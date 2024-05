Dvakrát po sobě obsadili fotbalisté Olešníku v krajském přeboru druhé místo. A mají našlápnuto, aby stříbrnou pozici obhájili i v letošním ročníku. Tři kola před koncem jsou právě na stříbrné pozici, ale s náskokem jediného bodu na třetí Roudné. „Druhé místo chceme udržet,“ přikývne i trenér týmu Roman Chlumecký.

Špílmach Olešníku Robert Szó překonává z penalty gólmana Rudolfova Tomáše Teringla a dává první a zároveň vítězný gól svého týmu. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Naposledy jeho svěřenci doma přehráli bez větších potíží Rudolfov 4:0. „Věděli jsme, že soupeř není v nějaké velké pohodě a bude to hlavně o nás,“ dobře kouč věděl. „Zároveň jsem klukům říkal, že sám se nikdo neporazí a musíme k zápasu přistoupit aktivně. Samozřejmě nám pomohla penalta a rychlý druhý gól,“ připouští.

Poté se spustil silný liják a situace nahrávala spíše přerušení zápasu. „Podle mého to na přerušení bylo,“ usmál se Chlumecký. „Klukům jsem to na hřišti nezáviděl a zaplaťpánbůh, že pak trochu přestalo pršet. Převahu jsme pořád měli, byli jsme hodně na balonu, i když se to terénem trochu zastavovalo. Chtěli jsme hlavně dohrát poločas a počkat, jaké vůbec bude počasí. Něco jsme si k tomu řekli a druhou půli jsme chtěli dohrát tak, že ještě nějaký ten gól přidáme a hlavně žádný nedostaneme, což se nám povedlo. Dali jsme čtyři góly, nula vzadu, takže spokojenost,“ zhodnotil poslední odehrané utkání.

Hrací plocha patří v Olešníku dlouhodobě k nejlepším v kraji a ani vytrvalý silný déšť její kvalitu nijak zvlášť nenarušil. „Naše hřiště má výborný podklad, takže i když celý den prší, tak je vždycky výborně připravené a nedrží se na něm voda. Oproti řadě jiných. Trávník máme výborný, nemůžeme si stěžovat,“ zdůrazní.

Fotbalisté Olešníku jsou na jaře ve velké pohodě a proti Rudolfovu to byla jejich již osmá výhra v řadě. „Chvíli jsme se sehrávali, ale už si to sedlo. Prohráli jsme s Hlubokou a Roudným, ale od té doby vyhráváme. Je to příjemná šňůra,“ přikývne. „Máme to dobře rozehrané a chceme zůstat nahoře. Udržet druhé místo je náš cíl pro závěr sezony. Popereme se o to s Roudným,“ jasně deklaruje.

V Olešníku býval v minulosti problémem užší hráčský kádr. To už je ale pryč. „Loni jsme dohrávali ve dvanácti lidech se mnou a asistentem Tomášem Řehořem na hřišti, což jsme už nechtěli. Přivedli jsme několik mladých kluků a máme devatenáctičlenný kádr. To je určitě výhoda,“ ocení.

V pátek čeká fotbalisty Olešníku velká sláva, když se v rámci charitativního zápas Kopeme za Bertíka střetnou od 17 hodin s týmem Sparta Legends. Výtěžek z akce, kterou pořádá David Lafata s FK Olešník a Nadační fond AC Sparta Praha, poputuje na pomoc postiženému chlapci z Oslova, který je od nešťastné události upoután na lůžko. V dresu hostí by se měli představit vedle Davida Lafaty, Pavel Kadeřábek, Bořek Dočkal, Mario Holek, Nhamoinesu Costu a další hvězdy. „Věřím, že vyjde počasí a přijde hodně lidí. Klobouk dolů před Davidem Lafatou, že to dokázal takhle zorganizovat. Pro nás bude parádní zážitek zahrát si proti takovým hráčům a pro klučíka se vyberou nějaké peníze. Mělo by to být fajn a všichni si to užijeme,“ věří Chlumecký.