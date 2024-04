Hráčskou kariéru už v pětačtyřiceti letech zřejmě definitivně pověsil na hřebík. Z Radomila Procházky je (ne) hrající trenér fotbalistů českobudějovické Slavie, se kterou se aktuálně pohybuje na slušivé čtvrté příčce skupiny B 1. A třídy. A k tomu je samozřejmě na plný úvazek dlouholetým kustodem prvoligového Dynama.

V českobudějovickém derby porazila Slavia Čtyři Dvory 1:0. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Po výhře v derby nad Čtyřmi Dvory 1:0 se sešívaní vyhoupli ze šestého místa v tabulce na čtvrté. „Máme v kádru hodně mladých kluků od sedmnácti do třiadvaceti let. A k tomu je třeba mít pár zkušených, jako jsou Ivoš Táborský, David Tomášek nebo Dan Havlíček v brance. To jsou kluci, kteří těm mladým perfektně pomáhají,“ chválí.

Na tréninkovou morálku si u Malého jezu nemohou stěžovat. „Trénujeme dobře a mladí kluci se budou pořád zlepšovat. Za nějaké dva tři roky bychom mohli hrát opravdu hodně dobře,“ je přesvědčen.

Procházku trénování chytlo. Podobnou roli vykonával už předtím v Nové Vsi, ale to byl spíše hrajícím trenérem. „Tam mě to pořád ještě táhlo, abych se dostal na hřiště, což už dneska neplatí. To se ve mně trochu zlomilo. A také klub na mě apeloval, abych spíše trénoval a na hřiště už se necpal. Ale když je nás málo, tak si kopačky samozřejmě vezmu. V týdnu si chodím dvakrát zatrénovat, což mi stačí, a do samotného utkání už se mi ani moc nechce,“ připustí.

Skloubit roli trenéra na Slavii s pozicí kustoda v profesionálním klubu, není vůbec jednoduché. „Tréninky v týdnu, to je v pohodě. Ale zápasy se samozřejmě o víkendu občas potkávají. Není to sranda,“ pokrčí rameny Procházka, jenž třeba hned po skončení sobotního dopoledního derby se Čtyřmi Dvory vyrážel s Dynamem na ligu do Pardubic. „Víkendy bývají našlapané a musím tam skloubit hodně věcí dohromady. Zatím to ale nějak jde,“ usměje se.

Slavia České Budějovice – SK Čtyři Dvory 1:0 (1:0)

Branka: 30. Táborský. ŽK 2:1 (Veselý, Pancíř – Janeček). Diváci: 150. Rozhodčí: Herzog – Valeš, Juráň.