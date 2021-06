Nejslavnějším fotbalistou Týna nad Vltavou byl Josef Mikšovský. Zemřel v roce 2004, bylo mu 59 let. Zejména na Vltavotýnsku vyslovují fotbaloví příznivci jeho jméno s velkou úctou. Ctí ho coby znamenitého střelce. Aby ne - Za Olympii Týn (v dresu béčka ukončil v roce 1988 kariéru), Dynamo, Milevsko a Chrášťany Mikšovský odehrál celkem 1185 zápasů, v nichž dal úctyhodných 1030 branek. Nejen na něj v rozhovoru vzpomíná Jaroslav Brom: "Těžko vybírat jednu etapu, která je v našem klubu nejvýznamnější, ale v současnosti se klubu daří," dívá se na aktivity klubu, který úspěšně hraje krajský přebor.

Týn nad Vltavou to je opravdu tradiční klub, výročí to jasně dokazuje, na jakou éru jste nejpyšnější?

Stoletá historie našeho klubu je pečlivě zaznamenána v kronikách, při vzpomínkách tedy máme z čeho čerpat. Velmi zajímavé bylo hned první desetiletí, kdy po úvodním nadšení klub téměř zanikl a jen elán pár zapálených jedinců udržel Olympii při životě. V padesátých letech se v Týně hrála nejvyšší krajská soutěž, tehdy náš tým porážel i kluby z největších měst. V novodobé éře můžeme s hrdostí vzpomínat na nultá léta nového milénia. Tehdy se A tým po letech vrátil do krajského přeboru, starší a mladší dorostenci hráli na špici krajského přeboru i starší a mladší žáci nastupovali v nejvyšší krajské soutěži. Teď jsme moc rádi, že A tým je opět zpátky v krajském přeboru, to byla naše dlouhodobá meta.

Docela často býval hostem na stadionu populární hráč a trenér František Cipro, proč?František Cipro v Týně fotbal nikdy nehrál. Nicméně z Týna má manželku a často sem jezdil. Je velmi těžké vybrat nejvýraznější postavu za dlouhých 100 let. Vysoké renomé opravdu získal vyhlášený střelec Josef Mikšovský.

Stadion prošel mnoha obměnami, které v průběhu let podle vás byly zásadní?

Na našem dnešním stadionu hrajeme od roku 1968, i když dostaven byl už o pár let dříve. Zub času se na stadionu notně podepsal, potřebovali bychom ho do druhé stovky let zrekonstruovat. Z různých dotací a za podpory města jsme opravili sprchy a kabiny, celá budova by si ovšem zasloužila generální renovaci. Oproti tomu hrací plochy, jak zápasová, tak i tréninková, mají vysoké parametry. Do Týna se soupeři na kvalitní pažit vždy těší, což je výborná vizitka našeho správce stadionu Honzy Meidla.

Poslední soutěžní gól dal za Týn před přerušením vinou koronavirové pandemie v 83. minutě zápasu s Rudolfovem Vladimír Dobal, mimochodem byl to gól vítězný, je víc hráčů, kteří prošli také Dynamem Č. Budějovice?

Ano, Vladimír Dobal se vrátil ze svého angažmá v Rakousku domů a jeho příchod nastartoval novou úspěšnou etapu FK Olympie. Ve 33 letech byl jedním z hlavních tahounů A týmu při vítězství v I. A třídě. V Dynamu se během své kariéry objevili také další týnští fotbalisté jako obránce Vladimír Blüml nebo záložník Zdeněk Hrdina. Skvělou kariéru za sebou má také Lucie Heroldová, která se propracovala až do Sparty Praha a do reprezentace.

100 let fotbalu v Týně nad VltavouZdroj: Deník

Při zmínkách o Týnu se často skloňuje právě jméno Zdeňka Hrdiny, je osobností týnského fotbalu?

Zdeněk měl ohromný respekt jako hráč v předchozí krajské éře. A to jak v naší týnské kabině, tak i u soupeřů. V posledních letech se přesunul do role funkcionáře a z pozice místopředsedy má stále důležitý vliv na rozvoj klubu.

Jak byste aktuálně popsal mládežnické složky. Je v Týně dost malých fotbalistů? Hrají i fotbalistky?

V přípravce máme i fotbalistky, čistě dívčí nebo ženský tým však neplánujeme. S rozvojem mládeže jsme spokojeni, naši trenéři Jan Meidl a Jan Švejda odvádí výbornou práci. Když vidíme desítky nadšených dětí na našem stadionu, jsme si jisti, že i druhé století klubové historie bude plné fotbalové radosti. Tuto sezonu se nám podařilo po dvou letech dát znovu dohromady dorost, který jsme museli z důvodu nedostatku hráčů zrušit. Máme v dorostu šikovné kluky, kteří budou vypomáhat béčku a především se budou moci měřit se stejně starými soupeři. Na odchovancích jsme v Olympii vždy stavěli a nyní zase budeme mít kam sáhnout.

S jakým plánem vstoupíte do léta? Stihnete třeba před startem KP soustředění? Jaké bude A tým mít ambice?

Aktuálně dáváme dohromady kádr pro novou sezonu, měli by přijít dva nebo tři noví hráči, věříme, že budeme ještě silnější než v poslední nedohrané sezoně. Chtěli bychom se vyhnout bojům o záchranu a pohybovat se v prostředku tabulky, kvalitu na to snad mít budeme. Po oslavách 100 let hráči dostanou volno a na začátku července začnou pod vedením trenéra Václava Mareše přípravu na nový ročník. Budeme trénovat na našem stadionu, chystáme se na turnaj do Olešníku a sehrajeme pár přípravných zápasů. Už se těšíme, v Týně chodí na fotbal hodně lidí a všem kolem fotbalu už zápasová atmosféra chybí.

100 let fotbalu v Týně nad VltavouZdroj: Deník

Konkrétně k oslavám, na jaký bod byste upozornil?

Oslavy jsme se rozhodli pojmout ve velkém stylu, jak si ostatně století týnského fotbalu zaslouží. Máme připravené dvě části, v té fotbalové se proti týmům Olympie představí legendy budějovického Dynama a pražské Slavie. Po fotbale začne hudební program s rockerem Alešem Brichtou a skupinou Verona. Poté odpálíme slavnostní ohňostroj, který odstartuje následnou afterparty s DJ Mistrgalem. Věřím, že dorazí spousty lidí a ke sto letům bude hned několik stovek gratulantů.

Na jaká jména se mohou fanoušci těšit?

Fanoušci se mohou těšit také na velká fotbalová jména. V dresu Dynama by měli nastoupit hráči jako Petr Benát, Martin Vozábal, Ivo Táborský, Luboš Pecka nebo Zdeněk Křížek. Za Slavii se představí Rudolf Skácel, Lukáš Došek, David Kalivoda, Ladislav Volešák či Tomáš Hrdlička. Myslím, že fotbaloví fajnšmekři si přijdou na své.