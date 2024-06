Prolétli bez zastávky jako kometa okresním přeborem a poprvé ve své historii si zahrají krajskou 1. B třídu. Za rok budou fotbalisté Slovanu Černý Dub slavit sedmdesáté narozeniny a budou se mít rozhodně čím chlubit.

Fotbalisté Slovanu Černý Dub slaví titul okresních přeborníků. | Foto: Deník/ Kristýna Dvořáková

Vzestup fotbalu v Homolích, kde Slovan hraje dlouhé roky své zápasy, se datuje od sezony 2018 – 19. „To jsme ve spolupráci s obcí zrekonstruovali kabiny, což nás vyšlo na nějakých dvanáct milionů korun roku. Ale věděli jsme, že pokud chceme klub restartovat, tak je nutné mít zázemí,“ uvědomoval si dlouholetý předseda a duše fotbalu v Černém Dubu David Schneider. „Příští rok budeme slavit sedmdesát let od založení Slovanu a nechtěli jsme, aby to bylo pořád tak, že máme áčko ve třetí třídě a béčko ve čtvrté. Chtěli jsme ho pozvednout i na sportovním poli,“ usměje se.

Po investici do zázemí zapracovali v Černém Dubu také na hráčském kádru. „Přišli kluci, kteří spolu hrávají futsal a sálovku. Líbilo se jim, jaká u nás panuje atmosféra. Podařilo se nám poskládat velice slušný tým, který před rokem vyhrál třetí třídu a letos rovnou i okresní přebor. Bylo to poprvé za dlouhých šedesát devět let, co se podařilo Černému Dubu postoupit do krajské soutěže. Jinak se hrávalo vždycky jenom úplně dole pro zábavu a pivo,“ chválí si.

Zásadní krok k postupu udělal Černý Dub už na podzim. „Ten nám vyšel parádně. Ani jednou jsme neprohráli a ztratili jsme jenom čtyři body po dvou remízách. To bylo perfektní,“ ocenil Schneider.

Vstup do jara ale lídrovi soutěže nevyšel a v prvních třech kolech nepoznal radost z vítězství. „Přitom zimní příprava byla dobrá. Makalo se, hodně se toho naběhalo. Byli jsme i na soustředění v Třeboni, porazili jsme v přáteláku Neplachov, který v té době vedl první B třídu. Přesto nám první kola nevyšla. Pak už to ale běželo a odrazili jsme si i atak Srubce, který nám trochu šlapal na paty,“ popisuje Schneider cestu svého týmu k okresnímu titulu.

Oslavy byly odpovídající takovému úspěchu. „První místo jsme si definitivně zajistili už tři kola před koncem na Rudolfově a poslední dvě kola jsme pak hráli doma, takže jsme slavili nadvakrát. Po předposledním kole, kdy jsme doma porazili Srubec, nám za svaz předal Honza Pintér pohár. To byla taková předkopná. A o týden později už to byla klasická dokopná. Bylo to velké. Zamykal jsem jako poslední kabiny a tím jsem také uzavřel svoji hráčskou kariéru,“ připustil.

Zápasy v 1. B třídě už bude Schneider jenom sledovat. „Je mi devětačtyřicet a půjdu si zahrát už pouze za béčko, když bude potřeba. První B třída je soutěž, na kterou je třeba dvakrát až třikrát týdne trénovat. I když je fakt, že v posledních letech se úroveň soutěží srovnává,“ říká hráč, jenž v Černém Dubu působí od roku1982. „S výjimkou půlroku v Boršově,“ upřesní. „A předsedou klubu jsem už dvacet let,“ doplní s úsměvem.

Třetí postup v řadě úplně v plánu není, ale ani v 1. B třídě rozhodně Slovan nechce hrát druhé housle. „Určitě se chceme pohybovat v horních patrech tabulky,“ přikývne a jedním dechem dodá, že v plánu je i posílení mužstva. „Přijde Martin Matušek, který hrával divizi v Českém Krumlově a naposledy působil ve Čtyřech Dvorech. Posílit by nás měli ještě i další hráči. Určitě nespíme a chceme do vyšší soutěže vstoupit s kvalitním kádrem,“ ujistí.

Slovan Černý Dub byl založen v roce 1955, ale od roku 1974 působí v Homolích. „Černý Dub zůstal vlastně už jenom v názvu. V Homolích nám strašně moc pomáhá obec. Celý sportovní areál se nachází na jejích pozemcích. V roce 2020 jsme podepsali nájemní smlouvu na třicet let za pět set korun ročně s tím, že tam můžeme provozovat sportovní činnost. Pomáhají nám i místní sponzoři. Jsme v Homolích rádi,“ neskrývá.

V Černém Dubu mají áčko i béčko mužů, založili i veteránský tým nad čtyřicet let, který hraje pravidelnou soutěž, ale s mládeží to až taková sláva není. „Ubývá dětí, které by chtěly sportovat. Letos jsme měli jenom družstvo mladších žáků. Tým starších žáků ani dorostenců bychom dohromady nedali, tak naši kluci hrají vedle v Plané, kde jsou dobré podmínky,“ vysvětluje.

Pod hlavičkou Černého Dubu ale působí také futsalový Absolut, který hraje už tři roky druhou celostátní ligu a letos ji dokonce vyhrál, i když na postup mezi elitu nekývl kvůli povinnosti mít vlastní mládež. „Na Absolut jsme pyšní, chodíme klukům fandit a jsme rádi, že jsme se domluvili na spolupráci,“ uzavírá David Schneider.