Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Bylo to těžké utkání, poslední krok nebývá jednoduchý. Všichni jsme to měli v mysli. Čimelice přijely s čistou hlavou, hrály uvolněný fotbal a vytvořily si i několik šancí. Nám však vyšel úvod střetnutí a v 21. minutě jsme vedli 2:0. Nejprve Novák vyslal kolmicí za obranu Růžičku, který sám proti brankáři nezaváhal. Před druhou trefou Novák vyvezl balon, ten přihrál do křídla Vaňkovi, který prudkým centrem na přední tyči našel Kořínka. Měli jsme i další možnosti, včetně tyček či samostatných nájezdu, ale tyto šance jsme nezužitkovali, což do jisté míry pramenilo z nervozity. Ke konci ještě střídající Václav Beránek, který se po dvaceti letech loučil s krumlovským dresem a po sezoně odchází do Zlaté Koruny, neproměnil pokutový kop. V závěru jsme to trochu vypustili a hosté po rychlém brejku dvou na jednoho snížili. Po psychické stránc to byl velmi náročný duel a jsem rád, že jsme jej nakonec zvládli. Po sestupu z divize jsem slíbil, že se do tří let vrátíme, což jsme nyní splnili. Chtěl bych poděkovat hráčům za to, jak náročné jaro, v němž jsme se museli potýkat s řadou zranění i nemocí a pokaždé se nám nedařilo zcela podle představ, zvládli a jakým způsobem hlavně závěr soutěže dohráli.“.

Slavoj Český Krumlov – SK SIKO Čimelice 2:1 (2:0)

Branky: 14. Růžička, 21. Kořínek. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Nedvěd – Vican. Boček. Diváci: 215.

Č. Krumlov: Š. Beránek – M. Švec, Kabele, Kuna – Kořínek (84. Ryneš), Svoboda, Novák, Strapek, Vávra (88. Ptáček) – Růžička, Vaněk (78. V. Beránek).