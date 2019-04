SKUPINA A

Kamenný Újezd – Netolice 3:4 (1:4). 35. a 59. M. Svobodný, 64. R. Soukup – 9. a 19. F. Rokůsek, 44. P. Jirkovský, 45. V. Vlášek. Netoličtí měli skvělý první poločas, Vyšel jim hned úvod, kdy se dvakrát prosadil pěknými góly Rokůsek. Domácí sice kontrovali, ale důležité momenty přišly v závěru první půle, kdy vstřelili Netoličtí další dvě branky a vytvořili si tříbrankový náskok. Ve druhém poločase se obraz hry zcela změnil, více ze hry měli domácí, snížili na rozdíl jednoho gólu, ale tři body nakonec putují do Netolic.

Aktuální tabulka:

1. Kaplice⋌ 15 12 1 2 65:17 37

2. Velešín⋌ 15 12 0 3 50:16 36

3. Netolice⋌ 15 10 1 4 57:29 31

4. Boršov⋌ 15 9 2 4 48:26 29

5. Zl. Koruna⋌ 15 9 0 6 38:36 27

6. Dříteň⋌ 15 8 1 6 47:34 25

7. Hrdějovice⋌ 15 6 4 5 36:29 22

8. Sedlec⋌ 15 7 1 7 35:42 22

9. K. Újezd⋌ 15 6 2 7 32:39 20

10. Frymburk⋌ 15 5 2 8 32:41 17

11. Roudné B⋌ 15 4 2 9 27:41 14

12. Loučovice⋌ 15 3 4 8 27:51 13

13. D. Dvořiště⋌ 15 2 2 11 24:54 8

14. Horní Planá⋌ 15 1 0 14 10:73 3

SKUPINA B

Vacov – Chelčice 6:4 (2:2). 22. J. Ketzer, 30., 60. (PK) a 80. F. Zitta, 81. L. Král, 89. A. Bujok – 17. a 64. M. Šácha, 32. O. Benedikt, 55. L. Benedikt. Podle postavení v tabulce mělo jít o jednoznačnou partii, ale to většinou neplatí. Tento zápas toho byl důkazem. Od začátku utkání to byla přetahovaná o vedení a když hosté dali deset minut před koncem na 3:4, domácí fanoušci ani trochu nejásali. Poslední desetiminutovku domácí sice zvládli, ale musejí si v dalších zápasech dávat pozor v obraně. Znovu se dostali dva body za lídra tabulky a jsou zpět v boji o postup.

Strunkovice – Sedlice 0:2 (0:2). 21. F. Rakovan, 44. Z. Mikeš. „Soupeř hrál velice důrazně a byl hodně na míči. My se nemohli pořádně dostat do zápasu. Tentokrát jsme prakticky nevyužívali křídelních prostorů a středem to nešlo, tam byla Sedlice silná. Prakticky jsme si tentokrát nevypracovali vůbec nic a Sedličtí vyhráli zcela zaslouženě,“ komentoval utkání asistent trenéra Strunkovic Petr Kortus.

Sousedovice – Stachy 0:0. „Domácí tabulku vedou, hosté jsou poslední. Jasnému favoritovi tohoto utkání však Stachovští fotbalisté chtěli nějaký bod vzít, protože jejich postavení je kritické. Od začátku to bylo hodně bojovné, souboj stíhal souboj a útočníci se přes důraznou obranu nemohli prosadit ani na jedné straně. Hostům bylo jasné, že nemohou přistoupit na fotbal nahoru dolu. Poctivě bránili a navíc chodili do rychlých kontrů. Z těch přišly i šance, ale Pešl ani Pek skórovat nedokázali. Stejný obrázek byl i po poločase. Domácí byli víc na míči, ale vyložené šance si vytvořit nedokázali. Nejvíce vzruchu přinesla 88. minuta, kdy domácí vstřelili gól, který ovšem nebyl kvůli postavení mimo hru uznán. A tak se body spravedlivě dělily, když hosté byli na šance překvapivě lepší,“ komentoval utkání vedoucí stašského týmu Tomáš Andrle.

Bělčice – Prachatice B 1:1 (1:0). 6. M. Ráž – 67. V. Šabršula. Béčko Tatranu chtělo z Bělčic minimálně bod. Ten si veze, ale mohlo být i podstatně veseleji. V závěru utkání domácím trochu docházel dech, ale Prachatičtí zápas ve svůj prospěch již otočit nedokázali.

Vlachovo Březí – Osek B 1:0 (1:0). 10. (PK) P. Brzobohatý. Domácí si utkání přehodili na pro ně netradiční sobotu a vydělali na tom tři body. V boji o záchranu je právě v duelu s Osekem B nutně potřebovali. Podle očekávání se na hřišti více bojovalo než bylo vidět pohledného fotbalu, ale v postavení obou celků v tabulce se ani není čemu divit. Vlachovobřezským se sice bude nyní v dalších kolech dýchat o trochu lépe, ale šest bodů nad čarou ponoru ještě vůbec nic neznamená. Cesta za záchranou bude ještě dost těžká a trnitá.

Čkyně – Volyně 1:1 (0:1). 71. (PK) V. Turek – 12. A. Mack. Po výsledcích z minulého kola by remízu čekal asi málokdo, teorie hrála do rukou domácího mužstva. Volyňští se však rychle oklepali z pětibrankového debaklu od Strunkovic z minulého kola a dlouho sahali dokonce po všech třech bodech. Domácí se nakonec museli spokojit s remízou po proměněném pokutovém kopu.

Aktuální tabulka:

1. Sousedovice⋌ 15 10 4 1 35:9 34

2. Vacov⋌ 15 10 2 3 36:18 32

3. Strunkovice⋌ 15 10 0 5 33:13 30

4. Čkyně⋌ 15 8 3 4 31:16 27

5. Sedlice⋌ 15 8 3 4 31:24 27

6. Bělčice⋌ 15 7 4 4 25:26 25

7. Volyně⋌ 15 5 3 7 23:29 18

8. Vl. Březí⋌ 15 5 3 7 15:34 18

9. Cehnice⋌ 15 4 4 7 17:17 16

10. Prachatice⋌ 15 3 7 5 20:27 16

11. Dražejov⋌ 15 4 3 8 25:37 15

12. Osek B⋌ 15 4 2 9 21:34 14

13. Chelčice⋌ 15 4 0 11 23:36 12

14. Stachy⋌ 15 2 4 9 17:32 10