České Budějovice - Ve Staré Hlíně se k fotbalové přípravě sešli fotbalisté Třeboně a SK Dynamo České Budějovice B. Z vítězství 4:0 radovala rezerva prvoligového týmu.

Fotbalová příprava, krásný gól, tři generace. Na snímu Petr (vpravo) a Jakubové Skálové. | Foto: Deník / Kamil Jáša

"Dynamo dorazilo v silné sestavě, byla to pro nás výborná příprava, ukázala naše slabiny," konstatoval třeboňský trenér Karel Kladenský. Za Dynamo nastoupili Brander, Šplíchal a Talovierov, hráči, kteří jsou v kádru ligového áčka. Speciální příchuť měl zápas pro trenéra B týmu Petra Skálu, v brance Třeboně působí jeho syn Jakub, došlo tak i na fotografování tří generací. Třeboň se chystá na start KP. "Chtěli bychom být do pátého místa," nechal se slyšet předseda klubu Lubomír Skála. Jeden ze čtyř gólů Dynama vstřelil z trestného kopu Rostislav Tomek. "Zkusil jsem to přes zeď, vyšlo to hezky," usmíval se po utkání. Dynamo bude nastupovat v ročníku 2019/20 v divizi.