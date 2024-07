FK Olešník - SK Planá 6:1 (2:0)

Branky: Jakub Kalášek 2, Jakub Toht, Adam Píša, Zbyněk Rys a Jakub Martinec - Pajerský. Rozhodčí Jarolím, 60 diváků

Favorit soupeře z nižší soutěže jasně přehrál a trenér Roman Chlumecký mohl být spokojen. "Byl to první zápas po třech tréninkách letní přípravy. Planá je pro nás klasickým soupeřem. Myslím si, že jsme to odehráli velmi dobře. Bylo nás tentokrát jen třináct, když si kluci dobírali ještě dovolené. Na to, že měli hráči za sebou tři těžké tréninky, tak to odmakali dobře. Mělo to slušné parametry, padaly hezké góly, nikdo se neztranil, takže za mě spokojenost," hodnotil výhru lodivod Olešníka.

Podívejte se na video u článku, Roman Chlumecký v něm dále hovoří o další přípravě Olešníka, ambicích do sezony i návratu kanonýra Dudka do týmu.

Autor: Jan Škrle