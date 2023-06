Téměř dva měsíce čekali fotbalisté Plané u Českých Budějovic na další domácí výhru v 1. A třídě. Povedlo se v pátek, kdy před stovkou fanoušků porazili Dolní Dvořiště 2:0 a v tabulce jsou poklidném středu na osmém místě.

V tomto okamžiku brankář Jakub Hotový Planou v duelu proti Dolnímu Dvořišti (2:0) výrazně podržel. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Vítězství se ale nerodilo vůbec lehce. Hosté od hraničního přechodu s Rakouskem byli Plánským minimálně vyrovnaným soupeřem. „Bylo to velmi vyrovnané utkání. Dolňák má dobré fotbalisty, kteří si většinou prošli nedalekou Kaplicí a mají svou kvalitu. Jsem rád, že jsme utkání zvládli, protože jsme doma dlouho nevyhráli a tyhle tři body už jsme potřebovali,“ přikývne i trenér Plané Jan Pintér. „Už jsme byli trošku nervózní z toho, že se nám daří víc venku než v domácích zápasech,“ dodal.

Výborný výkon podal domácí gólman Jakub Hotový a odměnou pro něj byla vychytaná nula. „Měli jsme nějaké šance, ale soupeř také. Kuba Hotový v brance nás opravdu podržel a chytil nějaké čtyři góly. My jsme to tam naopak dvakrát dokázali dotlačit. Takové zápasy někdy jsou,“ usměje se kouč, jenž v mládí válel v mládežnických týmech Dynama, v Třeboni i v Českém Krumlově.

Šestadvacetiletý brankář Jakub Hotový je základním stavebním kamenem plánského týmu. „Přišel k nám z dorostu SKP a má tady i svého bráchu dvojče. Chytá výborně a je to dlouhodobě naše obrovská opora. Podává naprosto stabilní výkony a je to gólman, který má určitě na vyšší soutěž. Je to pořád ještě mladý kluk, ale doufáme, že u nás bude působit dlouho a nikdo nám ho nevyzobne. Do nejlepšího brankářského věku přitom ještě dospěje,“ nešetří kouč chválou směrem k opoře na brankářském postu.

Je to facka fotbalu, ale chceme došetřit, kdo za ní stojí, ujišťuje Tomáš Pintér

Páteční podvečer je podle Pintéra ideální pro mistrovský zápas, což ocenila i stovka přihlížejících fanoušků. „Vždycky záleží i na dohodě se soupeřem. Pátky jsou pro zápas super. V úterý si uděláte kvalitní trénink, ve čtvrtek spíše pohodový a víkend mají kluci volný pro rodinu,“ vypočítává.

Dvě kola před koncem soutěže je Planá ve skupině A 1. A třídy osmá. A to není umístění, se kterým by byli v obci proslavené letištěm spokojeni. „Chtěli jsme být výš,“ bleskově Pintér vypálí. „Jsem přesvědčený, že bychom se měli pohybovat někde kolem pátého místa. První trojka je hodně našlapaná, tam asi nepatříme. Ale pak už bychom být mohli. Hrajeme velmi dobře a sbíráme body se soupeři z popředí tabulky. Ale nejdou nám zápasy s týmy, které jsou v tabulce kolem nás. Nezvládli jsme utkání s Vimperkem, Čkyní nebo Lhenicemi. Trápí nás trošku proměňování šancí. S osmým místem ale spokojeni nejsme. Bylo plno utkání, kdy jsme hráli dobře a měli jsme je vyhrát, ale nevyhráli, což je škoda. Jinak bychom byli v tabulce výš,“ lituje.

SK Planá už dávno není vyloženě venkovský klub, který se kdysi pohyboval v nejnižší čtvrté okresní třídě. „Loni jsme po nějakých pětadvaceti letech založili dorost. V áčku hrají většinou naši kamarádi, se kterými jsme s bráchou Tomášem hrávali v Dynamu a postupně se to nabalovalo. Klasičtí odchovanci, kteří tady vyrostli, jsme už asi jenom my dva,“ s úsměvem připomíná svého staršího bratra, který je předsedou krajského fotbalového svazu. „Většina místních kluků s fotbalem postupně skončila. V mančaftu jsou převážně hráči z Budějovic nebo nějaké krátké dojezdové vzdálenosti, kteří za námi do Plané přišli,“ říká.

S kádrem prvního týmu trenér problémy nemá. „Na tréninky nám chodí i patnáct lidí, což je super na úroveň, kterou hrajeme. Když slyším, jak jsou na tom v jiných klubech, tak jsme na tom dobře. Ale máme trochu starší kádr, takže bychom potřebovali doplnit několika mladými kluky. Věřím, že se nám to podaří,“ je přesvědčen.

Ohlasy z jihočeského fotbalového krajského přeboru

Mládežnické složky v klubu fungují velice slušně. „S dětmi jsme v Plané začali pracovat před nějakými sedmi roky a máme pět mládežnických týmů. Příští rok se nám možná podaří složit i tým mladších žáků, takže bychom měli komplet všechny kategorie. Máme dorost, starší žáky, mladší i starší přípravku a miniděti. Docela se nám to s mládeží daří. Strašně moc nám pomohla cyklistická lávka, kterou postavili u Meteoru. Z Rožnova k nám jezdí plno dětí i dospělí kluci,“ pochvaluje si.

V Plané vyrostl fotbalový areálek, který by klubu mohli závidět i ve vyšších soutěžích. Hlavní hřiště s polstrovanými střídačkami jako v Lize mistrů, tréninková plocha, brzy bude dostavěna budova se zbrusu novými kabinami a zázemím, v plánu je také hřiště s umělou trávou a osvětlením. „Na něj bychom měli dostat dotaci,“ upřesňuje Pintér, v jehož plánech je ještě jedna travnatá tréninková plocha. „Na náš areál jsme pyšní, má skutečně slušné parametry,“ chválí si.