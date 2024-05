Základní cíl, kterým byla záchrana v krajském přeboru. Fotbalisté Rudolfova ale sami nejlépe ví, že je třeba mužstvo stabilizovat a kádr okysličit mladou krví. Naposledy prohráli na hřišti druhého Olešníku jednoznačně 0:4.

Hrající asistent trenéra Rudolfova Radim Pouzar. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Rudolfov předvedl v Olešníku zhruba to, na co asi momentálně má. „V první řadě jsme se potřebovali oklepat z minulého týdne z domácí porážky 0:9 s Milevskem. Síla soupeře nám k tomu ale moc nepřispěla. Zase jsme udělali strašně laciné individuální chyby, které o úvodu zápasu rozhodly. Byli jsme sice daleko kompaktnější než před týdnem, ale na kvalitu Olešníku jednoznačně nemáme. Momentálně se musíme měřit s úplně jinými týmy,“ uznal hrající trenér Rudolfova Radim Pouzar.

Tři kola před koncem je Rudolfov v tabulce krajského přeboru desátý s bezpečným náskokem na sestupové příčky. „Potřebujeme sezonu především dohrát, potrénovat, srovnat se a trošku potrénovat věci, které nám dříve fungovaly. Teď jsme hlavně dozadu strašně zranitelní a téměř ze všeho dostaneme gól. Dopředu pak nemáme sílu, ani kvalitu,“ je si vědom.

Olešník i v silném dešti potvrdil doma roli favorita a Rudolfovu dal čtyři góly

Poté, co u prvního týmu skončil trenér Jiří Nárovec, vedou mužstvo z pozice hrajících koučů zkušení hráči Jan Šindelář právě s Radimem Pouzarem. „Především bych chtěl Jirkovi Nárovcovi poděkovat za roky, které u nás byl. Je to teď složitá situace a hlavně otázka na výbor klubu, jakého trenéra osloví, nebo jestli pojedeme v tomhle přechodném režimu dál. To momentálně nedokážu říct. Ale ideální to pochopitelně není. Navíc, když nejsme kompletní,“ konstatuje zkušený fotbalista.

Klíčová byla pro Rudolfov před dvěma týdny výhra 3:0 v Dražicích, která mužstvu definitivně zajistila záchranu. „Zachráněni jsme. Věřím, že se jihočeské kluby zachrání v divizi a z krajského přeboru bude sestupovat jen jeden tým,“ přeje si Radim Pouzar.

FK Olešník – SK Rudolfov 4:0 (2:0)

Branky: 7. Szó z pen., 15. Vrážek, 52. Toth, 83. Píša. ŽK: 1:1 (Vojta – Prokeš). Rozhodčí: M. Pečenka – Leiš, Mrosko. Diváci: 70.