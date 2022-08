S fotbalem končil Petr Adamec už ve třiceti letech kvůli vleklým zdravotním potížím s kolenem. Začínal ve Studené, pak přešel do ligového dorostu do Pelhřimova, kde se prosadil i v áčku a ve dvaceti letech odcházel coby nejlepší střelec krajského přeboru do třetí ligy do Brna. Poté ještě působil dva roky v rakouském Eggenburgu, vrátil se do brněnských Židenic, odkud jeho kroky vedly do Žirovnice a posléze zpět do Studené.