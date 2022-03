Jak bude program fotbalových slavností vypadat? Rádi bychom do oslav zahrnuli utkání naší mládeže. Především přípravek a dvě utkání osobností ze sportu, popřípadě z kultury, proti našim současným a bývalým hráčům. Doprovodným programem oslav bude i vystoupení hudební skupiny k poslechu a tanci. Plánujeme, že oslavy ze hřiště se v pozdějších hodinách přesunou právě i na taneční parket…

Připomínáte si začátky hlubockého fotbalu? Zmínil byste první muže, kteří založili fotbal pod hlubockým zámkem?

Bohužel přímo zakladatele a první fotbalisty hlubockého fotbalu neznáme, jisté však je, že kníže Adolf Schwarzenberg byl velkým příznivcem kopané a sponzorem hlubockých fotbalistů. V roce 1934 dokonce prováděl slavnostní výkop při zahajovacím utkání na tehdy novém, dnes současném hřišti u Vltavy, která v té době prošla regulací – výstavbou jezu a náš klub získal plochu pro hřiště na zavezeném starém korytu řeky, a to za výkonu funkce předsedy oddílu kopané pana Vondráška, který se právě o chod a rozvoj našeho klubu velmi zasloužil.

Když se řekne Hluboká, a fotbalové hřiště, tak si fanoušci vybaví okamžitě 5 jmen. Vácha, Povišer, Poborský, Cipro, Vozábal. Vídáte se?

Občas se vídáme při různých sportovních nebo kulturních akcích na Hluboké, ale četnost našich setkání bohužel klesá, ať už z důvodu různých opatření s covidem nebo také odstěhování se z Hluboké…

Karel Vácha připravuje oslavy 100 let fotbalu na HlubokéZdroj: Deník/ archiv Karla VáchyVy sám jste v kariéře odehrál velké zápasy. Za Dynamo ČB, za Slavii a další kluby. Nastupoval jste i v reprezentaci ČR. Vzpomenete si ale na některý duel v dresu Hluboké? Který se vám povedl nejvíc?

Rád si vzpomenu na utkání, která jsme vyhráli a bylo jich opravdu v krajském přeboru hodně, ale nejvíce si pamatuju to, které jsme prohráli s Pískem 0:1 a bylo to mé první utkání v krajském přeboru za Hlubokou po ukončení mé profesionální kariéry.

Proč právě na něj?

V tomto zápase, po sestupu z divize, jsme s kandidátem na postup hráli velmi dobře, ale díky mnou neproměněné penaltě a neproměnění několika gólových šancí, jsme prohráli a dalo by se říct, že kvůli mně…

Jaké jsou nejbližší fotbalové plány Hluboké?

Na Hluboké jsme nyní poskládali velice kvalitní kádr, který nemáme sice moc široký, ale velmi ambiciózní a já věřím, že se nám letos s těmito chlapci, kteří hlubockým fotbalem žijí, povede postoupit do krajského přeboru. Dalším naším cílem je začlenit naše odchovance do mužstva dospělých, což se nám poslední dobou moc nedaří a v neposlední řadě bychom byli rádi, kdybychom přilákali do ochozů více příznivců, kteří budou spokojeni jak s hrou, tak i s výsledky našich mužstev.