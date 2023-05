Podruhé za sebou vyvrcholilo finále krajského fotbalového poháru Samson Cupu na prvoligovém stadionu českobudějovického Dynama na Střeleckém ostrově. Hluboká potvrdila roli favorita a porazila Lišov 5:2 (2:1).

Gól!! Takhle vyrovnal kapitán Hluboké Tomáš Antoš na 1:1 ve finále Samson Cupu na Střeleckém ostrově. Brankář Lišova Jakub Dejčmar mohl jen smutně vyndat míč z branky. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jihočeský fotbalový svaz výrazně zapracoval na popularizaci krajské fotbalové soutěže a viditelně se to podepsalo i na zájmu jednotlivých klubů. Zatímco loni se jich přihlásilo pouhých pět, letos jich do poháru naskočilo jednadvacet. „Těší nás, jak podstatně se zvedl zájem o pohár. Nalákalo to i vítěze okresních pohárů, které jsou jakýmsi předkolem krajského poháru. Hluboká jako vítěz našeho poháru zase bude mít právo startovat v předkole celostátního MOL Cupu,“ informuje předseda Jihočeského fotbalového svazu Tomáš Pintér.

Zájem o pohár si nemůže vynachválit. „Kluby jsou rády, že v pohárové soutěži jsou, což nás těší. Nechci srovnávat, ale když se podíváte na anglický FA Cup, tak je nádhera, když tam tým z nejvyšší soutěže přijede na hřiště klubu ze šesté ligy. I nás těší, že se zájem o pohár zvedá. Ať už to bylo tím, že se finále hraje na Dynamu, což je pro hráče samotné největší lákadlo, nebo obecně chutí pohár si zahrát.“

Na Střelecký ostrov dorazila pětistovka diváků a především ti lišovští se postarali o parádní atmosféru. „Z Lišova přijely tři autobusy a fanoušci byli skvělí,“ ocenil. „Atmosféra byla opravdu parádní,“ ocenil.

Finále mělo i charitativní podtext. Ve spojení s projektem Adra běh České Budějovice putoval výtěžek z dobrovolného vstupného a příspěvek od obou klubů a Jihočeského krajského fotbalového svazu na podporu malé Tamarky. Vybralo se rovných 60 tisíc korun.

Finále: Lišov – Hluboká 2:5 (1:2)

Branky: 17. a 57. Pechoč – 64. a 89. T. Pecka, 26. Antoš, 41. Rubick, 69. Krejčí. ŽK: 0:2 (Konečný, Funda). Rozhodčí: Dimitrov – Cigáň, Leiš. Diváci: 500.