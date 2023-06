Proti soupeři z 1. A třídy to třetí tým krajského přeboru neměl zase až tak jednoduché. Prohrával 0:1, ale ještě do přestávky dokázal skóre otočit. „Ze začátku to bylo z naší strany trošku nervózní a prohrávali jsme. Máme v mužstvu hodně individualit a jejich ego je občas malinko nad tým, což mi docela vadí. A neplatilo to jenom teď v pohárovém finále, ale i v předcházejících zápasech krajského přeboru, ve kterých jsme vypadli z boje o postup do divize,“ posteskl si přes vítězství trenér Hluboké Radim Kokeš, jenž naskočil do samotného závěru zápasu v dresu jako hráč.