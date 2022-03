„Máme ambice dojít ještě dál. Cesta k tomu vede přes náročný fotbal, který bude bavit nejen hráče, ale i fanoušky. Sport patří na VŠTE mezi důležité aktivity a my ji chceme dobře reprezentovat,“ říká manažer mužstva Jakub Horák, zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost Ústavu znalectví a oceňování VŠTE.

Jediný jihočeský celek v soutěži byl zařazen do jihozápadní skupiny spolu se Západočeskou univerzitou, Lékařskou fakultou UK v Plzni a pražskou Českou zemědělskou univerzitou. Skupiny jsou čtyři s celkem 16 družstvy. Z každé do play off postoupí dva týmy. Vyřazovací zápasy ve čtvrtfinále, semifinále a finále se odehrají na podzim.

Mužstvo VŠTE udrželo kádr z loňské sezony, protože většina jeho hráčů pokračuje ve studiu. „Jádro týmu zůstalo a můžeme stavět na nabytých zkušenostech. To platí i o trenérech a manažerském vedení,“ dodal Horák.

Příprava začala se zahájením letního semestru, ale ostrý zápas bude až ten soutěžní se Západočeskou univerzitou, loňským finalistou. „Hodně spoléháme na individuální připravenost hráčů. Podobně to mají i ostatní vysokoškolské týmy, protože sezona je poměrně krátká. Na rozdíl třeba od univerzitní hokejové ligy. Důležitá je proto skvělá atmosféra v mužstvu. Kluci jsou namotivovaní, cení si toho, že mohou reprezentovat VŠTE a zahrát si výbornou soutěž,“ uzavřel manažer mužstva.

Letošní ročník má tři nováčky, Ostravskou univerzitu, Anglo-americkou univerzitu v Praze a VŠB-TU Ostrava. Spolu s nimi ligu odehraje i kompletní loňská třináctka zakladatelů, tvořená vedle VŠTE také plzeňskou Lékařskou fakultou UK, Západočeskou univerzitou, Univerzitou Pardubice, Univerzitou Hradec Králové, UP Olomouc, UTB Zlín, Masarykovou univerzitou Brno a pražskými školami ČVUT, UK, ČZU, VŠCHT a VŠE.