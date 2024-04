Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Vedoucí Hluboká vyhrála v Semicích jednoznačně 6:0, překvapením kola je výhra Týna doma nad Třeboní 5:2.

Fotbalový KP: Semice - Hluboká. | Video: Jan Škrle

Malše Roudné - SK Rudolfov 7:0 (4:0)

Branky: 10., 37. a 71. Vávra, 8. Míka, 17. Vařil, 68. Kadlec, 81. Vlk. Bez karet. Rozhodčí: Frček – Brych, Ovčáček ml. Diváci: 140.

Ladiaslav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Do zápasu jsme vstoupili aktivně a výsledkem byla již v šesté minutě vstřelená branka, kterou umístěnou ranou k tyči z osmnácti metrů vsítil Zíka. Stálou herní převahu jsme v prvním poločase vyjádřill ještě dvěma brankami Vávry a jednou se trefil z hranice vápna Vařil. Ve druhém poločase jsme přidali ještě tři branky Kadlecem, Vávrou a Vlkem, který ještě dvě minuty před koncem neproměnil pokutový kop nařízený za jeho sražení. Pochopitelně jsme s výsledkem, ale i s předvedenou hrou byli spokojeni."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Bohužel pro nás byl od začátku znát aktuální rozdíl v herní pohodě i kvalitě. Tento zápas je za námi a my se musíme soustředit na ty další."

FK Protivín - FC ZVVZ Milevsko 2:2 (1:2)

Branky: 38. vlastní (Kortan), 67. Říha – 17. Souček, 43. Bártík. ŽK: 1:2 (Zeman – Süsmelich, Volf). Rozhodčí: Krčín – Leiš, Smola. Diváci: 170.

Protivín: Váverka - Zach, J. Vorel, Abatawa Leroy, Nedvěd (75. J. Pícha) - Zeman, Daniel Bečvář (30. Petr), David Bečvář, Stropnický (81. Štěpka) - Říha, Hrachovec.

Milevsko: Neužil – Pich, Volf, Marvan (74. Süsmelich), Kotrba – Hušek, Bártík – Přibyl, Souček, Kortan – J. Hadáček (67. Baštýř).

Miroslav Říha, trenér Protivína: „První poločas se nám nechtělo moc běhat a hosté z Milevska byli jasně lepší. Hlavně díky Váverkovi v brance jsme šli do kabin pouze s jednogólovou ztrátou. Druhá půle již byla vyrovnanější, hosté opět mohli navýšit vedení, to se jim nepovedlo a nám se naopak podařilo vyrovnat. V poslední čtvrthodince jsme mohli strhnou vedení na naší stranu po několika nebezpečných situacích, ale to by bylo vůči soupeři příliš kruté. Víc než bod jsme si tentokrát nezasloužili.“

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „První poločas jsme jasně měli pod kontrolou, ale opět se opakuje to, co ve většině zápasu, na jeden gól potřebujeme několik šancí a inkasujeme ze všeho. Myslím, že jsme byli lepším týmem, dobře jsme kombinovali, měli dobrý pohyb a dařilo se nám dostávat do šancí. Místo toho, abychom přidali druhý, třetí gól, tak jsme si z prvního náznaku Protivína nechali vyrovnat. Přesto jsme se z toho ještě vzchopili a do poločasu se stačili vrátit do vedení. Gólem na 2:2 jsme ale Protivín posadili na koně a hra se víc vyrovnala. Pro nás se opakuje pořád stejný scénář. Šance neproměňujeme a sami inkasujeme. Už ani nevím, kolikátý zápas po sobě je to stejné. Nakonec je z toho tedy remíza, která rozhodně mrzí víc nás.“

FC AL-KO Semice - TJ Hluboká nad Vltavou 0:6 (0:4)

Branky: 20. a 71. Kössl, 25. a 89. Tauber, 28. a 33. M. Škoda. Bez karet: Rozhodčí: Boček – Šťastný, Petričák. Diváci: 60.

Semice: Dvořáček - P. Valach, Sádlo, Listopad, Hrdlička – Micka (46. Šindelář), J. Keclík, Blažek, Buchtele – Hrala (78. M. Valach), P. Keclík.

Marcel Nousek, trenér Semic: „Hluboká ukázala, že po je právu v tabulce první. Hosté byli jednoznačně lepší a my se prakticky k ničemu nedostali, takže soupeři můžeme jen pogratulovat. Tohle jsou zápasy, v nichž moc šancí uspět nemáme, my se musíme soustředit na úplně jiné souboje.“

Karel Vácha, manažer Hluboké: "V utkání se Semicemi jsme zvládli bez větších potíží roli favorita a jednoznačně jsme zvítězili 6:0, když po dvou brankách dávali Tauber, Kössl a Škoda."

Olympie Týn nad Vltavou - Jiskra Třeboň 5:2 (2:0)

Branky: 44., 65. a 75. Dobal, 24. Štos, 60. Vaníček – 49. Průcha, 87. Matoušek (pen.). ŽK: 0:3 (Průcha 2, Hromádka). ČK: 0:1 (52. Průcha). Rozhodčí: Pravda – Kaštánek, Němec. Diváci: 250.

Roman Hřib, trenér Týna: "S Třeboní jsme očekávali náročný a těžký zápas, ale i hezký fotbal. Vstoupili jsme do něj dobře, hráli jsme vlastně fotbal stejně jako s každým soupeřem, měli šance a tentorkát i větší efektivitu, když jsme po prvním poločase vedli 2:0. Na začátku druhé půle jsme měli také dvě zakončení, ale bez zvýšení. Naopak pak měla Třeboň pasáž, kdy nás dostala pod tlak a snížila na 2:1. Tlak pokračoval a zlom zápasu nastal po centru do našeho vápna a souboje Průchy s Bromem, kdy to sudí nechal hrát, Průcha to viděl jinak a dostal za protesty druhou žlutou. Pak v přečíslení jsme postupně navyšovali a zápas dovedli do vítězství. Nejlepšími hráči byli Procházka, Vaníček, Štos a vlastně všichni…"

Spartak Trhové Sviny - FK Sokol Třebětice 3:3 (2:2)

Branky: 3. a 53. Gažák, 11. Macák – 30. Tříletý, 41. P. Švarc, 77. Trávníček. ŽK: 1:8 (Macák – Cech 2, Habr, R. Nehyba, Novák, Trávníček, F. Nehyba, D. Kelbler). ČK: 0:1 (87. Cech). Rozhodčí: Nedvěd – Vican, Novotný. Diváci: 170.

Třebětice: Pokorný - Novák, Trávníček, F. Nehyba, Tříletý (86. Vrba) – Habr – Solař (76. P. Bastl), R. Nehyba, Havlík, P. Švarc – D. Kelbler (83. Cech).

Martin Písko, trenér Trhových Svinů: "Začátek zápasu nám vyšel podle představ. Hned ve třetí minutě jsme vedli 1:0 po standardní situaci gólem Gažáka. V jedenácté minutě po krásné akci Gažáka a Brůhy zakončoval Macák a bylo to 2:0. Ale to bychom nebyli my, abychom neposadili soupeře na koně, když po hrubé chybě v naší obraně soupeř snížil na 2:1. Třebětice pak hrozily standardními situacemi a do poločasu stačily ještě vyrovnat. Druhý poločas jsme začali stejně jako první a hned v 53. minutě jsme se Gažákem dostali zase do vedení. Hosté pak měli sérii standardních situací a z jedné z nich stačili vyrovnat, takže se zrodila spravedlivá remíza."

Petr Kelbler, asistent trenéra Třebětic: „Do Trhových Svinů jsme zajížděli pod vedením nového hlavního trenéra Zdeňka Koutného s cílem bodovat. Vstup do zápasu nám však hrubě nevyšel a v 15. minutě jsme po standardce a jedné brejkové situaci prohrávali 0:2. Kluci to ovšem nezabalili, po zbytek prvního poločasu jsme byli aktivnějším týmem a dvěma slepenými góly jsme vyrovnali. V úvodu druhé půle jsme bohužel inkasovali po chybě v rozehrávce potřetí a museli jsme opět dotahovat. S postupujícím časem jsme se tlačili čím dál víc do útoku a odměnou byla vyrovnávací trefa po rohovém kopu. V divokém závěru jsme mohli strhnout vítězství na naší stranu, ale po závěrečném hvizdu jsme s bodem spokojeni. Chtěl bych hráče pochválit za to, že prokázali morální sílu a dokázali dvakrát vyrovnat. Děkujeme i našim skvělým fanouškům, kterých s námi opěr vyrazilo hodně a vytvořili nám téměř domácí prostředí.“

FK Olešník - TJ Dražice 1:0 (0:0)

Branky: 88. Martinec. ŽK: 3:3 (Szó, Řepa, Heller – Stuchlík, Vačlena, Hořejší). Rozhodčí: Kříž ml. – Kollmann, Votava. Diváci: 120.

Dražice: Počinek - Sváček, Hornát, Bareš - Studenovský, Vačlena (74. Hořejší), J. Štecher, Turek, J. Stuchlík - M. Stuchlík, Běhoun (58. Horka).

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Máme tři body, ale… S respektem k soupeři máme nějaký "syndrom Dražice", poněvadž oba zápasy s tímto soupeřem byly od nás strašidelné. Bez pohybu, bez nasazení, s minimem šancí a zakončení. Tímto způsobem se prezentovat nechceme a je třeba to odčinit hned v dalších utkáních. Věřím mančaftu, že tomu tak bude."

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: "Průběh utkání byl samozřejmě poměrně jendostranný a hrálo se většinou na naší polovině. Soupeř ale své šance buď zahodil, anebo ho vychytal brankář Počinek. Při tom všem jsme nakonec mohli dát vítězný gól my, kdy jsme v 80. minutě Matyášem Stuchlíkem trefili jen tyč. V 88. minutě jsme namísto toho dostali gól hlavou z naprosto běžné akce, která se ani nedá počítat mezi vyložené šance, a jeli domů smutní. Je to obrovská škoda; v Olešníku jsme samozřejmě zázraky nečekali, obzvlášť když nám vedle dlouhodobě vyřazeného Fuleie chyběli další tři hráči základu Veselý, Dan Štecher a Mareš, ale nakonec jsme měli hodně blízko k bodovému zisku."

SK Jankov - TJ Osek 0:3 (0:3)

Branky: 28. a 45+4. Hoch, 37. J. Říský. ŽK: 3:1 (Jirkovský, Bohoněk, Lovička – Carda). ČK: 1:0 (92. Bürger). Rozhodčí: Šťastný – Barva, Kollmann. Diváci: 188.

Osek: Pokorný – Balogh, Carda, Němeček, Kuneš - Brabec (53. Zhyhora), Hoch (87. Florian), Martin Čapek (71. Vachulka), Matěj Čapek – D. Říský (90. Benedikt), J. Říský.

Martin Kročák, trenér Jankova: "Začátek zápasu se nám povedl a vytvořili jsme si několik zajímavých příležitostí, když po jedné z nich nich hostující hráč vykopával míč z brankové čáry. Po slušných osmadvaceti minutách přišla obrovská chyba Honnera, který se snažil udělat kličku v pokutovém území. Tu ale přečetl hostující Hoch a z pozice ležícího hráče překonal Skálu. Opět jsme po slibném začátku museli dotahovat jednobrankové manko, které navýšili hosté po naší další chybě, kdy jsme po faulu na polovině hřiště nezachytili náběh hostujícího Řiského, jenž ze strany přeloboval Skálu a z nadějně rozehraného zápasu byl stav 0:2. Do konce poločasu přidal Hoch třetí branku a do kabin se šlo za stavu 0:3. Po přestávce došlo k nedorozumění hostujícího obránce s brankářem, kdy balón z jeho hlavy skončil na tyči. Po následném rohovém kopu z prostory penalty trestuhodně Honner přestřelil branku. Po další šanci, kdy šel Tejko sám na brankáře Pokorného a opět selhal, se po zbytek zápasu již skóre nezměnilo a hosté díky našim takřka vlastním gólům zvítězili 0:3."

Karel Hoch, manažer Oseka: "Výsledek byl lepší než hra, která byla jistě ovlivněna důležitostí zápasu. Z naší strany to bylo hodně nervozní, s mnoha nepřesnostmi v rozehrávce. Domácí se dostali na začátku do několika střeleckých příležitostí, kdy mohli poprvé na jaře skórovat, ale to se jim nepodařilo. My jsme využili naše takové pološance a dali tři góly. Paradoxně jsme naopak ty velké nezužitkovali. Od přibližně dvacáté minuty jsme domácí už do ničeho nepustili. První poločas jsme měli pod kontrolou. Ve druhém poločase domácí začali aktivněji, dostali se do nadějných situací, ale gól nedali. Měli jedinou velkou šanci, ale z deseti metrů přestřelili poloprázdnou branku. My měli další šance a na konci mohli přidat další góly, ale bohužel naši střelci neměli přesnou mušku. Celkově si myslím, že to bylo zasloužené vítězství, které mělo být mnohem vyšší. Ale historie se na to už ptát nebude. Důležité jsou tři body.“

Junior Strakonice - SK Mirovice 2:2 (2:0)

Branky: 40. (PK) Krejčí, 45. Váchal – 51. Císař, 63. (PK) Převrátil. ŽK: 5:5 (Váchal, Bílý, Kubeš, Smola, Lízal – Viták 2, Císař, Převrátil, Král). ČK: 0:1 (71. Viták). Rozhodčí: Hrušková – Pravda, Smola. Diváci: 182.

Strakonice: Lízal – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Pomej, Zahrádka – Máška (72. Zvonek), Váchal, Bílý – Krejčí.

Mirovice: Vlas, M. Viták, Kocourek, Mařík, J. Viták - Dolejš, Husar, R. Převrátil, Císař, J. Převrátil (70. Král) – M. Štochl.

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "První poločas byl z naší strany takticky velmi dobrý. Věděli jsme, že mají na stranách pomalejší hráče, tak jsme to chtěli hrát přes Bílého. Po dvou takových akcích jsme skórovali. Nejprve přišla penalta, kterou proměnil Krejčí, a těsně před poločasem jsme dali druhý gól, kdy Bílý poslal míč Krejčímu, který přihrál Váchalovi a ten zvýšil na 2:0. Všechno nám šlo, Lízal nás podržel jednou při těžké hlavičce a to byla asi jediná šance hostů v prvním poločasu. Do druhé půle jsme vstoupili s cílem přidat třetí gól a co nejdéle udržet čisté konto. Bohužel jsme sami dostali Mirovice do hry fatální chybou našeho brankáře, který si nevšiml hráče za sebou, položil míč na zem a hosté snížili na 2:1 do prázdné brány. To je trochu nakoplo a my se začali bát o výsledek. Pak přišla penalta po naší ztrátě u rohového praporku, kdy jsme přišli o míč a po protiútoku jsme faulovali. Soupeř srovnal. Pak jsme začali hrát znovu aktivně. Po červené kartě pro Mirovice jsme hráli na jednu bránu. Krejčí měl dvě velké šance, kdy jsme mohli zápas zvrátit, ale nepovedlo se."

Michal Čadek, trenér Mirovic: „Chtěli jsme bod, máme ho, mohli jsme mít všechny, anebo taky žádný. Šance se rodily na obou stranách, diváka musel fotbal bavit. Za nás jsem rád, že jsme se vrátili po dvou domácích gólech do zápasu, cením si toho. Nakonec i v deseti jsme byli nebezpeční. Pro nás je na takovém hřišti radost hrát a my ukázali, že fotbal umíme i na velkém hřišti.“