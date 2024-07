Na aktovu byl hracím dnem vedle soboty a neděle schválen v době od 1. května do 15. září i páteční večer od 18 hodin (za umšlého osvětlení také od 19 hodin).

KRAJSKÝ PŘEBOR:1. S. Ústí (So), 2. Roudné (So 3,5 před ÚT, ev. UMT), 3 Protivín (So 15), 4. Strakonice (Ne Křemelka; Sídliště, ev. UMT), 5. Olešník (So), 6. Milevsko (Ne, ev. UMT), 7. Rudolfov (So), 8. Třeboň (Ne 10:30, ev. UMT), 9. Osek (So), 10. Mirovice (So 10:15), 11. Dražice (So), 12. Strunkovice (Ne 17), 13. Semice (So 3,5 před ÚT), 14. Trh. Sviny (So), 15. Týn (So), 16. Třebětice (Ne 15).

I. A, sk. A: 1. Zlatá Koruna (So 13:30), 2. Vimperk (So), 3. D. Dvořiště (So 3,5 před ÚT), 4. Vodňany (So), 5. Sousedovice(So), 6. Katovice (So), 7. Lhenice (Ne 15), 8. Jankov (Ne), 9. Čkyně(So), 10. Kamenný Újezd (Ne), 11. Prachatice (So, ev. UMT), 12. Blatná (So, ev. UMT), 13. Kaplice (Ne), 14. Bavorov (So 3,5 před ÚT), sk. B: 1. Veselí (So), 2. Sepekov (Ne 16), 3. Dačice (So), 4. Meteor Tábor (So 10:30, ev. UMT Soukeník), 5. Lokomotiva ČB (So 10:15), 6. Lišov (So, ev. UMT), 7. Planá u ČB (Pá 19), 8. Mladá Vožice (So), 9. Jistebnice (So), 10. Nová Včelnice (So), 11. K. Řečice (So 3,5 před ÚT), 12. Bernartice (So), 13. Chýnov (Ne), 14. SK Slavia ČB (So 10:30).

I. B, sk. A: 1. Chvalšiny (So), 2. Roudné B (So, hřiště 2, ev. UMT), 3. Mladé (So), 4. Český Krumlov B (So 13:30, event. UMT), 5. Trh. Sviny B (Ne 15 Slavče), 6. Kaplice B (So), 7. Včelná (So 13:30), 8. Frymburk (So), 9. Borek (So 10:30), 10. Loučovice (So), 11. Křemže (So 10:15), 12. Černý Dub (So 3,5 před ÚT), 13. Ledenice (Ne 15), ev. UMT Třeboň), 14. Boršov (So 3,5 před ÚT), sk. B: 1. Sedlice (So), 2. Stachy (So 15), 3. Chelčice (Ne 16), 4. Nebahovy (So 3,5 před ÚT), 5. Stř. Hoštice (So), 6. Štěkeň (So), 7. Vacov (So), 8. Vl. Březí (Ne 15), 9. Zdíkov (So 3,5 před ÚT), 10. Netolice (So), 11. Strakonice B (Ne, ev. UMT ), 12. Prachatice B (Ne 11 Záblatí, ev. UMT), 13. Volyně (So), 14. Hluboká B (Ne), sk. C: 1. Hradiště (Ne, ev. UMT Písek), 2. Myslkovice (So 3,5 před ÚT), 3. Čížová (So 3,5 před ÚT), 4. Tučapy (So, 3,5 před ÚT ), 5. Planá/L. (So), 6. Chyšky (Ne 15), 7. Čimelice (So), 8. Protivín B (Ne), 9. Větrovy (Ne), 10. Chotoviny (So), 11. Kovářov (So), 12. Milevsko B (Ne, ev. UMT), 13. M. Tábor B (Ne), 14. Rat. Hory (So), sk. D: 1. Studena (So), 2. Horní Žďár (So 10:30), 3. D. Voda (So), 4. N. Bystřice (So), 5. Strmilov (So 3,5 před ÚT), 6. Buk (So), 7. Třeboň B (Ne 15, ev. UMT), 8. Slavonice (So), 9. Suchdol (So), 10. Čt. Dvory (So 10:15), 11. Neplachov (Ne 16), 12. Ševětín (So), 13. Hrdějovice (Ne 16), 14. Stráž (Ne 15).

SAMSON CUP: 1. Netolice, 2. Planá, 3. Volyně, 4. Strakonice, 5. Katovice, 6. Třeboň, 7. Jankov, 8. Čkyně, 9. Myslkovice, 10. Hrdějovice, 11. Mladá Vožice, 12. Milevsko, 13. Seziovo Ústí, 14. Dolní Dvořiště, 15. Meteor Tábor, 16. Suchdol, 17. Lišov, 18. Slavia ČB, 19. Černý Dub, 20. Strmilov, 21. Tučapy, 22. Lom, 23. Vlachovo Březí, 24. Mladé, 25. Borotín, 26. Prachatice, 27. Zdíkov.

DYNAMO S JIHLAVOU



Prvoligové Dynamo Č. Budějovice zahájilo přípravu na nový ročník Chance ligy výhrou v přípravě s druholigovým Žižkovem v Lišově 7:1.

Branky: 81. a 90. Osmančík, 10. Tranziska, 28. Suchan, 44. Šigut, 63. Čermák (pen.), 66. Nikl – 75. Sodoma.

Sestava Dynama: Köstenbauer – Kotula, Havel, Kackeisen, Trummer – Mintongo, Suchan, Zíka – Šigut, Tranziska, Ogiomade, 2. poločas: Janáček – Atemona, Čoudek, Novák, Nikl – Skalák, Hubínek, Čermák – Hora, Ondrášek, Osmančík.

V další přípravě se Dynamo ve středu 3. července utká v Temelíně s Jihlavou (17).

Z hráčů, kteří v Dynamu po sezoně skončili, už má jasno o dalším působišti Martin Králik, jenž bude hájit barvy Mladé Boleslavi.

Druholigové Táborsko po vítězství s Chrudimí 2:1 sehraje další přípravu v sobotu 6. července ve Vlašimi (11).