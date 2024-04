Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval o víkendu dalším kolem. Mužstva z popředí tabulky přesvědčivě vítězila, Olešník doma dokonce rozsřílel Protivín vysoko 7:0.

Strakoničtí fotbalisté slaví výhru nad Třeběticemi. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Junior Strakonice – Sokol Třebětice 2:1 (1:0)

Branky: 35. Míčka, 62. Krejčí – 88. R. Nehyba. ŽK: 4:5 (Krejčí 2, Lízal, Míčka – F. Nehyba 2, M. Kelbler, Cech, R. Nehyba). ČK: 1:1 (75. Krejčí – 87. F. Nehyba). Rozhodčí: Votava – Pečenka, Novotný. Diváci: 150.

Strakonice: Lízal – Kubeš, Fajtl, Legdan, Smola – Bílý (83. Máška), Pomej, Janoch, Míčka (90. Mrkvička), Prajzler (88. Váchal) – Krejčí.

Třebětice: Pokorný (46. V. Zejda) - Gall, Trávníček, R. Nehyba, Tříletý (74. V. Novák) - Habr - V. Švarc, M. Kelbler, F. Nehyba, Solař – Čech.

Přemysl Šroub, trenér Strakonic: "Věděli jsme, že přijede velmi dobrý tým. Sice třikrát prohrál a jednou remizoval, ale měl vesměs soupeře ze špice tabulky. Kluky jsem upozorňoval, že je soupeř hodně fotbalový, takticky vyzrálý se zkušenými hráči. Na to jsme se připravovali. Chtěli jsme hrát odzadu na brejky, které nám vycházely. Poločas jsme měli vyhrát o dvě či tři branky a mohlo to vypadat jinak. Do druhé půle jsem počítal, že to soupeř vysune. Začal hrát na dva útočníky. Sice jsme tam mohli dát ještě brankovou pojistku, ale nedali. Pak přišlo vyloučení a dvacet minut jsme museli strávit před našim vápnem. Soupeř nás tam přikoval, ale až na jednu situaci jsme to odbránili dobře. Zápas se dal zvládnout i lépe, ale cením si těch tří bodů proti tak těžkému soupeři."

Marek Černoch, trenér Třebětic: „Ani v dalším utkání na půdě soupeře se nám bodově nedařilo. První poločas nabídl vcelku vyrovnanou partii, kterou na svou stranu gólově překlopily Strakonice. Druhé dějství už se neslo plně v naší režii, domácí však podnikali nebezpečné brejky a po jednom z nich jsme inkasovali. Sice jsme soupeře měli zavřeného na jeho polovině, víc než v závěru snížit se nám však nepodařilo. Minimálně na bod bylo.“

Spartak Trhové Sviny – TJ Osek 2:3 (0:2)

Branky: 53. J. Macák, 66. O. Hruška – 16. J. Říský, 40. D. Říský, 78. M. Carda. ŽK: 3:3 (O. Hruška, Popovič, V. Hruška – Carda, J. Říský, Florián). Rozhodčí: Šťastný – Vican, Jelínek). Diváci: 80.

Osek: Pokorný - Balogh (74. Zelenka), Carda, Martin Čapek, Matěj Čapek – Brabec (86. Florián), Zhyhora, Hoch, Hosnedl (27. Černý) – J. Říský, D. Říský.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "V domácím utkáním jsme chtěli potvrdit tři dovezené venkovní body z předchozího kola. Bohužel se nám to nepovedlo a musím uznat, že právem. První poločas jsme prospali a Osek byl lepší. Vstřelil nám dvě branky. Musím zmínit, že vždy po hrubé chybě našeho posledního hráče v obraně. Ale fotbal je také o chybách, které hosté uměli trestat. Do druhého poločasu došlo ke změně v naší sestavě i rozestavení hráčů. Dokázali jsme se do zápasu vrátit a srovnat skóre. Měli jsme i další velkou příležitost vstřelit třetí branku, ale v koncovce selhal náš útočník. A tak přišel trest. Soupeř v 78 minutě po našem špatně odvraceném odkopu po standardní situaci vrátil rychle centrem míč před branku a z prostoru malého vápna vstřelil hlavou vítěznou branku."

Karel Hoch, manažer Oseka: "V první půli jsme hráli aktivně a byli jednoznačně lepší než domácí. Poměrem šancí to bylo tak 6:1 pro nás. Třikrát jsme šli sami na bránu, jednou ze strany nedali do prázdné. První poločas nám vyšel a nepustili jsme domácí k ničemu. Po přestávce jsme se trochu stáhli dozadu, asi v obavě o výsledek. Jak bývá zvykem, po tradiční chybě jsme inkasovali gól. Přišla nervozita a zanedlouho domácí srovnali po další naší chybě. Nevypadalo to dobře, ale srovnali jsme hru a čtvrt hodiny před koncem trefil po standardce Martin Carda hlavou tři body. Závěr jsme si pohlídali a odvezli si tři zasloužené body. Musím pochválit všechny kluky, odmakali to na sto procent."

SK Mirovice - TJ Hluboká nad Vltavou 0:2 (0:1)

Branky: 27. Píša, 57. Rubick (11). ŽK: 3:4 (Císař, Vondrák, M. Viták – Kössl, Rubick, Píša, Kadlec). Rozhodčí: Boček – Nedvěd, Kollmann. Diváci: 305.

Mirovice: Vlas – J. Viták Kocourek, Mařík, M. Viták – Husar, R. Převrátil, Císař – Dolejš (66. J. Převrátil), Vondrák, Král (46. Mašek).

Michal Čadek, trenér Mirovic: „V utkání s lídrem soutěže od začátku fungovalo naše domácí prostředí, měli jsme nebezpečné standardky, ale nic z toho. Soupeř byl výborný na balonu a když si zaměřil hřiště, po jedné z našich chyb udeřil. Do druhé půle jsme nastoupili s odhodláním něco s výsledkem udělat, ale v době, kdy jsme měli asi největší tlak, jsme vyprodukovali druhou chybu. Jakmile Hluboká odskočila o dva góly, už se hrálo velmi těžko. Nezklamali jsme, to nás těší. Vyhrál fotbalovější tým, který potrestal naše chyby. My jeho ne. Gratulujeme.“

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání jsme měli od začátku pod kontrolu, soupeře jsme nepustili do žádné větší příležitosti a po gólech Píši a Rubicka z penalty jsme zaslouženě zvítězili 2:0."

Malše Roudné - TJ Dražice 5:0 (2:0)

Branky: 28., 44. a 90. + 1 Wohlgemuth, 57. Kadlec (pen.), 76. Vávra. ŽK: 3:2 (Míka, Zíka, Kadlec – Studenovský, Hornát). ČK: 0:1 (90. Hornát). Rozhodčí: Hrušková – Kaštánek, Smola. Diváci: 200.

Dražice: Počinek - Sváček (46. J. Stuchlík), Hornát, Veselý, Bareš - Studenovský, J. Štecher, D. Štecher, M. Stuchlík (74. Páša), Tůma (65. Běhoun) - Mareš.

Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu Dražic: "Myslím si, že výsledek neodpovídá průběhu utkání. Soupeř je samozřejmě hodně silný a dokázal využít každé naší chyby ke vstřelení gólu, dalo by se říct na rozdíl od nás, protože i my jsme pár příležitostí měli. Litovat můžeme druhého inkasovaného gólu do šatny. Domácí určitě nečekali, že proti nim budeme takto houževnatí, což je samozřejmě potěšitelné s oheldem na další zápasy."

Ladislav Bernát, asistent trenéra Roudného: "Hosté se představili jako důrazné a bojovné mužstvo s rychlým přechodem do útoku. Dražice vzdorovaly až do 28. minuty, kdy Wohlgemuth z hranice pokutového území umístěnou střelou k pravé tyči vsítil vedoucí branku. Tentýž hráč ve 44. minutě po kombinaci upravil na poločasový výsledek 2:0. Ve druhém poločase se obrázek hry nezměnil, více jsme kombinovali a dostàvali se do gólovÿch šancí, které jsme také proměnili. V 57. minutě Kadlecem z penalty nařízené za jeho sražení v pokutovém území, čtvrtou branku v 76. minutě vsítil po centru z pravé strany Vávra a na konečných 5:0 upravil svou třetí brankou z přímého kopu z dvaceti metrů střelecky disponovaný Wohlgemuth. Z šancí hostí stojí za zmínku v první půli akce ze třicáté minuty, kdy domácí obránce vykopával míč z brankové čáry, a ve druhé půli samostatný nájezd, který náš brankář pádem pod nohy útočícího hráče zlikvidoval. Naše vítězství bylo zcela zasloužené."

FK Olešník - FK Protivín 7:0 (5:0)

Branky: 5., 17., 68. Martinec, 15. a 44. Lafata, 33. Vrážek, 52. Toth. ŽK: 2:1 (Vojta, Nohava – Zeman). Rozhodčí: Frček – Brych, Votava. Diváci: 160.

Protivín: V. Pícha - Sháněl (46. J. Pícha), J. Vorel, Zach (72. Z. Vorel), Polanský - Zeman, Abatawa Leroy, Hornát (86. Vojta), Moravec, Stropnický (46. Kozák) – Říha.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Na zápas s Protivínem jsme se v týdnu dobře připravovali. Věděli jsme, že uhrál tři výhry v řadě a nečeká nás nic jednoduchého. Zápas jsme odehráli velmi dobře a po prvním poločase bylo hotovo. Po dvou porážkách jsme výhru potřebovali, jsme rádi, že se nám utkání takhle povedlo a zaslouženě jsme vyhráli."

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Od prvních minut bylo zřejmé, kdo bude pánem na hřišti. Nám se zápas nepovedl a výsledek zcela odpovídá dění na hrací ploše. Největší rozdíl byl v pohybu a hlavně v jeho dynamice. Nezbývá nám, než pogratulovat domácím a připravit se na další zápas.“

FK Olympie Týn nad Vltavou - SK Rudolfov 3:1 (2:1)

Branky: 16. a 63. Dobal, 44. Teringl vlastní – 27. Fischer. ŽK: 2:1 (Dobal, Vaníček – Šindelář). Rozhodčí: Krčín – Leiš, Dunovský. Diváci: 180.

Roman Hřib, trenér Týna: "Vstup do zápasu se nám povedl, v prvních dvaceti minutách jsme byli dominantní a hráli hezký kombinační fotbal. Vstřelili jsme jeden gól a měli jsme i další šance, ale náskok jsme nezvýšili. Pak se Rudolfovu povedl brejk, který jsme špatně odbránili, a bylo srovnáno. Dokonce pak měli hosté ještě jednu tutovku, ale naštěstí nedali. My jsme pak byli opařeni a chyběl nám pohyb. Tato fáze se změnila před koncem poločasu, kdy jsme zvýšili aktivitu a povedlo se nám do kabin po kuriózních odrazech v malém vápně navýšit na 2:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili se záměrem být aktivní. Věděli jsme, že soupeř odejde fyzicky, a hráli jsme myslím hezký fotbal. Měli jsme i mnoho dalších šancí, nastřelili jsme čtyři tyčky. Povedlo se nám navýšit skóre a zápas kontrolovat. Mám radost, že do utkání naskočil po dlouhodobém zranění kolene i Tomáš Houska. Nejlepší hráčem byl Lukáš Gutwirth."

Jan Šindelář, místopředseda Rudolfova: "Na výborně připraveném hřišti byl první poločas vyrovnaný. Domácí se po naší chybě ujali vedení, my jsme se štěstím tečovanou střelou vyrovnali. Pak jsme měli dvě tutovky, ale bohužel jsme neproměnili a naopak jsme sami těsně před půli inkasovali na 2:1. Druhý poločas byl z naší strany hodně nekvalitní. Domácíp řidal gól na 3:1 a my jsme naopak nebyli schopni vyplodit vůbec nic. Za druhý poločas si Týn vítězství jednoznačně zaslouží."

SK Jankov - FC ZVVZ Milevsko 0:2 (0:1)

Branky: 25. Hadáček, 90. + 2 Přibyl. ŽK: 1:1 (Bohoněk – Hadáček). Rozhodčí: Kollmann – Vican, Šťastný. Diváci: 100.

Milevsko: Michal Hejl – Pich, Vakoč, Volf, Přibyl – Bártík (86. Süsmelich), Marvan – Souček (83. Martin Hejl), Hušek (76. Kálal), F. Hadáček (63. Kortan) – J. Hadáček (69. Petřík).

Martin Kročák, trenér Jankova: "Milevsko má kvalitní tým a bylo bezpochyby favoritem zápasu. Od začátku také tuto roli potvrzovalo a jen díky Komárkovi v brance byl po poločase stav pouze 0:1. O přestávce jsme si v kabině řekli, že už nemáme co ztratit a musíme zkusit dát gól, abychom si zajistili alespoň bod. Také jsme si vytvořili dvě velmi dobré šance. Lovička ale mířil vedle a brankou neskončuila ani Točíkova hlavička. V samotném závěru jsme po brejku soupeře inkasovali druhý gól. Za výkon ve druhé půli bychom si možná bod zasloužili, ale v prvním poločase Milevsko jasně dominovalo."

Tomáš Smrčina, trenér Milevska: „Oproti předcházejícím zápasům to v Jankově mělo z naší strany slušné parametry. Utkání jsme měli většinu zápasu pod kontrolou a hlavně v první půli jsme hráli dobře kombinačně. Díky lepšímu postavení měli také víc hráčů u míče na zakládání akcí, což bylo i pro náš přechod podstatně lepší. Vytvořili jsme si hodně šancí, ale co dokážeme zahodit, to je někdy neskutečné. Po přestávce jsme si vytvořili další šance, ale s přibývajícím časem a tím, že jsme nepřidali pojistku, se začali dostávat do hry i domácí. Klid nám přinesl až druhý gól.“

FC AL-KO Semice – Jiskra Třeboň 0:2 (0:2)

Branky: 27. Matoušek, 34. Průcha. Rozhodčí: Ondřej – Němec, Tomaň. ŽK: 3:2 (Holub, Šourek, Blažek – Hromádka, Kubata). Diváci: 100.

Semice: Dvořáček – Listopad, Holub, Hrdlička – Micka, J. Keclík, Zborník, Šourek – Hrala, Blažek, P. Keclík.

Třeboň: Kopecký - Tůma, Pánek, Vrána (60. Zavadil), Andres – Kubata, Bicenc ml., Hromádka (78. Candra), Matoušek - Radosta, Průcha (85. Valíček).

Marcel Nousek, trenér Semic: „Začátek jsme měli docela dobrý, vyslali jsme několik střel na branku, ale žádná se, bohužel, neujala. Soupeř začal postupně přebírat iniciativu a byl víc na balonu. Hosté trochu se štěstím vstřelili vedoucí gól a pak ještě druhý. Ve druhé půli jsme se snažili vývoj otočit, myslím, že jsme byli herně o něco lepší, ale kvůli špatné koncovce nám skórovat nepovedlo. Třeboň vyhrála zaslouženě, ale naše kluky za předvedený výkon musím pochválit.“

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Byli jsme rádi, když jsme dostali v pátek informaci, že se utkání odehraje na přírodní trávě. V prvním poločase se hra přelévala ze strany na stranu, postupem času jsme však začali dominovat a kontrolovat hru. Ve 27. minutě jsme vstřelil Matoušek vedoucí gól. V tu chvíli jsme měli dění na hřišti pod kontrolou a ve 34. minutě jsme se radovali z druhé trefy, kterou přidal Průcha. I po změně stran se urodily šance na obou stranách, ale žádná další branka už nepadla. Chválím celý tým.“