do zápasu jsme vstoupili hodně špatně. Ač jsme hráče upozorňovali na soupeřovy nebezpečné rohové kopy, tak právě po dvou těchto situacích jsme už v 7. minutě prohrávali o dva góly. Mirovice tak měly excelentní začátek. Nám se podařilo snížit až těsně před přestávkou. Druhý poločas začal naším náporem a přišly šance, které jsme, bohužel, neproměnili. Až v 60. minutě nádhernou střelou vyrovnal Habr. Měli jsme tlak, hosté však vyráželi k nebezpečným brejkům a po jednou z nich jsme dostali třetí gól. Kluci to však nevzdali a zaslouženě vyrovnali. Byl to hodně zajímavý zápas, který se musel líbit.“